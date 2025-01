Τα νέα και οι δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών στο Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (Κ.Ε.Σ.) με το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγείται μία υποτροφία από το Κ.Ε.Σ. και μία από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιτροπή Ερευνών), ύψους 5.100 δολαρίων Η.Π.Α. εκάστη. Οι υποτροφίες προσφέρονται σε φοιτήτριες/φοιτητές από το 3ο έτος Προπτυχιακών Σπουδών και άνω, ή μεταπτυχιακές φοιτήτριες/μεταπτυχιακούς φοιτητές A´ κύκλου (ΠΜΣ), ηλικίας μέχρι και 26 ετών, των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη συμμετοχή τους στο Θερινό Πρόγραμμα 2025 του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα με αντικείμενο “Πολιτικά και Φυσικά Περιβάλλοντα της Ανατολικής Μεσογείου από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα – Συγκριτικές Πολιτισμικές Προσεγγίσεις” (Political and Natural Environments of the Eastern Mediterranean from Antiquity to the Present – Comparative Cultural Approaches).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Κυριακή 16 Μαρτίου 2025, 23:59.

Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.upatras.gr/prokiryxi-dyo-2-ypotrofion-sto-therino-programma-tou-harvard-stin-ellada/