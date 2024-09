Τα τέσσερα θρεπτικά συστατικά που λείπουν από 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως

Η παγκόσμια υγειονομική κρίση του 21ου αιώνα περιλαμβάνει όχι μόνο ασθένειες και επιδημίες, αλλά και ένα πιο αφανές, αλλά εξίσου σοβαρό πρόβλημα: τις διατροφικές ελλείψεις. Παρά την πρόοδο στις ιατρικές και διατροφικές επιστήμες, πάνω από 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε βασικά μικροθρεπτικά στοιχεία που είναι σημαντικά για την υγεία τους. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι εύκολα αντιληπτό, αλλά έχει επιπτώσεις που επηρεάζουν την υγεία, την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής πολλών ανθρώπων.





Μια πρόσφατη μελέτη, δημοσιευμένη στο The Lancet Global Health, ρίχνει φως στην έκταση του προβλήματος, αποκαλύπτοντας ότι πάνω από τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού δεν καταναλώνουν επαρκείς ποσότητες από τέσσερις βασικές βιταμίνες και μέταλλα. Οι ελλείψεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, αλλά επηρεάζουν ανθρώπους σε όλα τα μέρη του κόσμου, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης.

Τι έδειξε η έρευνα



Η μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από ομάδα ειδικών του Harvard T.H. Chan School of Public Health και του University of California-Santa Barbara, είναι η πρώτη που δίνει μια πλήρη παγκόσμια εκτίμηση των ανεπαρκών μικροθρεπτικών στοιχείων στη διατροφή. Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 185 χώρες, καλύπτοντας το 99,3% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη μέτρηση της πρόσληψης ιωδίου, βιταμίνης Ε, ασβεστίου, σιδήρου, ριβοφλαβίνης, φυλλικού οξέος και βιταμίνης C.

Οι κορυφαίες ελλείψεις – το ιώδιο στην πρώτη θέση



Τα ευρήματα της έρευνας είναι ανησυχητικά. Περισσότεροι από 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν καταναλώνουν αρκετό ιώδιο, βιταμίνη Ε ή ασβέστιο. Σχεδόν 5 δισεκατομμύρια έχουν ανεπαρκή πρόσληψη σιδήρου, ενώ πάνω από 4 δισεκατομμύρια άτομα λείπουν από ριβοφλαβίνη, φυλλικό οξύ και βιταμίνη C. Αυτές οι ελλείψεις επηρεάζουν σημαντικά ποσοστά του πληθυσμού: 68% για το ιώδιο, 67% για τη βιταμίνη Ε και 66% για το ασβέστιο, με την ανεπάρκεια σιδήρου να αγγίζει το 65% του παγκόσμιου πληθυσμού.



Οι συνέπειες αυτών των ελλείψεων είναι σοβαρές. Η ανεπάρκεια ιωδίου μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του θυρεοειδούς και την ανάπτυξη του εγκεφάλου, ιδιαίτερα σε έμβρυα και μικρά παιδιά. Η βιταμίνη Ε, που λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό, προστατεύει τα κύτταρα από βλάβες. Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για υγιή οστά και δόντια, ενώ ο σίδηρος είναι βασικός για την παραγωγή αιμοσφαιρίνης, της πρωτεΐνης που μεταφέρει το οξυγόνο στο σώμα.

Διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης διαφορές στις ελλείψεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες παρουσιάζουν συχνότερα ελλείψεις σε ιώδιο, βιταμίνη B12, σίδηρο και σελήνιο, ενώ οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα ανεπάρκειας σε μαγνήσιο, βιταμίνη B6, ψευδάργυρο, βιταμίνη C, βιταμίνη A, θειαμίνη και νιασίνη.

Η μελέτη τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων. Οι προτεινόμενες λύσεις περιλαμβάνουν την εμπλουτισμένη τροφή με απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, την προώθηση ποικιλίας στη διατροφή και τη χρήση συμπληρωμάτων. Ωστόσο, οι στρατηγικές πρέπει να προσαρμοστούν στις ειδικές ανάγκες και τις πολιτισμικές συνθήκες των διαφορετικών περιοχών. Ο Ty Beal, ανώτερος τεχνικός ειδικός στη Global Alliance for Improved Nutrition, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά. Περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι είχαμε υπολογίσει, σε όλες τις περιοχές και χώρες, δεν καταναλώνουν αρκετά από πολλά βασικά μικροθρεπτικά στοιχεία. Αυτές οι ελλείψεις επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και περιορίζουν την ανθρώπινη δυνατότητα σε παγκόσμιο επίπεδο».

πηγή ygeiamou.gr