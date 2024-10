Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

9η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας | Patras IQ | Μεταφορά ημερομηνίας

H Οργανωτική Επιτροπή της Patras IQ ανακοίνωσε τη μετάθεση της διεξαγωγής της 9ης Έκθεσης Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ. Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα το στρατηγικό σχεδιασμό για την ενσωμάτωση και προβολή νέων Στρατηγικών Συνεργασιών, την περαιτέρω βελτίωση του Εκθεσιακού και Συνεδριακού περιεχομένου και την υλοποιούμενη ενίσχυση των δράσεων διεθνοποίησης οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση των συμμετεχόντων, απαιτώντας τον επανασχεδιασμό ορισμένων πτυχών της Patras IQ.

Αναμένουμε τη συμμετοχή σας στην αναβαθμισμένη Patras IQ 2025!

H ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής θα ανακοινωθεί σύντομα.

----

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Άρθρων»

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Άρθρων», θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024, από τις 9:00 π.μ. έως τη 1:00 μ.μ., στο πλαίσιο του 14ου Παμπελοποννησιακού Ιατρικού Συνεδρίου, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το σεμινάριο διοργανώνεται από το περιοδικό ΑΧΑΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, υπό την αιγίδα της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου (ΙΕΔΕΠ), και απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες των Επιστημών Υγείας. Στόχος του είναι η ενίσχυση της ικανότητας κατανόησης της επιστημονικής βιβλιογραφίας και η αποτελεσματική αξιοποίηση της δημοσιευμένης γνώσης στην καθημερινή πρακτική. Επιπλέον, θα εξεταστούν θέματα όπως η διεξαγωγή ερευνών, η ανάλυση δεδομένων και η συγγραφή επιστημονικών άρθρων με επαγγελματισμό και επιστημονική ακρίβεια. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν την συμμετοχή τους στέλνοντας email στο [email protected]

----

Φοιτητικό Τουρνουά ποδοσφαίρου 5Χ5 Πανεπιστημίου Πατρών

Είσαι Φοιτητής, σου αρέσει το Ποδόσφαιρο και θέλεις να κερδίσεις;

Δοκίμασε να βγεις πρωταθλητής στο Φοιτητικό Τουρνουά ποδοσφαίρου 5Χ5 Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Τουρνουά θα διεξαχθεί στις Αθλητικές εγκαταστάσεις στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, στο γήπεδο με φυσικό χλοοτάπητα, στην Πανεπιστημιούπολη, Ρίο. Απονομές και έπαθλα στη νικήτρια ομάδα του τουρνουά!

Αναλυτικές πληροφορίες: https://gym.upatras.gr/2024/ 10/14/prokiryxi-foititikoy- toyrnoya-podosfairoy-5ch5- panepistimioy-patron-sto- panepistimiako-gymnastirio/

----

Center for Hellenic Studies in Greece Harvard University | Eργαστήριο «Σπάζοντας τον Κώδικα: Ερμηνεύοντας τη Ζωή και τον Θάνατο»

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο νέο εργαστήριο «Σπάζοντας τον Κώδικα: Ερμηνεύοντας τη Ζωή και τον Θάνατο μέσα από Τάφους, Αγγεία και Διακοσμητικά Μοτίβα στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Μελέτη περίπτωσης: Η Νεκρόπολη της Σταμνάς». Σε αυτό το εργαστήριο οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στην πολιτιστική κληρονομιά της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου (Πρωτογεωμετρική και Γεωμετρική εποχή). Μέσα από μια σειρά θεματικών ενοτήτων, θα εξεταστούν οι τάφοι, τα ευρήματα και τα γεωμετρικά μοτίβα των αγγείων της εποχής έχοντας ως υπόθεση μελέτης ένα από τα πλουσιότερα αρχαία νεκροταφεία, στη Σταμνά Αιτωλίας, αναλύοντας πώς οι αρχαίοι χρησιμοποίησαν την τέχνη ως μέσο επικοινωνίας και συμβολισμού. Με τη βοήθεια ποιοτικών και ποσοτικών αναλύσεων, καθώς και σύγχρονων εργαλείων χαρτογραφίας (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - ΓΣΠ), θα έχουν την ευκαιρία να αποκωδικοποιήσουν τα κοινωνικά και πολιτισμικά μηνύματα που κρύβονται πίσω από τα ευρήματα, εμβαθύνοντας στην κατανόηση των δομών και των αξιών της εποχής. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 17 Νοεμβρίου 2024. Για περισσότερες πληροφορίες και την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου «Σπάζοντας τον Κώδικα: Ερμηνεύοντας τη Ζωή και τον Θάνατο».

----

H "Όπερας της Πεντάρας" του Μπέρτολτ Μπρεχτ από την Θ.Ο.Ε.Π.Π. (Θεατρική Ομάδα Εργαζομένων Πανεπιστημίου) επιστρέφει από Παρασκευή 18 Οκτώβρη 2024

