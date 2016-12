Δείτε το εορταστικό πρόγραμμα της τηλεόρασης παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/12- ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ



11:30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε) - ΕΡΤ2

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»



Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ, στην καθιερωμένη τους Χριστουγεννιάτικη Συναυλία, παρουσιάζουν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης», χριστουγεννιάτικα έργα των Rutter, Poulenc, Καραγιάννη, Δαπέργολα και Μπαλτά.

Σολίστ: Μίνα Πολυχρόνου – σοπράνο, Μαργαρίτα Συγγενιώτου - μέτζο σοπράνο,

Διεύθυνση χορωδίας: Δημήτρης Κτιστάκης.

Μουσική διεύθυνση: Αναστάσιος Συμεωνίδης.



18:30 ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΟΜΠΗ) ΕΡΤ2

Εορταστικό: «Ταινίες του 2016, Θεατρικά δείπνα μυστηρίου, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Aperitivo»



Πέμπτο ραντεβού με τον «Πύργο Αθηνών» με τη χρονιά να μας αποχαιρετά και τους κριτικούς κινηματογράφου της εκπομπής να βάζουν κάτω τις ταινίες του 2016 και να ξεχωρίζουν τις καλύτερες απ’ αυτές, Στη συνέχεια, μεταμορφωνόμαστε για ένα βράδυ σε Ηρακλή Πουαρό, για να εξιχνιάσουμε ένα έγκλημα με τα θεατρικά δείπνα μυστηρίου, η διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Κατερίνα Κοσκινά, μας ξεναγεί στο πρώην Εργοστάσιο ΦΙΞ. Και για το τέλος ένα απογευματινό ραντεβού σ’ ένα κοκτέιλ-μπαρ για να ξεφορτώσουμε το άγχος της ημέρας, κάνοντας εξάσκηση στο Aperitivo...



21:00 ΒΡΑΔΙΑ ΟΠΕΡΑΣ - ΕΡΤ3

«ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΜΟΤΣΑΡΤ- ΈΤΣΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΕΣ» - A΄ΠΡΟΒΟΛΗ

Η τρίτη και τελευταία συνεργασία του Μότσαρτ με τον Λορέντσο ντα Πόντε, μετά τους Γάμους του Φίγκαρο και τον Ντον Τζοβάννι προβάλλεται το βράδυ της Παραμονής από την ΕΡΤ3, από τη Φιλαρμονική της Βιέννης. Ο έμπειρος κυνικός φιλόσοφος Ντον Αλφόνσο βάζει στοίχημα με τους νεαρούς ερωτευμένους Φερράντο και Γκουλιέλμο πως αν ακολουθήσουν τις υποδείξεις του, θα τους αποδείξει ότι οι αγαπημένες τους Φιορντιλίτζι και Ντοραμπέλλα δεν είναι πιστές. Όχι επειδή οι συγκεκριμένες κοπέλες δεν έχουν σταθερά αισθήματα, αλλά επειδή όλες οι γυναίκες είναι άπιστες.

Πρωταγωνιστούν: Malin Hartelius, Marie-Claude Chappuis, Martina Jankovα, Luca Pisaron, Martin Mitterrutzner, Gerald Finley,

Διευθυντής Ορχήστρας: Christoph Eschenbach

Διάρκεια: 03:00:00



22:00| Στην Υγειά μας ρε Παιδιά - ALPHA



Παραμονή Πρωτοχρονιάς και ο Σπύρος Παπαδόπουλος με την παρέα του υποδέχονται το 2017 με...τρεις τενόρους αρχιικά: οι Δημήτρης Πακσόγλου, Μπάμπης Βελισσάριος και Χρήστος Λάζος, ακολουθώντας τα χνάρια των Πλάθιντο Ντομίνγκο, Χοσέ Καρέρας και Λουτσιάνο Παβαρότι, μας προσφέρουν μία απολαυστική στιγμή. Όταν οι καλεσμένοι φωνάζουν ενθουσιασμένοι και ζητούν κι άλλο, οι τρεις τενόροι δίνουν ένα ιδιαίτερα μελωδικό χρώμα στη βραδιά, ερμηνεύοντας τα: «O Sole Mio», «My Way», «New York».

Επίσης, ξεχωριστοί καλεσμένοι τραγουδούν διαχρονικές επιτυχίες: Γιάννης Μπέζος (σε αξέχαστα αρχοντορεμπέτικα του Μιχάλη Σουγιούλ), Κώστας Μακεδόνας (σε δικά του αγαπημένα κομμάτια , Μπέσυ Μάλφα, Τάνια Τρύπη, Ελένη Καστάνη, Παύλος Ορκόπουλος, Ευαγγελία Μουμούρη, Ρένος Χαραλαμπίδης, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ματθίλδη Μαγγίρα, Τάκης Παπαματθαίου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Όθωνας Μεταξάς, Θανάσης Βισκαδουράκης, Ελένη Καρακάση, Βαλέρια Κουρούπη, Κάτια Νικολαΐδου, Μάγδα Πένσου, Γιώργος Παράσχος, Νικόλας Βαφειάδης, Κλέλια Πανταζή, Βίκυ Καρατζόγλου, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Άννα Πολύζου και Αγγελίνα Ματαλιωτάκη.





