ΑΦΙΕΡΩΜΑ του thebest.gr στην "Ημέρα της Γυναίκας" - Είκοσι γυναίκες της Αχαΐας σε θέσεις ευθύνης

Παρά τις διακρίσεις και δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίζει διαχρονικά οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο, τα τελευταία χρόνια συνεχώς αυξάνονται οι γυναίκες που αναλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Με αφορμή την σημερινή γιορτή της γυναίκας το thebest.gr κάνει ένα αφιερωμα σε γυναίκες της Αχαΐας που κατέχουν θέσεις ευθύνης.

Ακολουθούν με αλφαβητική σειρά.



Σία Αναγνωστοπούλου

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1959. Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και πτυχιούχος του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών του Εθνικού Ινστιτούτου Ανατολικών Γλωσσών της Γαλλίας. Εξελέγη βουλευτής Αχαΐας με τον ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015. Διατέλεσε αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών και αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Κατερίνα Γεροπαναγιώτη

Πριν λίγες μέρες επανεξελέγη Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του Σώματος, με σκοπό την εκλογή του νέου Προεδρείου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πατρέων.

Μαρία Ζαφειροπούλου

Ανέλαβε το 2016 την θέση της αναπληρώτριας Διοικήτριας υποδιοικήτριας του Νοσοκομείο «Αγίου Ανδρέας» έχοντας πτυχίο Νομικής Δημοσίου Δικαίου από το πανεπιστήμιο της Λιλ, με μεταπτυχιακό στο «Δίκαιο και Πολιτικές Υγείας» και μεταπτυχιακό «Πολιτικών Σπουδών» στο ίδιο πανεπιστήμιο. Επίσης, έχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ιδρυμάτων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο πανεπιστήμιο της Λιλ και διδακτορικό στη Διοίκηση και Διαχείριση Επιχειρήσεων Υγείας, με υποτροφία, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας. Έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, ως σύμβουλος εκπαίδευσης για ανάπτυξη δεξιοτήτων νοσηλευτών και φροντιστών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, υπεύθυνη πολιτισμικών διαμεσολαβητών στα νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ (Κρήτης), πιστοποιημένη ευρωπαϊκή πολιτισμική διαμεσολαβητής υγείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικός ευρωπαϊκός εμπειρογνώμονας στις «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Υγείας» (στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Βάγια Ζεππάτου

Η καλλιτεχνική διευθύντρια της Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων «Θανάσης Τσιπινάκης». Ανέλαβε τη θέση μετά το θάνατο του μαέστρου Θανάση Τσιπινάκη και συνεχίζει με επιτυχία το έργο του.

Πάτρα:Επισκεφθήκαμε την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων στις πρόβες της και συναντήσαμε την διάδοχο του Θανάση Τσιπινάκη

Βάσω Καλλιμάνη

Ανέλαβε επικεφαλής της εταιρίας κατεψυγμένων αλιευμάτων "Καλλιμάνης" του Αιγίου, όταν πέθανε ο σύζυγός της το 1989 και την απογείωσε. Η εταιρία αναπτύσεται συνεχώς αποτελώντας ηγέτιδα στον κλάδο της και μια από τις 40 μεγαλύτερες εταιρίες τροφίμων και ποτών της Ελλάδας με ετήσιο κύκλο εργασιών 42 εκ. ευρώ, δύο εργοστασιακές μονάδες και 150 άτομα προσωπικό.

Βενετσάνα Κυριαζοπούλου

Η καθηγήτρια Παθολογίας- Ενδοκρινολογίας του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών Βενετσάνα Κυριαζοπούλου επανεξελέγη το 2015 πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση της πρυτάνεως στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Παναγούλα Μαμμή

Η νέα Διοικήτρια του Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας (Αιγίου) είναι γιατρός αναισθησιολόγος, εντατικολόγος και συντονίστρια-διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τμήματος στο νοσοκομείο παίδων «Αγία Σοφία». Γεννημένη τον Οκτώβρη του 1953 στο Αίγιο, εχει στο ενεργητικό της, διευθυντικά πόστα του χειρουργικού τομέα, με μετεκπαιδεύσεις, σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, συνέδρια, σεμινάρια και πολλές αιρετές κλαδικές θέσεις.

Τασία Μανωλοπούλου

Πρόεδρος της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων και πρώην δημοτική σύμβουλος του Δήμου της Πάτρας. Διαβάζοντας από το βιογραφικό της: Γεννήθηκε στις 22 Μαΐου 1970 στην Πάτρα. Από τον Ιούνιο του 1992 έως και σήμερα, εργάστηκε στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μεταξύ άλλων ως εκδότρια μιας εφημερίδας κι ενός περιοδικού και ιδιοκτήτρια μουσικού ραδιοφωνικού σταθμού. Είναι μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου, Ιδρυτικό Μέλος της Ένωσης Ιδιοκτητών και Τεχνικών Ραδιοφωνικών Σταθμών και Μέλος της Federation of Associations of Periodical Publishers of the E.C

Θεωρώντας ότι η ενασχόληση με τα κοινά αποτελεί χρέος του ενεργού πολίτη και προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας ανοιχτής κοινωνίας των πολιτών, έχει αναπτύξει πλούσια δραστηριότητα στον τομέα της έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης, τόσο ως Αντιπρόεδρος της Ε.Ψ.ΥΕ.Π.ΕΑ, Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών και Εφήβων με Αυτισμό Νομού Αχαΐας, καθώς και ως Έφορος Δημοσίων Σχέσεων της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών & Περιχώρων, και ως μέλος του Ερυθρού Σταυρού (Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας).

