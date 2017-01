Πάτρα: Οι Νίκος Λιόπετας, Λάμπης Κροκιδάς και Χριστόφορος Τσακανίκας live στο Bar Restaurant του Royal

Την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 το Up Stage του Royal στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα, υποδέχεται και πάλι τρεις εξαιρετικούς μουσικούς που «κέρδισαν» τον κόσμο από τις πρώτες τους εμφανίσεις!

Ο Νίκος Λιόπετας, πρώην Διευθυντής της Δημοτικής Μπαντίνας, γνωστός και από τις ζωντανές εμφανίσεις του και ερμηνείες του σε Καρναβαλικούς χορούς όπως τα Μπουρμπούλια, συναντά ξανά τον ταλαντούχο μουσικό και με μακρά πορεία σε Jazz μπάντες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Λάμπη Κροκιδά στο πιάνο και τον Χριστόφορο Τσακανίκα των «Μη μου άπτου» και των «Playboys» στο σαξόφωνο!

Την περασμένη εβδομάδα οι τρεις αυτοί μουσικοί «ταξίδεψαν» μελωδικά το κοινό, με εξαιρετικές επιλογές όπως το «Αν θυμηθείς το όνειρο μου» του Μίκη Θεοδωράκη ή το “Fly me to the moon” από τον αξέχαστο Frank Sinatra!

Την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου και το Σάββατο 14 Ιανουαρίου λοιπόν μετά τις 10 το βράδυ, στο Up Stage Royal Theater (Παλαιό Πτωχοκομείο) στην Ακτή Δυμαίων 53.

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες – Κρατήσεις: 2610 310120.

www.royaltheater.gr.