Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα 25 Δεκεμβρίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα 25 Δεκεμβρίου
 

Πάτρας

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΟΪΡΑΝΗΣ 45 - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 206 - ΔΑΝΗΙΛΙΔΟΣ ΣΤΑΣΗ ΤΣΟΛΙΑ

ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93

ΤΖΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 118 - ΓΟΥΝΑΡΗ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΡΑΤΟΥ 47 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΠΑΣΣΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ 24-26 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΡΑΤΟΥ 47 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

Δύμης

8:00-21:00

ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23100

21:00-πρωί

ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221

Παραλίας

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΤΗΛ.: 2610-521.312

Βραχνεΐκων

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

Ρίου

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-992.747

Μεσσάτιδας

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΜΑΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ
ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-526.413

Καλαβρύτων

09:00-13:30 & 13:30-22:30

ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131

Νέου Ερινεού

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 25/12/2016 10:50

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/421943

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