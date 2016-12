ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Μέρος πρώτο: Γιώργος & Πέτρος Πλέσσας

Στην πιο κρίσιµη καµπή της ιστορίας της 14 Πατρινοί ένωσαν την αγάπη τους για την Παναχαϊκή µε ένα στόχο: να ξαναγίνει µεγάλη οµάδα.

Το στοίχηµα της Παναχαϊκής Συµµαχίας φαίνεται να κερδίζεται. Η οµάδα «πάει τρένο», ο κόσµος µετά από πολλά χρόνια, επιστρέφει στο γήπεδο και η νέα εποχή της Παναχαϊκής αποτελεί αντικείµενο συζήτησης σε όλη την πόλη. Οι πρωταγωνιστές του ελπιδοφόρου εγχειρήµατος, μίλησαν για το πώς αποφάσισαν να συµµετάσχουν στην Παναχαϊκή Συµµαχία, για την ανταπόκριση των Πατρινών και µοιράστηκαν το όραµά τους για την οµάδα.

Από σήμερα Πέμπτη και κάθε μέρα το thebest.gr θα μας συστήνει κάθε έναν από τους 14 Συμμάχους. Ξεκινάμε με την οικογένεια Πλέσσα της Διεθνούς μεταφορικής εταιρίας PLESSAS BROS. O Γιώργος Πλέσσας κρατάει τα ηνία της Επιχείρησης, έχοντας δίπλα του, τους τρεις γιούς του, τον Πέτρο (στη φωτογραφία μαζί με τον πατέρα Γιώργο Πλέσσα), τον Διονύση και τον Άγγελο. Μια μεγάλη Επιχείρηση την οποία διοικεί η οικογένεια.

Γιώργος Πλέσσας & Πέτρος Πλέσσας (φωτό)

Ο νεότερος της παρέας, ο γεννηµένος το 1985 Πέτρος Πλέσσας, ασχολείται για πρώτη φορά µε τα διοικητικά µιας ποδοσφαιρικής οµάδας και τι καλύτερο ξεκίνηµα για έναν νέο άνθρωπο από την ιστορική οµάδα της Παναχαϊκής. Ο ίδιος δεν κρύβει τη χαρά του για το γεγονός της συµµετοχής στο εγχείρηµα της Παναχαϊκής Συµµαχίας µαζί µε µια οµάδα σοβαρών και υγειών Πατρινών επιχειρηµατιών που θέλουν να προσφέρουν στην οµάδα. «Είναι µια γιορτή για την Πάτρα και είµαστε βέβαιοι ότι θα γίνει κάτι καλό και µεγάλο για την οµάδα και την πόλη», σηµειώνουν χαρακτηριστικά οι Γιώργος και Πέτρος Πλέσσας.

