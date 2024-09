Ιράν σε Ισραήλ: Θα μετανιώσετε για τον Νασράλα - Ο Χαμενεΐ καλεί τον μουσουλμανικό κόσμο στο πλευρό της Χεζμπολάχ

Η δολοφονία του Χασάν Νασράλα έχει προκαλέσει οργή στο Ιράν, με τον Αλί Χαμενεΐ να προειδοποιεί ότι το Ισραήλ θα μετανιώσει πικρά για την ενέργειά του και να απευθύνει έκκληση σε ολόκληρο τον μουσουλμανικό κόσμο να ενωθεί και να σταθεί στο πλευρό της Χεζμπολάχ και του λιβανέζικου λαού.

Την πεποίθηση πως η Δολοφονία του Νασράλα δεν μπορεί να προκαλέσει μεγάλο ρήγμα στη δομή της Χεζμπολάχ, εξέφρασε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, στην πρώτη του δήλωση μετά τις ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού. Ο Χαμενεΐ, που έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος με αυξημένη ασφάλεια, τόνισε ότι «το Ισραήλ θα πρέπει να γνωρίζει πως δεν μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά στην ισχυρή δομή της Χεζμπολάχ», χωρίς να αναφέρεται ευθέως στη δολοφονία του Νασράλα.

«Οι σιωνιστές εγκληματίες πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πολύ μικροί και δεν μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στην ισχυρή δομή της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Όλες οι δυνάμεις αντίστασης στην περιοχή στέκονται στο πλευρό της Χεζμπολάχ» είπε ο Ιρανός ηγέτης, προσθέτοντας πως «η μοίρα αυτής της περιοχής θα αποφασιστεί από τις δυνάμεις αντίστασης, με επικεφαλής τη Χεζμπολάχ... ο Λίβανος θα κάνει τον κακό και απόκληρο εισβολέα να μετανιώσει για τις πράξεις του».

Επεσήμανε, ακόμα, ότι «η κυρίαρχη τρομοκρατική συμμορία του σιωνιστικού καθεστώτος δεν έχει πάρει μάθημα από τον εγκληματικό πόλεμο που διεξάγεται εδώ και ένα χρόνο στη Γάζα».

Και συμπλήρωσε: «Οφείλουν όλοι οι μουσουλμάνοι να σταθούν στο πλευρό του λιβανέζικου λαού και της Χεζμπολάχ, που είναι υπερήφανοι για τις δυνατότητές τους, και να βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί το σφετεριστικό, άδικο και κακόβουλο καθεστώς».

Ο θάνατος του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα επιφέρει ένα σημαντικό - αν όχι ολοκληρωτικό - πλήγμα στην υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανέζικη τρομοκρατική οργάνωση της οποίας ηγούνταν επί 32 χρόνια, δηλώνουν αναλυτές μετά την αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησε το Ισραήλ εναντίον του το απόγευμα της Παρασκευής.

Οι IDF επιβεβαίωσαν το πρωί του Σαββάτου ότι ο Νασράλα σκοτώθηκε, βάζοντας, έτσι, τέλος στις ώρες αβεβαιότητας που μεσολάβησαν σχετικά με την τύχη του. Ισραηλινός αξιωματούχος είχε δηλώσει στους Times of Israel αργά την Παρασκευή ότι ήταν απίθανο ο Νασράλα να επιβιώσει από το συγκεκριμένο, μεγάλης έντασης, πλήγμα.

Η αντικατάσταση του Νασράλα αποτελεί την επόμενη μεγάλη πρόκληση για τη Χεζμπολάχ, με δεδομένο πως, πλην αυτού, μια σειρά ανώτερων διικητών της οργάνωσης, έχουν επίσης χάσει τις ζωές τους από ισραηλινές επιθέσεις τους τελευταίους μήνερς, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την εσωτερική της ασφάλεια.

Ο νέος ηγέτης θα πρέπει να είναι αποδεκτός τόσο εντός της οργάνωσης στο Λίβανο όσο και από τους υποστηρικτές της στο Ιράν, δήλωσε ο ειδικός στις σιιτικές ένοπλες ομάδες, Φίλιπ Σμιθ του The Washington Institute For Near East Policy.

Ο άνθρωπος που θεωρείται ευρέως ως ο επικρατέστερος διάδοχος του Νασράλα, ο Χασίμ Σαφιντίν, ήταν ακόμη ζωντανός μετά την επίθεση της Παρασκευής, υποστήριξε πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ.

Ο Σαφιντίν, ο οποίος επιβλέπει τις πολιτικές υποθέσεις της Χεζμπολάχ και συμμετέχει στο Συμβούλιο Τζιχάντ της οργάνωσης, είναι ξάδελφος του Νασράλα και γαμπρός του Κασέμ Σολεϊμανί και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον χαρακτήρισε τρομοκράτη τόσο το 2017 όσο και τον Ιούνιο, όταν απείλησε με μεγάλη κλιμάκωση εναντίον του Ισραήλ μετά τη δολοφονία ενός άλλου διοικητή της Χεζμπολάχ. «Ας ετοιμαστεί (ο εχθρός) να κλάψει και να θρηνήσει», είχε πει στην κηδεία.

Ο Νασράλα «άρχισε να του δίνει θέσεις μέσα σε διάφορα συμβούλια της Χεζμπολάχ. Κάποια από αυτά ήταν πιο αδιαφανή από άλλα. Τον έβαζαν να πηγαίνει σε αυτά, να βγαίνει και να μιλάει», είπε ο Σμιθ.

Οι οικογενειακοί δεσμοί και η φυσική ομοιότητα του Σαφιντίν με τον Νασράλα (ακόμα και στο τουρμπάνι που φορούν), καθώς και η θρησκευτική του ιδιότητα ως «απόγονος του Μωάμεθ» θα μετρούσαν υπέρ του για την κεφαλή της Χεζμπολάχ, δήλωσε ο Σμιθ.

