To "Yes Ι do" μέσα από τον φωτογραφικό φακό του Πατρινού Χρήστου Κοσμά

Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017 ο Πατρινός φωτογράφος Χρήστος Κοσμάς βρέθηκε στο NEW LIFE expo wedding, στo mec Παιανίας προκειμένου να φωτογραφίσει τα backstage από το 2ο bridal catwalk του Yes I do, του leading wedding portal της χώρας. Μάλιστα το event είχε και φιλανθρωπικό σκοπό καθώς στόχευε στην ενίσχυση του συλλόγου Όραμα Ελπίδας.

Η πρόταση έγινε από την Μυρτώ Κάζη και τους συνεργάτες της κι έτσι ανέλαβε ένα shooting το οποίο συνδύαζε στοιχεία της backstage φωτογράφισης με αυτά ενός fashion editorial. Μόνο που όπως αναφέρει ο Χρήστος Κοσμάς «όλα αυτά είχαν τον κοσμικό χαρακτήρα ενός event στο οποίο κάθε μέλλουσα νύφη και κάθε λάτρης της μόδας θα ήθελε να παρευρίσκεται».

«Εξήντα διάσημα φωτογενή πρόσωπα, άνδρες και γυναίκες της εγχώριας showbiz, κατέφθαναν συνεχώς στο εκθεσιακό χώρο MEC, για να αναλάβουν οι περισσότεροι το ρόλο του μοντέλου που θα αναδείκνυε τις εντυπωσιακές δημιουργίες αναγνωρισμένων Ελλήνων σχεδιαστών από 11 μεγάλους οίκους νυφικών. Η ευχάριστη διάθεση των συντελεστών σε συνδυασμό με την ένταση των προετοιμασιών συνέθετε ένα άκρως ζωηρό κλίμα, το οποίο κατέγραφα συνεχώς με τον φακό μου, απαθανατίζοντας πλάνα ρεπορταζιακού χαρακτήρα, ώστε να αιχμαλωτίσω τον αυθορμητισμό των στιγμών. Η συνεχής δράση απαιτούσε να βρίσκομαι σε όλα τα σημεία των παρασκηνίων, με την industrial αλλά και chic αισθητική τους».

Τόνια Σωτηροπούλου, Άννα Πρέλεβιτς, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Χριστίνα Βραχάλη είναι μόνο κάποιοια από τα πρόσωπα που φωτογράφισε.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ.