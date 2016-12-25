Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα 25 Δεκεμβρίου

Πάτρας
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΟΪΡΑΝΗΣ 45 - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 206 - ΔΑΝΗΙΛΙΔΟΣ ΣΤΑΣΗ ΤΣΟΛΙΑ
ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93
ΤΖΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 118 - ΓΟΥΝΑΡΗ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΡΑΤΟΥ 47 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΠΑΣΣΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ 24-26 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ
02:00 πμ - πρωί
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΡΑΤΟΥ 47 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
Δύμης
8:00-21:00
ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23100
21:00-πρωί
ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221
Παραλίας
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΤΗΛ.: 2610-521.312
Βραχνεΐκων
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963
Ρίου
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-992.747
Μεσσάτιδας
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΜΑΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ
ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-526.413
Καλαβρύτων
09:00-13:30 & 13:30-22:30
ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131
Νέου Ερινεού
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386