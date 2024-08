Ψυγείο: Οι αρχές της αποθήκευσης και της σωστής θερμοκρασίας

Τα σύγχρονα ψυγεία μάς δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε κάθε μέρα φρέσκα τρόφιμα για μαγείρεμα.

Η βασική αρχή στο ψυγείο είναι μία: φροντίζουμε να τοποθετήσουμε τα φρέσκα τρόφιμα στις θέσεις τους όσο πιο γρήγορα γίνεται μετά την αγορά τους. Αποφεύγουμε να αφήνουμε γάλα, αυγά, γιαούρτι, κοτόπουλο κ.ο.κ. σε πλαστικές σακούλες στο αυτοκίνητο για πολλή ώρα. Βάζουμε προϊόντα ψυγείου και κατάψυξης μαζί, σε ισοθερμικές σακούλες.

Διατήρηση της αλυσίδας ψύξης

Αποφεύγουμε την άσκοπη παραμονή μεγάλης ποσότητας προϊόντων εκτός ψυγείου. Πολλές φορές ασυναίσθητα βγάζουμε την τυριέρα ή μια σακούλα με λαχανικά στον πάγκο και τα αφήνουμε εκεί για πολλή ώρα πριν τα βάλουμε πίσω στο ψυγείο. Όταν αυτό συμβαίνει επαναλαμβανόμενα η θερμοκρασία του προϊόντος αυξομειώνεται συνεχώς και αλλοιώνεται πιο σύντομα.

Σωστές θερμοκρασίες

Η αποθήκευση υπό ψύξη ή κατάψυξη είναι από τα κρισιμότερα σημεία για την ασφάλεια των τροφίμων. Σε γενικές γραμμές η θερμοκρασία ψύξης είναι ≤5o C (τα λαχανικά μπορούν να αποθηκεύονται και μέχρι τους 8o C) και η θερμοκρασία κατάψυξης ≤-18o C, γι’ αυτό φροντίζουμε να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Ασφαλής ταξινόμηση

Πρακτικά στις σύγχρονες συσκευές δεν υπάρχουν πλέον «θερμότερες» (επάνω) ή «ψυχρότερες» (κάτω) ζώνες, αλλά εξαιρετικά εύχρηστοι ειδικοί χώροι (συρτάρια, ράφια, μπουκαλιέρες κ.λπ.). Ωστόσο, υπάρχει μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας: τρόφιμα όπως το ωμό κρέας ή τα λαχανικά και τα φρούτα με αυξημένη υγρασία (π.χ. ντομάτες, φράουλες κ.ά.) είναι καλύτερα να τοποθετούνται στα κάτω ράφια του ψυγείου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα τρόφιμα με μικρή διάρκεια ζωής:

Ωμά κρεάτα: Αντέχουν το πολύ 2 ημέρες στην ψύξη πριν από το μαγείρεμα.

Μαγειρεμένα φαγητά: Διατηρούνται στο ψυγείο μέχρι 3-4 ημέρες. Η αναθέρμανση επιτρέπεται μόνο για μία φορά και πρέπει η θερμοκρασία να φτάσει στους 72o C στο κέντρο του τροφίμου (όχι απλό ζέσταμα) ώστε να καταστραφούν οι μικροοργανισμοί που πιθανώς έχουν αναπτυχθεί.

Τα προϊόντα κατάψυξης έχουν κατά πολύ μεγαλύτερους χρόνους διατήρησης, συνήθως για 3-4 μήνες.