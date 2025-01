MARRY me στα Ψηλαλώνια! Δείτε τις καθιερωμένες bridal σελίδες στο περιοδικό THEBEST

Επιμένουμε στα κτίρια- τοπόσημα και αυτή τη φορά το βλέμμα υψώνεται στον art deco τρούλο, τους εξώστες και τις ισόγειες σάλες του εμβληματικού Μεγάρου Γκολφινόπουλου στα Ψηλαλώνια. Το υπεραιωνόβιο αρχοντικό αγναντεύει την Πάτρα μεταδίδοντας απτόητο τη vintage σαγήνη της αρχιτεκτονικής του. Yπάρχει ωραιότερο σκηνικό για τις νύφες του 2025;

Η bridal fashion ακολουθεί το ορμητικό διεθνές ρεύμα του αστικού boho, οπότε τα αιθέρια τούλια έχουν την τιμητική τους δίχως να παραμερίζεται ο τρισδιάστατος διάκοσμος και οι ρομαντικοί φιόγκοι. Τα beauty trends και ο floral διάκοσμος εστιάζουν στους γήινους τόνους.

Γενική επιμέλεια/styling: Αντυ Μπακοπούλου

Φωτογραφίες: Νίκος Ψαθογιαννάκης

Νυφικά: Ck Kotsomitopoulou /Κοσμήματα: Fotios Katraouras /Χτενίσματα: Koralia Hair & Beauty/ Μακιγιάζ: Make Up & PMU Studio Konstantina Markou/ Μανικιούρ: Project Nails and More /Ανθοδέσμες- Aνθοσυνθέσεις: Ανδρομάχη Κεπενού

*Ευχαριστούμε το Tulum Casa Mexico και τον κ. Αποστόλη Φωτεινάτο για την παραχώρηση του χώρου.