Πρώην παίκτης του Προμηθέα έμαθε να σουτάρει βλέποντας φωτογραφίες

Οπότε αποφάσισες να φύγεις από ένα ακόμη συμβόλαιο με κορυφαία ομάδα.

Ουσιαστικά, είχα «φύγει» από τον Φεβρουάριο και είχα αποφασίσει ότι αυτό δεν θα το έκανα ποτέ ξανά. Κατάλαβα σαν Χάρης ότι αυτό δεν θέλω να το ξαναπεράσω ποτέ στη ζωή μου. Είπα μέσα μου ότι καλύτερα να παίζω σε μια ομάδα 30 λεπτά, παρά σε μια μεγαλύτερη ομάδα και να αγωνίζομαι μια φορά τον μήνα. Αυτό το διάλεξα γιατί ίσως, μέσα μου, δεν ήθελα να κάνω τόσες πνευματικές θυσίες. Δεν μπορούσα να βρω τη χρυσή τομή και να επιλέξω να μην παίζω για κάποια χρόνια, προκειμένου ίσως να παίξω αργότερα. Ήθελα πάντα να παίζω.

Ήταν ζόρικο την ίδια περίοδο να βλέπεις τους συμπαίκτες σου στην Εθνική Νέων να διαπρέπουν; Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας και Βαγγέλης Μάντζαρης ήταν εκείνα τα χρόνια Πρωταθλητές Ευρώπης και έπαιζαν αρκετά.

Κοίτα, επειδή με τους συγκεκριμένους ήμουν φίλος, δεν το ένιωσα ποτέ έτσι. Σίγουρα ήταν κίνητρο για μένα, ώστε να περάσω ακόμη περισσότερες ώρες στο γήπεδο αλλά πάντα είχα στο μυαλό μου και μια συμβουλή που μου είχε δώσει ο πατέρας μου: «Μην κοιτάς να κάνεις τους άλλους να φαίνονται χειρότεροι, γίνε εσύ καλύτερος». Δεν με ένοιαζε δηλαδή ποτέ το να «πέσει» ο άλλος και να βγω πρώτος, με ένοιαζε να τον περάσω εγώ επειδή είμαι καλύτερος. Οπότε δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι.

Μετά έπαιξες και δύο χρόνια στην Ισπανία. Πώς ήταν η ACB;

Ήταν μαγικά. Το πρώτο τρίμηνο ήταν πολύ δύσκολο γιατί προσπαθούσα να συνηθίσω τον τρόπο παιχνιδιού. Παρόλο που μου αρέσει πολύ το transition, το ανοιχτό γήπεδο και οι αιφνιδιασμοί, ήταν δύσκολο να προσαρμοστώ σε αυτά από το «σκεπτόμενο» μπάσκετ που τότε ήταν στα ντουζένια του στην Ελλάδα. Στην Ισπανία εάν η άμυνα σου έδινε χώρο για σουτ, δεν χρειαζόταν να δώσεις την έξτρα πάσα για ένα ακόμη πιο ελεύθερο σουτ, έπρεπε να σουτάρεις εσύ.

Επίσης δεν χρειαζόταν να ψάχνεις τον καλύτερο, γιατί ήταν όλοι καλοί και ειδικά στη Μανρέσα, που ήταν τελευταία στο πρωτάθλημα, είχα συμπαίκτες που έπαιξαν και ξεχώρισαν και στο επόμενο επίπεδο. Μου πήρε περίπου δύο μήνες να το συνηθίσω αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είμαι και ο παίκτης που θα δώσει τις πολλές έξτρα πάσες (γέλια). Από εκεί και πέρα ήταν όλα εκπληκτικά.

