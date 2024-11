Αρχές του 2025 ξεκινούν τα γυρίσματα του «Assassination»: Ένα νέο θρίλερ μυστηρίου για τη δολοφονία του JFK

Η 47χρονη κοκκινομάλλα ηθοποιός Τζέσικα Τσάστεϊν (Jessica Chastain) που κέρδισε Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου για την ταινία «Τα Μάτια της Τάμι Φέι», ο Μπρένταν Φρέιζερ - Brendan Fraser(βραβείο Όσκαρ α’ ανδρικού για την «Φάλαινα») και ο Μπράιαν Κράνστον (Bryan Cranston) θα πρωταγωνιστήσουν στο πλευρό του θρύλου Αλ Πατσίνο (Al Pacino) στο νέο θρίλερ μυστηρίου με τίτλο «Assassination».

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ, Μπάρι Λέβινσον (Barry Levinson) του "Ανθρώπου της βροχής" και του «Καλύτερου», σε σενάριο που έγραψε με τους Ντέιβιντ Μάμετ (David Mamet) και Σαμ Μπρομέλ (Sam Bromell).

Η νέα αυτή ταινία μυστηρίου προσφέρει μια άλλη οπτική στην θεωρία συνωμοσίας γύρω από τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου Τζον Φ. Κένεντι (John F. Kennedy) εστιάζοντας στην έρευνα μιας από τις πιο διάσημες ρεπόρτερ της εποχής, της Ντόροθι Κίλγκαλεν (Dorothy Kilgallen) την οποία υποδύεται η Τζέσικα Τσάστεϊν.

Όπως διαβάσαμε στο deadline.com, το φιλμ “Assassination” είναι σε παραγωγή των Corey Large και Jason Sosnoff. Οι John Burnham, Bernie Gewissler, Pia Patatian and Jordan Nott είναι εκτελεστικοί παραγωγοί. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στην Βοστώνη στις αρχές του 2025.

Ο Bryan Cranston που έχει προταθεί για βραβείο Όσκαρ και είναι κάτοχος Emmy, Screen Actors Guild, Tony, και Olivier βραβείου, αναμένεται να παίξει και στο «Everything’s Going to Be Great» με τηνAllison Janney.