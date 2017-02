Την Δευτέρα 6/3 ο ελληνικός τελικός της EUROVISION - Ποια είναι τα τρία υποψήφια τραγούδια

Λίγες ημέρες μας χωρίζουν από τον Ελληνικό Τελικό της Δευτέρας 6 Μαρτίου, που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 στις 22.15. Τα τρία τραγούδια που θα ερμηνεύσει η Demy (με αλφαβητική σειρά) εκ των οποίων το ένα θα πάρει το εισιτήριο για το Κίεβο, είναι τα εξής:

Angels

Σύνθεση - παραγωγή: Δημήτρης Κοντόπουλος.

Στίχοι: Romy Papadea.

This is love

Σύνθεση - παραγωγή: Δημήτρης Κοντόπουλος.

Στίχοι: Romy Papadea & John Ballard.

When then morning comes around

Σύνθεση - παραγωγή: Δημήτρης Κοντόπουλος.

Στίχοι: John Ballard.

Για πρώτη φορά, μαζί με το κοινό, το τραγούδι θα επιλέξει κριτική επιτροπή από ελληνικές κοινότητες της Ομογένειας.

Ειδικότερα, την ψήφο τους θα δώσουν εκπρόσωποι των κοινοτήτων από το Βέλγιο, τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γερμανία, την Αρμενία, την Ιταλία, την Αυστραλία, την Αυστρία και την Ουκρανία.

Η ποσόστωση στην ψήφο θα είναι 70% κοινό (μέσω televoting) και 30% κριτική επιτροπή.