Άννα Μαστοράκου

Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας Και Πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ. Η Πατρινή πυρηνική γιατρός είναι η μοναδική γυναίκα που συμμετέχει στο Δ.Σ. του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και έχει εκλεγεί πρόεδρος της ΕΝΙ.

Χαρά Μαρτσούκα

Η φυσικοθεραπεύτρια Χαρά Μαρτσούκα ανέλαβε τη θέση της υποδιοικήτριας στο Νοσοκομείο Αγιος Ανδρέας όσον αφορά τον "Θώρακα".

Σταυρούλα Παναγοπούλου

Η Σταυρούλα Παναγοπούλου - Νικολάου, με 25 χρόνια συνδικαλιστική δράση έγινε το 2014 η πρώτη πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας.

Εξωστρεφής και κοινωνική, η μέχρι πρότινος γενική γραμματέας του Εργατικού Κέντρου έχει διατελέσει Πρόεδρος ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας, πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάς - Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, ενώ ήταν και υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με τον Απόστολο Κατσιφάρα.

Μαρία Πολύζου

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1968. Είναι η πρώτη Ελληνίδα που αγωνίστηκε σε μαραθώνιο δρόμο, σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στην Ατλάντα το 1996. Υπήρξε πρωταθλήτρια επί είκοσι συναπτά έτη και κάτοχος του ρεκόρ Ελλάδας, στο μαραθώνιο δρόμο, ρεκόρ που διατηρείται μέχρι και σήμερα με 2:3:40.

Κατέχει την καλύτερη ελληνική επίδοση στην αυθεντική διαδρομή Μαραθώνας- Αθήνα με χρόνο 2:39:10 από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1997, όπου κατέλαβε και την 12η θέση. Είναι κάτοχος του Πανελλήνιου Ρεκόρ στον Ημιμαραθώνιο με χρόνο 1:13:31 από το 1998. Κατέκτησε το Πρώτο Χρυσό Βαλκανικό Μετάλλιο σε Μαραθώνιο Δρόμο, σημειώνοντας Βαλκανικό Ρεκόρ τρέχοντας στην Κωνσταντινούπολη το 1990. Προς τιμήν της ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Κατέρριψε 14 Πανελλήνια Ρεκόρ, σε διάφορες αποστάσεις. Είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου της Αθήνας ενώ υποστηρίζει το όραμα της "Ελπίδας" μέσα από το Μαραθώνιο κοινωνικής αλληλεγγύης και το "Marathon Team Greece". Επίσης είναι Πρέσβειρα του Μαραθωνίου Δρόμου.

Βίβιαν Σαμούρη

Το 2014 η πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας ίδρυσε την Παράταξη «Ολοι μαζί, για την Πάτρα» στην οποία είναι επικεφαλής. Να σημειώσουμε ότι είναι η μοναδική γυναίκα επικεφαλής παράταξης στο δημοτικό συμβούλιο της Πάτρας και έχει εκλεγεί Δημοτική Σύμβουλος.

Ιωάννα Σφυρή

Η νεαρή υποδιοικήτρια του Νοσοκομείου Αιγίου και διοικητής του νοσοκομείου Καλαβρύτων κέρδισε την θέση με βάση την προϋπηρεσία και την επιστημονική της κατάρτιση το 2016. Γεννήθηκε στα Καλάβρυτα το 1983, είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου (ΑΣΟΕ) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην διοίκηση μονάδων υγείας.

Αναστασία Τογιοπούλου

Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου από το 2014, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Μαχόμενη δικηγόρος στην Πάτρα από το έτος 1990, ανήκει στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, ως Δικηγόρος παρ’ Εφέταις Ασχολείται με την αυτοδιοίκηση από το έτος 1995, που εκλέχθηκε κοινοτική σύμβουλος Οβρυάς Πατρών.

Το έτος 1998 ήταν υποψήφια Δήμαρχος Μεσσάτιδος και χρημάτισε δημοτική σύμβουλος Δήμου Μεσσάτιδος Αχαΐας την 4ετία 1999-2002.

Την τετραετία 2007-2010 διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσάτιδος Αχαΐας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας (ΧΥΤΑ Φλόκα).

Κατά τα έτη 2011-2012 ήταν Ειδική Συνεργάτης επί νομικών θεμάτων του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα.





*OI ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Στον χώρο της δημοσιογραφίας στην Πάτρα είναι πολλές οι γυναίκες που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Διευθύντρια του ραδιοφωνικού σταθμού "Στο Κόκκινο" είναι η Ελένη Συμεωνίδου, αρχισυντάκτρια της εφημερίδας "Πελοπόννησος" είναι η Μαρίνα Ριζογιάννη ενώ το thebest.gr ...γυναικοκρατείται με διευθύντρια σύνταξης την Νεκταρία Ντούκα, και αρχισυντάκτριες τις: Ελευθερία Μακρυγένη και Γωγώ Παπαδάκου.