Τη δεύτερη σεζόν στην Ομπραντόιρο είχαμε φανταστική ομάδα. Είχαμε τον Maxi Kleber που έκανε καριέρα στους Μάβερικς, τον Rafa Luz που έπαιζε στην Εθνική Βραζιλίας, τον Alberto Corbacho που 6-7 χρόνια έβγαινε πρώτος στα τρίποντα στην ACB και τον Adam Waszynski. Δυστυχώς εκείνη τη χρονιά είχα έναν τραυματισμό στο καλάμι, ο οποίος μας πήρε τρεις μήνες να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι. Τότε μπορούσα να παίξω μόνο 7-8 λεπτά και μετά ο πόνος ήταν αβάσταχτος. Τελικά ήταν κάτι σαν περιοστίτιδα και φτιάχτηκε με shock wave, μια θεραπεία με κραδασμούς, η οποία ουσιαστικά αιματώνει ξανά την περιοχή.

Γιατί δεν το δοκίμασες να μείνεις κι άλλο έξω;

Γιατί έκανα ένα ακόμα λάθος. Τη δεύτερη σεζόν πάλι, μετά από το θέμα με τα καλάμια μου, έπαθα σε μια προπόνηση ένα πολύ βαρύ διάστρεμμα και ουσιαστικά έμεινα εκτός μέχρι το τέλος. Ενώ μου είχαν πει ότι με θέλουν να συνεχίσω ως δεύτερο τριάρι, πίσω από τον Pavel Pumprla, πίστευα ότι για να ξαναβρώ τον εαυτό μου, έπρεπε να παίξω σε μια ομάδα που θα μου έδινε 30 λεπτά. Αναζητούσα ένα πιο σίγουρο περιβάλλον για εμένα, για να νιώσω πιο άνετα. Οπότε γύρισα στην Ελλάδα και στο Ρέθυμνο.

Εκείνα τα τρία χρόνια στο Ρέθυμνο μας επανασυστήθηκες ουσιαστικά.

Στο Ρέθυμνο ξαναγεννήθηκα. Μπορεί τώρα, να βλέπω ότι ήταν λάθος το να φύγω από την Ισπανία, αλλά η επιλογή μου να πάω στο Ρέθυμνο, το ισορροπεί. Ναι μεν δηλαδή έφυγα από την Ισπανία που ήταν λάθος σαν κίνηση, αλλά πήγα σε ένα μέρος στο οποίο πέρασα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Έχω δεθεί πάρα πολύ με τους ανθρώπους, με την ομάδα, με τα πάντα στο Ρέθυμνο και η ζωή ήταν φανταστική στο νησί. Έκανα πολλούς φίλους που έχω μέχρι σήμερα και όλο το περιβάλλον ήταν εκπληκτικό.

Πότε ένιωσες ότι άρχισες να ωριμάζεις μπασκετικά;

Νομίζω από την ΑΕΚ και μετά και αυτό ήταν και λίγο περίεργο γιατί τότε άρχισαν να με αποδέχονται ως σουτέρ. Έπρεπε να γίνει από πιο πριν, αλλά τελικά από τα 26-27 άρχισαν να με βλέπουν σαν σουτέρ. Στη δεύτερη σεζόν της ΑΕΚ έφτασα στο peak μου και έμεινα εκεί για αρκετά χρόνια.

Το μπάσκετ πού το απόλαυσες περισσότερο;

Παντού το απόλαυσα το μπάσκετ, όπου είχα ρόλο. Συνολικά νομίζω πέρασα καλύτερα στο Ρέθυμνο, αν και ήταν πολύ δυνατή και η δεύτερη χρονιά με την ΑΕΚ που πήραμε το Κύπελλο.

Φέτος, πώς είναι η φάση στο Μαρούσι;

Φέτος είναι πολύ ωραία φάση. Γουστάρω στο Μαρούσι, περνάω ωραία. Ή φετινή είναι πιο ταλαντούχα ομάδα από την περσινή και το απολαμβάνω ακόμα περισσότερο. Είναι απολαυστικό να βρίσκεσαι σε μια ομάδα με ταλαντούχους συμπαίκτες που έχουν παράλληλα υψηλό μπασκετικό IQ και ξέρουν να παίζουν το παιχνίδι. Τον τελευταίο μήνα είμαστε λίγο μπερδεμένα γιατί είχαμε και δύο προσθήκες που μας αποδιοργάνωσαν λίγο, λόγω ταξιδιών και αγώνων δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε προπόνηση. Αλλά θα το βρούμε ξανά.

