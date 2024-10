Welcome to UP 2024: O Μητροπολίτης Πατρών υποδέχεται φοιτητές στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα - Μια μοναδική ξενάγηση στο κέντρο της πόλης

Το Welcome to UP 2024 επισκέπτεται τον μεγαλύτερο ορθόδοξο ναό στην Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους στα Βαλκάνια, τον Ιερό Ναό του Πολιούχου της Πάτρας, Αποστόλου Ανδρέα.

Tην Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, από 13.00- 15.00, οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πατρών θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον Ιερό Ναό που αποτελεί χώρο προσκυνήματος για χριστιανούς από όλο τον κόσμο και σήμα κατατεθέν της πόλης της Πάτρας.

Τους φοιτητές/τριες θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος.

Ο Ιερός Ναός του Αποστόλου Ανδρέα, είναι βυζαντινού ρυθμού και η ανέγερσή του ξεκίνησε το 1908 υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Αναστασίου Μεταξά, τον οποίο ακολούθησε ο Γεώργιος Νομικός. Εγκαινιάστηκε 66 χρόνια αργότερα, το 1974. Καλύπτει εμβαδόν περίπου 2.600 τετραγωνικών μέτρων. Το εσωτερικό του ναού είναι διακοσμημένο με βυζαντινής τεχνοτροπίας τοιχογραφίες και μωσαϊκά.

Η αναχώρηση του λεωφορείου για την ξενάγηση στον Άγιο Ανδρέα, θα γίνει από την Πρυτανεία.

Πληροφορίες για δρομολόγια και κρατήσεις θέσεων, στο: https://welcometoup. upatras.gr/bus-tours-2024/

To Welcome to UP 2024, το μεγάλο και καινοτόμο Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών, ξεναγεί τους φοιτητές/τριες στο κέντρο της Πάτρας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ξενάγηση θα γίνει την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου και ώρα 10.30- 13.00, από την κ. Ελένη Γεωργουδάκη.

Οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να περπατήσουν την πόλη, και να μάθουν την ιστορία και το «αφήγημά» της μέσα από τα σημαντικότερα σημεία του κεντρικού της ιστού. Η αφετηρία της διαδρομής θα είναι ο νέος Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα, όπου θα γίνει σύντομη αναφορά στην ιστορία του ναού και του πολιούχου της Πάτρας. Από το συγκεκριμένο σημείο θα γίνει η σύσταση της Πάτρας ως «πύλη στη Δύση» με σύντομη αναφορά στο εμπόριο που την ανέδειξε. Κατόπιν θα γίνει στάση στην οδό Τριών Ναυάρχων και ξενάγηση στο καταφύγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ακολουθούν: διάσχιση της οδού Ρήγα Φεραίου και στάση στην Πλατεία Γεωργίου Α’ (παρουσίαση θέατρου Απόλλων, νεοκλασικών κτηρίων, αναφορά στην ιστορία των δύο ξεχωριστών σιντριβανιών και στη μοναδική ρυμοτομία της πόλης).

Μέσω οδού Γεροκωστοπούλου, στάση στο Ρωμαϊκό Στάδιο, σκάλες Γεροκωστοπούλου, στάση στο Ρωμαϊκό Ωδείο και στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου (πληροφορίες για το Ωδείο και την τελετή έναρξης της Επανάστασης του 1821 στην πλατεία). Ανηφορίζοντας την οδό Σωτηριάδου η ξενάγηση θα καταλήξει στο κάστρο της πόλης, στο υδραγωγείο και τις σκάλες Αγίου Νικολάου (θέα της πόλης στη θάλασσα). Όποιος και όποια επιθυμεί θα μπορεί να επισκεφθεί το κάστρο.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 25 άτομα. Πληροφορίες για τον περίπατο και κρατήσεις θέσεων, στο: https://welcometoup. upatras.gr/

To Welcome to UP διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών: https://welcometoup. upatras.gr/