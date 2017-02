Πάτρα: Ο Ραδιοφωνικός σταθμός του Πανεπιστημίου γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου

Σήμερα, Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Πατρών γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου! Η πολιτιστική ομάδα του Σταθμού αναδιαμορφώνει το πρόγραμμα του UP FM για την ημέρα αυτή, φιλοξενώντας Ραδιοφωνικούς Σταθμούς της Πάτρας στο studio αλλά και συναντώντας ζωντανά τους ακροατές σε μια ειδική εξωτερική αναμετάδοση.

Συνεντεύξεις, μουσική από όλο τον κόσμο, acoustic lives και dj sets η πρόταση της ομάδας μας για την ημέρα!

Από τις 7.00 το πρωί της Δευτέρας οι παραγωγοί του UP FM βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα και συναντούν ραδιοφωνικά «συναδέλφους» τους από τα ερτζιανά της Πάτρας. Στις 9.00 το πρωί και για δύο ώρες, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Πάτρας εξέπεμψε ζωντανά από το studioτου UPFM.

Σε μια σύμπραξη της ΕΡΤ Πάτρας με τον Σταθμό οι παραγωγοί υποδέχθηκαν την δημοσιογράφο κ. Αθανασία Σταμοπούλου. Στις 12.00 το μεσημέρι ζωντανά από τη Γαλλία η Alison Meston Bunting, μίλησε για τις δράσεις της UNESCO με αφορ ή την ημέρα!

Οι συναντήσεις με ραδιοφωνικούς παραγωγούς της Πάτρας συνεχίστηκαν και στις 13.00 το μεσημέρι στο studio του UP FM καθώς φιλοξενήθηκα οι δημοσιογράφοι Θάνος Χριστακόπουλος και Βίκυ Δρακούλη από τον Ρ/Σ «Στο Κόκκινο 107.7». Στις 14.00 ο σταθμός υποδέχθηκε τον γνωστό ραδιοφωνικό παραγωγό Χρήστο Συρίμπεη, δημιουργό του αξέχαστου Mojo Radio, στις 14.30 η Λίνα Μπάστα από τον ANT1 Radiο Πάτρας και στις 15.30 κοντά μας ο Wave 97,4.

Στις 16.00 το πρόγραμμα έχει acoustic live και στις 17.00 οι παραγοί θα μιλήσουν με την Κωνσταντίνα Τσεγγενέ από τον ΣΚΑΙ Πάτρας.

Ακόμη, θα μας μιλήσουν ο κ. Γιάννης Γεωργόπουλος από το Ράδιο Γάμμα και ο κ.Χρήστος Παπαμιχάλης από το toradiofono.gr.

Ο UP FM με σύνθημά του «Το ραδιόφωνο είσαι εσύ» δίνει ραντεβού με τους ακροατές όχι από «τον αέρα» αλλά από κοντά! Στις 18.00 το απόγευμα οι παραγωγοί του UP FM αφήνουν το studio και εκπέμπουν ζωντανά από την «Ποικίλη Στοά» προσκαλώντας τους ακροατές σε μια ειδική ραδιοφωνική μετάδοση όπου η μουσική θα είναι επιλεγμένη από τους ίδιους! Με αφορμή τη μέρα αυτή ο UP FM συντονίζει την ανταλλαγή μουσικής νέων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου πανεπιστημιακών ραδιοφωνικών σταθμών. Μαζί με τον αντίστοιχο Ρ/Σ της Ξάνθης (Undreground Radio) νέοι καλλιτέχνες και συγκροτήματα της Πάτρας και της Ξάνθης θα έχουν την ευκαιρία να ακουστούν σε πανεπιστημιακάραδιόφωνα της Ιταλίας, Γαλλίας, Φινλανδίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Κροατίας,Κύπρου, Σουηδίας, των Η.Π.Α. και του Καναδά.