Πώς επηρεάζουν έναν παίκτη τα τόσα παιχνίδια; Πλέον βελτιώνεται ένας παίκτης 100% το καλοκαίρι με όποια θυσία απαιτεί αυτό;

Ο παίκτης δεν βελτιώνεται ποτέ μέσα στη χρονιά. Το μόνο που μπορεί να βελτιώσει είναι εκείνα που έχει δουλέψει το καλοκαίρι, να τα ενσωματώσει στο παιχνίδι του. Όταν τα παιχνίδια ήταν λιγότερα ήταν πιο δύσκολο. Ναι μεν είχες περισσότερο χρόνο για δουλειά, αλλά δυσκολευόσουν να βάλεις νέα πράγματα στο παιχνίδι σου.

Όπως συμβαίνει σε όλα τα πράγματα, οι παίκτες μαθαίνουν μέσα από τις επαναλήψεις και για τις 10 επαναλήψεις που θα κάνεις στον αγώνα, δεν φτάνουν ούτε 1000 επαναλήψεις στην προπόνηση. Εκτός από την ένταση και τον ρυθμό, είναι διαφορετικό και στην ψυχολογία του παίκτη. Στον αγώνα καταλαβαίνει και ο ίδιος τι είναι πραγματικά ικανός να κάνει.

Γιατί έχει κυριαρχήσει τόσο πολύ η άποψη ότι δεν έχουμε σουτέρ;

Εγώ διαφωνώ πολύ με αυτό. Υπάρχουν πολλά παιδιά που μπορούν να σουτάρουν. Τι να λέμε τώρα: Ο Λευτέρης Μαντζούκας σουτάρει φανταστικά, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι εκπληκτικός σουτέρ, το ίδιο και ο Νίκος Χουγκάζ.

Ναι, αλλά αυτοί είναι όλοι κάτω των 25, είναι άλλη γενιά. Νομίζω αυτή η συζήτηση είχε ξεκινήσει από το 2010 και μετά.

Ίσως μετά από την απίθανη γενιά που έπαιζε από το 2005 ως το 2010 να μην είχαμε τόσο φοβερό σουτ, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ήταν τόσο μεγάλο, όσο περιγράφεται. Δηλαδή δεν γίνεται να έχουμε τον Παπανικολάου, έναν παίκτη που σουτάρει με 40% στην EuroLeague και να λέμε ότι δεν έχουμε σουτ. Είναι αστείο. Και εκείνος και ο Ιωάννης Παπαπέτρου μπορούν να σουτάρουν και το έχουν κάνει με τις ομάδες τους. Για να μη μιλήσουμε καν για τον Tyler Dorsey.

Ποια θα είναι τα πράγματα που θα άλλαζες τώρα στο μπάσκετ;

Για εμένα το ιδανικό σενάριο είναι να έχουμε πρωτάθλημα 16 ομάδων. Δεν ξέρω αν τα οικονομικά δεδομένα μπορούν να το αντέξουν αυτό όμως. Τα έσοδα έχουν ανέβει αρκετά, αλλά δεν ξέρω ποιες ομάδες μπορούν να ανταπεξέλθουν.

Εσένα πώς σε βλέπεις τα επόμενα χρόνια; Μπορείς να γίνεις ένας Φώτσης και να συνεχίζεις να παίζεις στις μικρότερες κατηγορίες;

Θέλει μια συγκεκριμένη τρέλα αυτό, που δεν νομίζω ότι την έχω. Δεν ξέρω βέβαια, δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό για να σου πω την αλήθεια. Είμαι σε μια ηλικία που δεν ξέρω τι σου επιφυλάσσουν τα πόδια σου από χρονιά σε χρονιά, αλλά αφού πάει καλά ακόμα δεν το σκέφτομαι. Τελευταία βέβαια επειδή έχω ασπρίσει αρκετά πολλοί με ρωτάνε «πω πω παίζεις ακόμα; Πόσο είσαι;» και όταν τους λέω ότι είμαι 35, μου λένε «α, έχεις ακόμα». Νομίζουν όλοι ότι είμαι 40.

