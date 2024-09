"Κωδικός error": Το μήνυμα εκπυρσοκρότησης που στάλθηκε ταυτόχρονα σε πάνω από 1.000 βομβητές μελών της Χεζμπολάχ

Ο στρατιωτικός αναλυτής Ελάια Μανιέ, που έχει έδρα στις Βρυξέλλες, εξηγεί ότι με τον παραπάνω σχεδιασμό "οι βομβητές μετατράπηκαν σε σωματικές παγίδες θανάτου" (body traps).

"Ή τώρα ή ποτέ"

Πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού, εξηγεί τον λόγο που οι βομβητές, αυτές οι συσκευές παλιότερης τεχνολογίας που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν ευρέως ειδικά στα ιατρικά επαγγέλματα για τη γρήγορη ειδοποίηση γιατρών και νοσηλευτών, θεωρήθηκαν κατάλληλοι για μια τέτοια επίθεση. Ο αξιωματικός, με ειδίκευση στην εξουδετέρωση βομβών, είπε ότι ένας εκρηκτικός μηχανισμός έχει πέντε βασικά εξαρτήματα: κέλυφος, μπαταρία, συσκευή ενεργοποίησης, πυροκροτητή και εκρηκτική γόμωση.

"Ένας τηλεειδοποιητής έχει ήδη τρία από αυτά" εξήγησε ο πρώην αξιωματικός, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή τώρα εργάζεται ως σύμβουλος με πελάτες στη Μέση Ανατολή. Αυτό λοιπόν που χρειάστηκε να προστεθεί σε κάθε συσκευή ήταν από ένας πυροκροτητής και γόμωση, ενώ προσδιόρισε ότι οι παγιδευμένοι βομβητές όταν παραδόθηκαν στη Χεζμπολάχ είχαν μπαταρίες επενδυμένες με εκρηκτική ύλη.

Ως προς την επιλογή του χρόνου εξαπόλυσης της επίθεσης κατά της Χεζμπολάχ, ανώτερη αμερικανική πηγή πληροφοριών ανέφερε στο αμερικανικό ΜΜΕ Axios, ότι ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να γίνει σε μελλοντικό χρόνο αλλά ο σχεδιασμός αυτός ανατράπηκε επειδή υπήρξαν πληροφορίες ότι η Χεζμπολάχ είχε λάβει σχετική πληροφόρηση.

Ήταν μια στιγμή "ή τώρα ή ποτέ", δηλαδή που ή έπρεπε οι σχεδιαστές της επίθεσης να την εκμεταλλευτούν ή θα την έχαναν ("use it or loose it") σχολίασε η ίδια πηγή.

πηγή thetoc.gr