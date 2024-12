Μετεωρολογικός σταθμός υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάθηκε στην Αιγιάλεια

Μετεωρολογικός σταθμός υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Αιγιάλειας στις 29 Νοεμβρίου 2024 έπειτα από πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, και ειδικότερα του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίωνα Ζαΐμη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειιας, ικανοποιώντας αίτημα του συνεταιρισμού οινοπαραγωγών Αιγιαλείας και του Δικτύου Ποιότητας “Οινοξένεια”, στο πλαίσιο του έργου Germ of Life / Ψηφιακή Διαχείριση Κινδύνου Ξηρασίας, που στοχεύει σε στρατηγικές μετριασμού της ξηρασίας και προσαρμογής για την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος σε Μεσογειακές Ευρωπαϊκές Χώρες.

Ο συγκεκριμένος σταθμός με πολυαισθητήρες μετεωρολογικών παραμέτρων, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα αποτελέσει τη βάση του δικτύου σταθμών με κορυφαίες δυνατότητες που θα εγκατασταθούν σε όλη την επικράτεια της Αιγιαλείας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας “Interreg Euro-MED” και έχει ως συγκεκριμένο στόχο την προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης κινδύνων καταστροφών, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα με προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα.

Με γνώμονα τη δυναμική του πρωτογενούς τομέα, αλλά και του οίνου, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, είχε δεσμευθεί προ μηνών να εργασθεί, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών στον ορεινό όγκο της περιοχής για την καλύτερη πρόγνωση καθώς για την ενίσχυση της βιώσιμης καλλιέργειας. Αυτό και έπραξε με σχέδιο, παρακολούθηση, συντονισμό και μια σειρά επαφών που πραγματοποίησε όλο το προηγούμενο διάστημα στην Ευρώπη με στόχο την αξιοποίηση των κατάλληλων κονδυλίων.

«Ο μετεωρολογικός σταθμός, με την τελευταία τεχνολογία, θα ενισχύσει την ασφάλεια των πολιτών και θα βοηθήσει στην αποτελεσματική διαχείριση φυσικών καταστροφών. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα βοηθήσει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προσαρμογή κλιματικών αλλαγών. Παράλληλα, ο μετεωρολογικός σταθμός θα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την επιστημονική κοινότητα και θα αποτελέσει εργαλείο για τη δρομολόγηση αποτελεσματικών λύσεων σε δύσκολες καταστάσεις», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Ο κύριος στόχος του έργου Germ of Life, συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Interreg Euro-MED, είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της προληπτικής διαχείρισης των κινδύνων ξηρασίας. Αυτή η πρωτοβουλία περιλαμβάνει 10 φορείς από έξι χώρες της Ευρω-Μεσογείου (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Κύπρο) και βασίζεται σε από κοινού αναπτυγμένες και προσαρμοσμένες λύσεις που βασίζονται σε δεδομένα. Το εταιρικό σχήμα έχει ως εξής:

1. Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (Επικεφαλής εταίρος) - Ελλάδα

2. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Ελλάδα

3. Foundation Euro - Mediterranean Center on Climate Change - Ιταλία

4. LAMORO Development Agency Italia - Ιταλία

5. Ubitel - Ισπανία

6. Atos - Γαλλία

7. The Development and Infrastructure Company of Alqueva (EDIA) - Πορτογαλία

8. Andalucia Region - Ισπανία

9. DOTSOFT A.E. - Ελλάδα

10. Infotrend Innovations Company Ltd - Κύπρος

Η πιλοτική δράση στην Ελλάδα υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας – Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας, εταίρο του έργου, και το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, επικεφαλής εταίρο του έργου με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθανάσιο Α. Αργυρίου. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει σε δραστηριότητες δοκιμής και αξιολόγησης λύσεων, με κύριο παραδοτέο την ανάλυση της τρωτότητας κάθε περιοχής μέσω μετρήσεων και υπολογισμών. Παράλληλα, αναπτύσσει στρατηγικές και σχέδια δράσης για κάθε περιοχή μελέτης, ενώ προωθεί τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Ο μετεωρολογικός σταθμός στην Αιγιάλεια καταγράφει και αποθηκεύει δεδομένα με χρονικό βήμα 10 λεπτών σε ώρα UTC, καταγράφοντας παραμέτρους όπως η βροχόπτωση, η ταχύτητα και η διεύθυνση ανέμου, η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία του αέρα, η περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό, η φωτοσυνθετική ακτινοβολία, ο κανονικοποιημένος δείκτης βλάστησης (NDVI), η θερμοκρασία του εδάφους σε διάφορα βάθη, καθώς και η εισερχόμενη και εξερχόμενη ανάκλαση σε διαφορετικές ζώνες. Τα δεδομένα παρέχονται στους καλλιεργητές της περιοχής, ώστε να παρακολουθούν τις μετεωρολογικές συνθήκες και να προστατεύουν τις καλλιέργειες τους.