Τι είναι επιτυχία για σένα;

Για μένα επιτυχία και ευτυχία ταυτόχρονα είναι ότι παίρνω συνειδητά τις αποφάσεις που θέλω να λαμβάνω εγώ. Είμαι ευτυχισμένος που παίρνω αποφάσεις που θέλω εγώ. Δεν έχω αναγκαστεί δηλαδή να πάρω αποφάσεις που δεν θέλω. Στην ευρύτερη αθλητική έννοια όμως, επιτυχία είναι να κερδίζεις.

Οι φίλοι σου είναι από τον χώρο του μπάσκετ;

Όχι. Είμαστε μια παρέα γύρω στα 15 άτομα και είμαστε μαζί σχεδόν από πάντα. Με τον κολλητό μου και κουμπάρο μου γνωριστήκαμε σε ηλικία 4 ετών στον παιδικό σταθμό, με τον άλλον αρχίσαμε στην πρώτη γυμνασίου να κάνουμε παρέα και τον τρίτο τον γνώρισα όταν πήγα στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη. Είναι όλοι έξω από τον χώρο. Έχω φυσικά φίλους και μπασκετικούς όλα τα χρόνια και έχω γνωρίσει πάρα πολύ καλά παιδιά και έχω κρατήσει επαφές.

Είσαι πιο σταθερός δηλαδή στο κομμάτι των σχέσεων από ότι στο επαγγελματικό.

(Γέλια) Ναι, ναι καμία σχέση. Κοίταξε, το επαγγελματικό είναι τελείως διαφορετικό. Εμένα οι αγαπημένοι μου παίκτες ήταν εκείνοι που έμεναν στην ομάδα τους σε όλη την καριέρα τους, αλλά προσωπικά υπήρχαν πάντα λόγοι να φεύγω. Και αυτό ίσχυε από πολύ μικρή ηλικία. Αρχικά εγώ σταμάτησα να υποστηρίζω ομάδες όταν ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά.

Όταν πήγα δηλαδή στο ανδρικό τμήμα του ΠΑΟΚ, σταμάτησα να υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ, που ήμουν από παιδί. Αυτό γιατί ήταν πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Γνωρίζεις ανθρώπους που καταλαβαίνεις ότι δεν το κάνουν για τον ΠΑΟΚ ή τον όποιο ΠΑΟΚ και η πλειοψηφία είναι έτσι, οπότε γκρεμίστηκε όλο αυτό στα μάτια μου.

Εκεί όμως δεν γκρεμίζεται όλο το άθλημα όπως το έχεις στο μυαλό σου;

Το επαγγελματικό μπάσκετ με το μπάσκετ δεν έχει καμία σχέση. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Όταν είσαι σε έναν χώρο επαγγελματικό, τότε αυτομάτως γίνεσαι και εσύ επαγγελματίας. Το μπάσκετ όμως σαν άθλημα, είναι τελείως διαφορετικό με το πώς θα προσεγγίσω εγώ τη δουλειά μου. Το άθλημα σαν άθλημα είναι πολύ πιο ρομαντικό από τον χώρο.

Και πού παίζεται αυτό το άθλημα;

Όταν το βλέπεις, όταν παίζεις από παιδάκι ή ακόμα και την ώρα που παίζεις ως επαγγελματίας, είναι πολύ διαφορετικό από την ώρα που κάθεσαι έξω και βλέπεις όλες αυτές τις καταστάσεις. Να στο θέσω αλλιώς, εσένα η δουλειά σου είναι μόνο να παίρνεις συνεντεύξεις;

Όχι, κυρίως δεν είναι αυτή.