23:15 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΤ1

«ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ, ΔΩΣΕ ΡΕΥΜΑ…» ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ/ Μαγνητο- σκοπημένη μετάδοση από το «ΚΥΤΤΑΡΟ»

Ένα θέατρο τραγουδιών με τη σφραγίδα του Διονύση Σαββόπουλου. Ο κορυφαίος τραγουδοποιός επιστρέφει στο παλιό του στέκι και συναντά στη σκηνή τη μεγαλύτερη λαϊκή μας τραγουδίστρια, την Ελένη Βιτάλη, σε μια συνεργασία ιστορικής σημασίας.



23:45 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΘΗΣΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ W - ΕΡΤ1



00:00 «Volume» ΕΡΤ3



Η αλλαγή του χρόνου γίνεται με «ένταση» στον ήχο και τα κεφάτα βήματα του swing, καθώς στις δώδεκα τα μεσάνυχτα αρχίζει το «Volume» με καλεσμένους τους «Speakeasies Swing Band», το αγαπημένο συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, που έχει βραβευτεί στον διεθνή διαγωνισμό ISC τo 2014. Το Volume συναντά τη σύγχρονη ρετρό παρέα και μεταφέρει στην οθόνη την εκρηκτική της ενέργεια.



00:00 Αντώνης Ρέμος, Μαρινέλλα, Χρήστος Νικολόπουλος - ANT1

Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από Θέατρο Βράχων



00:30 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ (2009) (Ε) (ΑΡΧΕΙΟ) ΕΡΤ2

Με τον Σπύρο Παπαδόπουλο - Εορταστικό - «Αντώνης Βαρδής»

Στον Αντώνη Βαρδή, έναν από τους κορυφαίους μας συνθέτες, είναι αφιερωμένη η εκπομπή. Τις μεγάλες επιτυχίες του ερμηνεύουν οι Μελίνα Ασλανίδου, Κώστας Καραφώτης, Πίτσα Παπαδοπούλου, Γιάννης Βαρδής και Λιζέτα Νικολάου. Μαζί τους παρίστανται και οι Θύμιος Καρακατσάνης, Γιώργος Κυβέλος, Μάνος Τσιλιμίδης, Αντώνης Κοκορίκος, Άννα Καραμανλή, Στάθης Κακαββάς, Χάρης Εμαννουήλ, Κάτια Νικολαΐδου, Μαίρη Ακριβοπούλου, Γρηγόρης Σταμούλης και Βασίλης Γιαννόπουλος.



01:15 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από BADMINTON ΕΡΤ1

«ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ»: ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ, ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ, ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Μουσική παράσταση-αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα «Σ’ αναζητώ»



02:45| Posidonio: Κωνσταντίνος Αργυρός, Κώστας Μαρτάκης - ANT1





ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017



8:00 Η Παγκόσμια Ορχήστρα για την Ειρήνη στο Μουσικό Φεστιβάλ του BBC» ΕΡΤ3

Το πρωί της πρώτης ημέρας του 2017, μεταδίδεται σε α΄ προβολή η συναυλία «Η Παγκόσμια Ορχήστρα για την Ειρήνη στο Μουσικό Φεστιβάλ του BBC» (BBC proms at Royal Albert Hall- World Orchestra for Peace), με έργα: ROXANNA PANUFNIK Three Paths to Peace / RICHARD STRAUSS Die Frau ohne Schatten –symphonic fantasia / GUSTAV MAHLER Symphony No. 6 in A minor. Την ορχήστρα διευθύνει ο Valery Gergiev. (Παραγωγή: BBC/World Orchestra for Peace Ltd. co-production in association with UNITEL CLASSICA, 2014).



19:00| «Πρωτοχρονιάτικο Γκαλά Όπερας – Τζάκομο Πουτσίνι» ΕΡΤ3

Η πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε απευθείας μετάδοση από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2017 με πασίγνωστες άριες από τις γεμάτες δραματική ατμόσφαιρα και ποιητικό ρεαλισμό όπερες του Τζάκομο Πουτσίνι.



22:30| «Εορταστική Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης» ΕΡΤ3

Μετάδοση σε α΄ προβολή. Τη φημισμένη ορχήστρα με ξεχωριστούς καλεσμένους τον πιανίστα Emanuel Ax, τον τσελίστα Yo-Yo Ma και τον βιολιστή Gil Shaham διευθύνει ο Alan Gilbert. Συμμετέχει η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια – ηθοποιός Audra McDonald ερμηνεύοντας τραγούδια του Duke Ellington (παραγωγή WNET, 2011).



23:15| Γιώργος Νταλάρας, Ελένη Βιτάλη, Γλυκερία ΜΑΖΙ! (Ιερά Οδός) - ALPHA

Μια μοναδική συνύπαρξη ανήμερα τηn Πρωτοχρονιά, mια μεγάλη συνάντηση, τρεις μοναδικές φωνές, μια σπουδαία στιγμή του Γιώργου Νταλάρα, της Ελένης Βιτάλη και της Γλυκερίας.

Στη σκηνή της Ιεράς Οδού, οι τρεις μεγάλοι ερμηνευτές θυμήθηκαν και μας θύμισαν τραγούδια σταθμούς στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Νίκος Σούλης έχει επιμεληθεί σκηνοθετικά το πρόγραμμα.



24:00 Τεχνόπολη Γκάζι: Μελίνα Ασλανίδου ANT1