Patrathlon: Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της πόλης- Φωτογραφίες

Τρεις μέρες γιορτής αλλά και ψυχαγωγίας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι παρευρέθηκαν στην Πλαζ.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

Στόχος επετεύχθη! Το «PartAthlon», το πρώτο μεγάλο αθλητικό event που κατάφερε να προσδώσειεξωστρέφεια αναδεικνύοντας τις θετικές επιδράσεις του αθλητισμού στην κοινωνική και οικονομική ζωή τηςπόλης, καθώς και στην τουριστική ταυτότητα και προβολή της, ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία. H μεγάλη αποδοχή και επισκεψιμότητα κατέδειξε την αξία της διοργάνωσης, η οποία στόχος είναι να καταστεί σε θεσμό με ακόμη πιο διευρυμένα χαρακτηριστικά.

Στους χώρους της Πλαζ για τρεις ημέρες, από την Παρασκευή 6 έως και την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου «χτύπησε» δυνατά η «καρδιά» 30 και πλέον αθλημάτων, με αθλητές, προπονητές και εκπροσώπους Ομοσπονδιών να δίνουν μαζικά το «παρών» σ’ ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλάμβαναν επιδείξεις, διαδραστικά παιχνίδια, εκπαίδευση, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δράσεις, κ.α.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν αθλήματα, όπως Tae Kwon Do, Muay Thai, Κendo, Βραζιλιάνικο Jiu Zitsu, Κick Boxing, Πυγμαχία, Ιππασία, Κωπηλασία, Water Polo, Κολύμβηση, Αγωνιστική Ναυαγοσωστική, Πινγκ Πονγκ, Σκάκι, Beach Handball, Βeach Volley, Ξυλορακέτες, Ενόργανη και Ρυθμική Γυμναστική,Τραμπολίνο, Sup, Ιστιοσανίδα, Ιστιοπλοΐα, Σκανδιναβικό Περπάτημα, kids Αthletics, κ.α. Mικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν τους χώρους της Πλαζ έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα αθλήματα, να δοκιμάσουν όποια τους ενδιέφεραν και να ενημερωθούν για τις τεχνικές, τα οφέλη και τις διακρίσεις των αθλητών τους. Να σημειωθεί, πως στις εκδηλώσεις συμμετείχαν η Πατρινή κολυμβήτρια, Νόρα Δράκου, αλλά και ο αθλητής του Tae Kwon Do, Σωτήρης Μιχόπουλος που έχουν κατακτήσει την κορυφή σε μεγάλες αθλητικές

διοργανώσεις.

Επίσης, στο χώρο των εκδηλώσεων βρέθηκαν ο Δήμαρχος Πατρέων, Κ. Πελετίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Τ. Αντωνόπουλος, οι αντιδήμαρχοι, Τ. Πετρόπουλος, Μ. Αναστασίου και Κ. Σίμου, κ.α. Το «PatrAthlon 2024» διοργανώθηκε από τον Επιστημονικό Σύλλογο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πατρών με τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων και τελούσε

υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Οργανωτική Επιτροπή θέλει και δημόσια να ευχαριστήσει τους τοπικούς φορείς για τη συνεργασία τους, όλους τους αθλητικούς συλλόγους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και συμμετείχαν με τους αθλητές τους, τους εθελοντές που συνέβαλλαν τα μέγιστα όλες τις μέρες των εκδηλώσεων, τους χορηγούς που υποστήριξαν έμπρακτα τη σημαντική αυτή διοργάνωση, τον Σύλλογο «Μαχητές», τις «Καλλιπάτειρες», καθώς και όλο τον κόσμο που «αγκάλιασε» το «PatrAthlon 2024».

Ειδικές ευχαριστίες στο Π.Τ. του ΕΕΣ Πάτρας που σε όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων πραγματοποιούσε σεμινάρια πρώτων βοηθειών σε αθλητές και επισκέπτες, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών που φέτος είναι αφιερωμένη στον αθλητισμό.