Ακριβώς έτσι είναι και για έναν επαγγελματία μπασκετμπολίστα. Το μπάσκετ σαν μπάσκετ σου παίρνει 2 – 4 – 6 ώρες τη μέρα, ανάλογα την προπόνηση ή τον αγώνα που έχεις. Την ώρα του μπάσκετ, δεν σκέφτεσαι τι γίνεται έξω. Τις υπόλοιπες ώρες όμως βλέπεις πράγματα που δεν συμβαδίζουν με το πόσο ρομαντικά βλέπεις εσύ το άθλημα.

Στην προσωπική σου ζωή είσαι επίσης σταθερός;

Ναι. Με τη Νάταλι, τη σύζυγό μου είμαστε μαζί από το 2018. Παντρευτήκαμε πριν ενάμισι χρόνο και θα βγάλω σε πέντε μήνες τον μεγαλύτερο σουτέρ στον πλανήτη Γη (γέλια), αν και δεν ξέρουμε το φύλο ακόμα. Μετά από ένα ματς έγραψε κάποιος σε ένα σχόλιο “Steph Giannopoulos” και μου λέει η Νάταλι: «ποιον φίλο σου έβαλες να το γράψει αυτό; Να το συνηθίσω;» και γελάσαμε πολύ.

Δεν ήταν δύσκολο το να αλλάζεις πόλεις τόσο συχνά;

Ευτυχώς όχι γιατί ερχόταν παντού μαζί μου. Και στην Πάτρα και στη Ρόδο και φυσικά στην Αθήνα. Είναι η γυναίκα της ζωής μου και έδειχνε πάντα κατανόηση, αν και δεν είχε καμία επαφή με τον χώρο. Δηλαδή για να καταλάβεις πάντα μου έλεγε: «τι ώρα έχεις δουλειά αύριο;», που εντάξει δεν το λες αυτό, όταν πάει ο άλλος για προπόνηση. Ή στην αρχή δεν μπορούσε να καταλάβει ας πούμε ότι δεν μπορώ να πάρω δυο μέρες άδεια να φύγουμε ένα Σαββατοκύριακο.

Στο Twitter σου βλέπω καρφιτσωμένη την αναγγελία για την ανάδειξη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης. Ωραία ημέρα ε;

Πολύ ωραία μέρα. Ήμουν στην Πάτρα τότε. Τι να πεις; Απίστευτο ήταν αυτό που ζήσαμε με εκείνους τους τύπους και δεν ήταν παιχνιδάκι. Στην αρχή δεν το πίστευα με τίποτα. Άκουγα ιστορίες ότι κυκλοφορούσαν στην Αθήνα και κυνηγούσαν μετανάστες και λες «εντάξει δεν γίνονται αυτά». Λες και είμαστε στο 1800 στην Αλαμπάμα.

Στο χωριό πώς ήταν η κατάσταση;

Στην Αλεξάνδρεια θυμάμαι είχαν εξαγριωθεί οι κάτοικοι επειδή είχαν φέρει μετανάστες σε ένα κέντρο κράτησης και σε όλη την επαρχία υπήρχε μια ακροδεξιά τάση. Εγώ προσπαθούσα τότε να μιλήσω με τον κόσμο, κυρίως για να καταλάβω τι συμβαίνει, πώς μπορεί να σκέφτονται. Τους γνωστούς μου και τους συγγενείς μου προσπαθούσα να τους «επηρεάζω».

Θεωρώ ότι σε κανέναν δεν αρέσουν οι αλλαγές και ότι επειδή εκείνη τη δεκαετία άλλαξαν πολλά, αρκετοί στράφηκαν σε εκείνους. Πλέον, έχουμε κάπως συνηθίσει τις αλλαγές εκείνες που ήρθαν και τα πράγματα έχουν γίνει λίγο καλύτερα. Αλλά ο τρόπος αντιμετώπισης ήταν λάθος. Χωρίς να πιστεύω ότι είμαι ο ειδικός για να μιλήσει για κάτι τέτοιο και μιλώντας καθαρά και μόνο σαν Χάρης, το να βάζεις κάποιους ανθρώπους περιφραγμένους μέσα σε έναν χώρο μου φαίνεται λάθος.

