Γεώργιος Α. Παπανδρέου: Ο ρόλος της Δημοκρατίας στον αντίκτυπο των ιδιωτικών εξουσιών

Ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Α. Παπανδρέου και Γενικός Εισηγητής για τη Δημοκρατία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης συμμετείχε σήμερα 29/11 ως ομιλητής στο συνέδριο «Private Powers and the Rule of Law», που διοργανώθηκε από τη Venice Commission και το Centro de Estudios Políticos y Constitucionales στη Μαδρίτη. Στην παρέμβασή του, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας με τίτλο «The Democracy Dimension», ο Γιώργος Α. Παπανδρέου ανέλυσε τον ρόλο των ιδιωτικών παραγόντων στη διαμόρφωση πολιτικών και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της καταπολέμησης φαινομένων συγκέντρωσης εξουσίας, προτείνοντας ρυθμίσεις και βέλτιστες πρακτικές για την προστασία της δημοκρατίας. Στη διάρκεια της ομιλίας του, εστίασε σε πρακτικές λύσεις για τη μείωση της επιρροής των ιδιωτικών εξουσιών στην πολιτική, βασιζόμενος στην πολύτιμη εμπειρία του από τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση δημοκρατικών θεσμών. Ο Γιωργος Α.Παπανδρέου, ως Γενικός Εισηγητής για τη Δημοκρατία, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προώθηση δημοκρατικών αρχών σε μια εποχή που οι ιδιωτικές εξουσίες και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις συχνά θέτουν σε δοκιμασία τη διαφάνεια και την αντιπροσωπευτικότητα. Μαζι του ομιλητές στην ίδια θεματική ενότητα ήταν οι: Juan Fernandez Lopez Aguilar: Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης της Ισπανίας και Enrico Bellini: Επικεφαλής Κυβερνητικών Σχέσεων για τη Νότια Ευρώπη. Το συνέδριο αυτό αποτέλεσε μια σημαντική πλατφόρμα για την ανάλυση των προκλήσεων που θέτουν οι ιδιωτικές εξουσίες, ενώ η παρέμβαση του ανέδειξε τη θεμελιώδη σημασία της δημοκρατίας ως μέσου για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.