Αποδείχτηκε πως το PatrAhtlon κατάφερε να ενώσει την κοινότητα, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και προάγοντας την υγεία και την ευημερία των πολιτών, ενώ όλοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον Σεπτέμβριο του 2025.

Από την Οργανωτική Επιτροπή του PatrΑthlon

Το Δελτίο Τύπου για την παρουσία του πιγκ-πογκ στο Patrathlon:

Στις 7 και 8 του μηνός, στην Πλαζ Πάτρας, στις δράσεις του patrathlon συμμετείχε με έντονη παρουσία το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στην αίθουσα εκδηλώσεων των εγκαταστάσεων και σε εξωτερικό χώρο οι επισκέπτες του αθλήματος, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να παίξουν, να διασκεδάσουν και να γνωρίσουν μικρά μυστικά του πιγκ-πογκ από διαπιστευμένους προπονητές και διακεκεριμένους αθλητές και αθλήτριες . Συγκεκριμένα η παρουσίαση έγινε από τους προπονητές και εκπαιδευτικούς κα Βασιλογάμβρου Αικατερίνη -τεχνική σύμβουλο της ομοσπονδίας και κο Ζήκο Σωτήριο περιφερειακό ομοσπονδιακό προπονητή .

Μαζί τους ήταν δύο μικροί αθλητές του κλιμακίου της προεθνικής ομάδος Αλεξάνδρα Μπιτχαβά και Μιχάξης Μπιτχαβάς του τοπικού σωματείου Παλ.Φοίνικες Γλυφάδας Πατρών . Την Κυριακή το απόγευμα ήταν εκεί , η Αθανασοπούλου Χριστίνα καθηγήτρια Φυσ.Αγωγής, στην Αθήνα, προπονήτρια του Α.Ο. Παναθηναικού και αθλήτρια του Φοίνικα Αγ.Σοφίας η οποία βρέθηκε στην Πάτρα(γενέτειρά της )για ολιγοήμερες διακοπές και έσπευσε να βοηθήσει στην δράση, όπως και ο Στρατογιάννης Μάριος πρώην παίκτης του Α.Ο.Φαέθων στην Β ́Εθνική Κατηγορία.

Ευχάριστο γεγονός ήταν ότι αρκετοί παλιοί φίλοι και πρώην ενεργοί αθλητές επισκέφτηκαν του χώρο του πιγκ-πογκ, αυτή τη φορά με τα παιδιά τους, δίνοντας ένα πολύ χαρούμενο ύφος στη δράση. Παρόντες καθ'όλο το Σαββατοκύριακο στην Πλαζ ήταν ο γ.γ. της τοπικής Επιτροπής και μέλος του συμβουλίου της ομοσπονδίας κος Νίκος Φιλιππακόπουλος όπως και ο πρόεδρος της Τ.Ε. Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και επίσης μέλος του Δ.Σ. κος Τάκης Τζόβολος. Ο Κατσικαδέλλης Μιχάλης Σχ.Σύμβουλος Φυσ.Αγωγής, πρώην αθλητής του πιγκ-πογκ, επισκέφθηκε το χώρο συμμετέχοντας σε ολιγόλεπτες συζητήσεις με τους ιθύνοντες της ομοσπονδίας .

Η τοπική επιτροπή της ομοσπονδίας, ευχαριστεί όλους όσους επισκέφθηκαν το χώρο του πιγκ-πογκ στο patrathlon και τίμησαν με την παρουσία τους την όλη προσπάθεια, για όσο το δυνατό καλύτερη εκπροσώπευση της επιτραπέζιας αντισφαίρισης . Ευχαριστεί επίσης θερμά, την οργανωτική επιτροπή του patrathlon για την πρόσκληση που της απηύθυνε να συμμετάσχει ως μία εκ των ομοσπονδιών των αθλημάτων που παρουσιάστηκαν.