Ήταν πιστεύεις δημιούργημα της κρίσης ή ήταν δικαιολογία του πολιτικού συστήματος αυτή;

Η κρίση έπαιξε τεράστιο ρόλο. Είναι πολύ πιο εύκολο να εκμεταλλευτεί κάποιος την οποιαδήποτε φοβία, πίεση και θυμό που κυριαρχεί. Όποτε δεν υπάρχει κάποια σχετική σταθερότητα είναι ιστορικά πιο εύκολα να παραπλανήσουν τέτοιοι τύποι τον λαό. Επομένως, θεωρώ ότι κατά κύριο λόγο ήταν αυτό και μετέπειτα τα αρνητικά συναισθήματα που είχε και έχει ο κόσμος για τα ΜΜΕ, και εναντιωνόταν σε ό,τι έλεγαν.

Γυρνώντας όλη την Ελλάδα μέσα από τα γήπεδα, τι ακούς; Έχεις την εικόνα ότι τελικά είναι ρατσιστική η ελληνική κοινωνία;

Έχω ακούσει διάφορα η αλήθεια είναι και πολλά είναι αρκετά ακραία. Νομίζω όμως ότι βελτιωνόμαστε. Χρόνο με τον χρόνο βλέπω διαφορά αν και υπάρχουν μεμονωμένα περιστατικά. Για αυτά ωστόσο νομίζω ότι ευθύνεται η πώρωση με τις ομάδες και ο χουλιγκανισμός. Πλειοψηφικά πάντως πάμε καλύτερα. Οι τιμωρίες που μπαίνουν, παίζουν τον ρόλο τους, αλλά μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα, αν κάποιος θέλει να εξαλείψει τελείως τη βία.

Οι αθλητές μιλούν σήμερα περισσότερο; Τι βλέπεις;

Το ακούω αυτό που λες, αλλά δεν το βλέπω να σου πω την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι θα έρθει άμεσα αυτό το μοντέλο από τις ΗΠΑ γιατί δεν είναι στη νοοτροπία μας. Η αμερικανική νοοτροπία είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας και αυτό το βλέπεις και σε άλλους χώρους, όχι μόνο στον αθλητισμό. Εγώ μπορεί να είμαι ανάμεσα σε εκείνους που έχουν αποφασίσει να μιλούν, αλλά η θέση μου είναι ότι αυτό δεν γίνεται με το ζόρι. Ξέρω ότι σας αρέσει να μιλούν οι αθλητές, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει όταν ωριμάσει αυτή η σκέψη μέσα τους.

Τον Τάσο Μπακασέτα δεν τον έχω δει ποτέ να παίζει ποδόσφαιρο γιατί δεν παρακολουθώ καθόλου, δεν ξέρω καν τι θέση παίζει, αλλά μετά από αυτά που διάβασα ότι είπε, εγώ δηλώνω φαν του. Αυτό έγινε γιατί έχουν ωριμάσει κάποια πράγματα μέσα του. Αν αναγκάσεις κάποιον να μιλήσει, χάνεται όλο το νόημα. Υπάρχει τελευταία αυτή η συζήτηση στους δημοσιογράφους κυρίως ότι «δεν μιλάνε οι αθλητές» και έχει δημιουργηθεί μια πίεση στους αθλητές, αλλά νομίζω ότι ο καθένας θέλει τον χρόνο του για να πει αυτά που πιστεύει.

Με την μουσική η τρέλα συνεχίζεται; Είχα διαβάσει και τη μουσική συνέντευξη που είχες δώσει στον Κώστα Μανιάτη.