Μετά την μεγάλη επιτυχία της περσινής περιόδου για το αριστούργημα του Μπέρτολτ Μπρεχτ η «Όπερα της Πεντάρας», από την Θεατρική Ομάδα των Εργαζομένων του Πανεπιστημίου (Θ.Ο.Ε.Π.Π.), η παράσταση επιστρέφει με έναν 2ο κύκλο παραστάσεων για όσους δεν πρόλαβαν και θα ήθελαν να συναντηθούν με τους ήρωες του Μπρεχτ στην σκηνή του Θεάτρου «Αγορά», ξεκινώντας από την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2024. Ο Μπρεχτ σε αυτό το έργο θέλοντας να καθρεφτίσει την αστική κοινωνία σε όλες τις εκφάνσεις της με μια σατυρική ματιά, καυτηριάζει με αριστουργηματικό τρόπο την διαφθορά της κοινωνίας, τον καταστροφικό ρόλο του χρήματος και τα τερτίπια ελέγχου της άρχουσας τάξης, θίγοντας θέματα και καταστάσεις στην ζωή του κάθε ανθρώπου που παραμένουν επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε και μας ξαναθυμίζει πως η ζωή είναι μια περιπέτεια και είναι ανατρεπτική. Παίζουν κατά αλφαβητική σειρά: Αβραντινής Χρήστος, Βασιλείου Μαρία, Βαρβαρίγου Μαριετίνα, Θεοτοκάτου Σπυριδούλα, Κολυπέρα Αγγελική, Κουτσολιάκου Αρχοντούλα, Παπαδοπούλου Σοφία, Παπαϊωάννου Μάσιγκα, Τζιώρα Γωγώ, Τσάλεζα Τατιάνα. Τηλ. Κρατήσεων: 6989460598

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: 18/10/2024, 19-20, 25-26-27 Οκτωβρίου καθώς και 1-2-3, 8-9 και 10 Νοεμβρίου 2024.

SOCIAL MEDIA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: https://www.facebook.com/ THOEPP/



----

Δρόμοι Συμπερίληψης... Δημόσια Συζήτηση στην Πάτρα | 18.10.24

Tην Παρασκευή 18/10/2024 και ώρα: 19.30-21.30 στο 6ο Γυμνάσιο Πατρών (Έλληνος Στρατιώτου & Αγίας Σοφίας, Πάτρα) θα πραγματοποιηθεί Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με τίτλο: «Συμπερίληψη και Δημοκρατία στο Σχολείο και την Κοινότητα". Περισσότερες πληροφορίες στο https://theatroedu.gr/Archive/ dromoi-symperilhpshs-patra

----

ΚΕΔΜΟΠ-ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ : Μαζί χτίζουμε Γέφυρες Ζωής #2

Τη Δευτέρα 14.10.2024 στο Κολλέγιο Αθηνών πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας η εκδήλωση ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΩΗΣ #2 για την τίμηση των Δωρητών Μυελού των Οστών που συνδιοργάνωσαν η ΦΛΟΓΑ , το Choose Life και το ΚΕΔΜΟΠ-«Χάρισε ζωή» του Πανεπιστημίου Πατρών, το 1ο αδειοδοτημένο Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών στην χώρα μας που παρέχει υπηρεσίες υγείας σε όλο τον κόσμο.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσίας της κι απηύθυνε χαιρετισμό η πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Δοτών κα Lydia Foeken. Συγκίνηση δημιουργήθηκε μέσα από τις βιωματικές εμπειρίες δοτών και νοσούντων. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν κι η για πρώτη φορά γνωριμία τριών ασθενών με τους δότες τους, όλοι τους από το ΚΕΔΜΟΠ-«Χάρισε ζωή» του Πανεπιστημίου Πατρών, μεταξύ αυτών κι ένα παιδάκι από την Τουρκία γεγονός που δημοσιοποιήθηκε ιδιαίτερα στην Τουρκία.

----

Κυκλοφόρησε το περιοδικό του Πανεπιστημίου @UP

Κυκλοφόρησε το 19ο τεύχος του περιοδικού του Πανεπιστημίου Πατρών. Μπορείτε να το διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/wp- content/uploads/2024/10/@up19. pdf

Το περιοδικό είναι ανοιχτό σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στέλνουν τη συνεργασία τους στο [email protected]

----

Ε.Η.Δ.Ε. | Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας Παν. Πατρών | Υποβολή αιτήσεων έως 23.10.2024

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών η κάτωθι Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: https://uproskliseis.upatras. gr/job/prosklisi-ehde/

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί στον σύνδεσμο http://uproskliseis. upatras.gr/ έως και την ημερομηνία που ορίζεται στην Πρόσκληση, ήτοι έως και 23.10.2024 και ώρα 12.00 μ.μ. Πρόκειται για Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων συμμετοχής στην (Ε.Η.Δ.Ε.) του Παν. Πατρών, από επιστήμονες Μέλη της κοινότητας του Παν. Πατρών και από επιστήμονες που δεν υπηρετούν στο Παν. Πατρών. Η συμμετοχή είναι μη αμειβόμενη και αφορά στην ανασυγκρότηση της Επιτροπής λόγω λήξης θητείας της υφιστάμενης Επιτροπής.

----

Καινούργια μορφή για το ενημερωτικό δελτίο τύπου του Πανεπιστημίου Πατρών

Το εβδομαδιαίο δελτίο τύπου της Παρασκευής, το οποίο κυκλοφορεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, για την ενημέρωση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και όχι μόνο, σύντομα αλλάζει μορφή. Έρχεται ανανεωμένο με μία περισσότερο φιλική μορφή στον αναγνώστη με σκοπό να τον ενημερώσει για δράσεις ακαδημαϊκού, πολιτιστικού, αθλητικού και κοινωνικού περιεχομένου που συνδέουν το Πανεπιστήμιο Πατρών με την ευρύτερη κοινωνία. Μείνετε συντονισμένοι...

----

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Πολύτεχνη Έκθεση, στο πλαίσιο του Welcome to UP 2024 «Η ΓΚΟΛΦΩ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ»

16 – 25/10/24

Welcome to UP 2024 | ALUMNI SUCCESS STORIES

18.10.24

14ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο

19 - 20.10.24

Θεατρική Παράσταση «Η Αναπαράσταση της Δίκης του Σωκράτη» Σκηνοθεσία: Δήμος Αβδελιώδης

23.10.24

Συναυλία Γιάννης Χριστοδουλόπουλος – Ζωή Παπαδοπούλου «Τα τραγούδια μας»

24.10.24

Περισσότερα: http://www.confer.upatras.gr/