Ναι ρε, δεν κόβεται αυτό. Είναι χειρότερο από το μπάσκετ. Παίζω ακόμα σόλο, αν και έχει λιγοστέψει φέτος λόγω των ταξιδιών. Με έβαλε στη ροκ μουσική η παρέα μου από την Τούμπα, αλλά τώρα παίζω κιθάρα κυρίως μόνος. Τα τελευταία χρόνια πηγαίνουμε και σε κάποιο φεστιβάλ στο εξωτερικό και φέτος που δεν τα κατάφερα έλιωσα τα ελληνικά. Πρέπει να έχω πάει σε πάνω από 100 συναυλίες. Μια κοπέλα στο ταμείο του Athens Release με είδε και μου λέει «πάλι εδώ είσαι εσύ;».

Τι έχεις δει τελευταία από κοντά δηλαδή;

Ενδεικτικά μπορώ να σου πω μερικά ονόματα αν και θα ξεχνάω πολλά. Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys, Jack White, Slipknot, Tom Morello με τους Prophets, System of a Down. Είναι πάρα πολλά αλήθεια, δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσεις κάποια.

Και τώρα με τι άλλο ασχολείσαι; Τι είναι αυτό που φοράς;

Φίλε, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει ποτέ μετά την κιθάρα. Όλη η ιδέα ξεκίνησε πριν 15 μήνες. Από ότι μας είπε όμως η γυναίκα του ενός, το συζητάμε εδώ και 3 χρόνια. Πάντα λοιπόν με τη συγκεκριμένη παρέα το ψάχναμε αρκετά με τα ρούχα και θυμάμαι ότι το παράπονό μας ήταν ότι όλα είναι μισά – μισά και ό,τι είναι με 100% βαμβάκι είναι πανάκριβο.

Πέρυσι που ήρθα στην Αθήνα λοιπόν, αποφασίσαμε να το δούμε πιο σοβαρά και ξεκίνησε ένας Μαραθώνιος που ήταν μόνο ανηφόρα. Είναι πολύ ωραίο feeling όμως να δημιουργείς κάτι από το μηδέν και τώρα να το φοράς. Κάπως έτσι δημιουργήσαμε τους Swampers, μια εταιρεία ρούχων.

Το όνομα από που βγήκε;

Σκεφτόμασταν ότι επειδή είμαστε και οι τρεις από την Αλεξάνδρεια, θα θέλαμε κάτι αντιπροσωπευτικό. Το όνομα λοιπόν βγήκε από τους βάλτους που έχουμε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Swampers είναι οι άνθρωποι του βάλτου και στο logo θα δεις τρία W, που αντιπροσωπεύουν τον καθένα από εμάς. Επειδή είμαστε πολύ φίλοι της φύσης και των outdoor δραστηριοτήτων, θέλαμε να φτιάξουμε ένα brand που θα μπορείς να το φοράς και όταν πας για snowboard, αλλά και για όταν θα θες να πιεις ένα ποτό.

Το έχουμε πάει όσο πιο οργανικά μπορούμε. Το 95% των προϊόντων είναι οργανικό βαμβάκι και κινηθήκαμε έτσι γιατί θεωρούμε ότι θα φύγει λίγο η φάση από το fast fashion και το πλαστικό, γιατί αρχίζουν όλοι να σκέφτονται λίγο πιο οικολογικά ευτυχώς.

Εσένα ποιος ήταν ο ρόλος σου στη δημιουργία;

Τα μοιράζουμε όλα και έχει αναλάβει ο καθένας το κομμάτι του. Ο ένας είναι λογιστής και έχει αναλάβει τα οικονομικά, ο άλλος web developer και έχει αναλάβει το e-shop και εγώ ασχολούμαι με τη διαφήμιση. Στο θέμα των ρούχων όμως είμαστε όλοι μαζί.

Η σύζυγος σε βοηθά σε αυτό το βήμα;

Πάρα πολύ. Όσο προλαβαίνει και εκείνη βοηθά και με το σχέδιο και δημιουργικά και γουστάρει πολύ και το απολαμβάνουμε. Και νομίζω ότι μόλις γεννηθεί το παιδί θα πωρωθεί κι άλλο. Αν και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πει ότι θα κάνουμε και κάτι μαζί, γιατί είμαστε άρρωστοι με τα επιτραπέζια. Μαζευόμαστε και παίζουμε συνέχεια.