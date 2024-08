Θρήνος στη Βραζιλία: Αυτοί ήταν οι επιβαίνοντες του μοιραίου αεροπλάνου

Η λίστα των θυμάτων

ADRIANA SANTOS

ADRIANO DALUCA GOOD

ADRIELLE COSTA

ALIPIO SANTOS NETO

ANA CAROLINE REDIVO (γιατρός)

ANDRE MICHEL (62χρονη εμπορική αντιπρόσωπος)

ANTONIO DEOCLIDES ZINU JUNIOR

ARIANNE RISSO (ογκολόγος στο νοσοκομείο Cascavel Cancer Hospital)

DANIELA SCHULZ FODRA (bodybuilder και σύζυγος του επιβάτη Hiales Carpini Fodra)

DANILO SANTOS ROMANO (ο 35χρονος πιλότος)

DÉBORA SOPER AVILA (το 29χρονο μέλος του πληρώματος)

DENILDA WAKES UP

DEONIR SECCO (καθηγητής Αγροτικής Μηχανικής)

DIOGO AVILA

EDILSON HOBOLD (καθηγητής σε Γυμναστική Ακαδημία, 52 ετών)

ELIANE ANDRADE FREIRE

GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA (καθηγήτρια στην τεχνολογική σχολή του University of Paraná και σύζυγος του Nélvio José Hubner)

HADASSA MARIA DA SILVA

HIALES CARPINE FODRA (33χρονος αστυνομικός και σύζυγος της Daniela Schultz Fodra)

HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA (ο 61χρονος συγκυβερνήτης)

IOSLAN PEREZ

ISABELLA SANTANA POZZUOLI

JOSÉ CARLOS COPETTI (45χρονος λογιστής)

JOSÉ CLOVES ARRUDA (ηλικίας 76 ετών και σύζυγος της Maria Auxiliadora Vaz de Arruda)

JOSÉ ROBERTO LEONEL FERREIRA (ραδιοογκολόγος και συνταξιούχους καθηγητής πανεπιστήμιου))

JOSGLEIDYS GONZALEZ

KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI

LAIANA VASATTA (δικηγόρος)

LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

LIZ IBBA DOS SANTOS (ηλικίας 3 ετών και κόρη του Rafael Fernando dos Santos)

LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO

LUCIANI CAVALCANTI

LUCIANO TRINDADE ALVES

MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA (74 ετών και γυναίκα του José Cloves Arruda)

MARIA PARRA

MARIA VALDETE BARTNIK

MARIANA BELIM (συνταξιούχος καθηγητής Ογκολογίας)

MAURO BEDIN

MAURO SGUARIZI

MICHAEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR

NÉLVIO JOSÉ HUBNER (δικηγόρος και σύζυγος της Gracinda Marina Castelo da Silva)

PAULO ALVES

PEDRO GUSSO DO NASCIMENTO (αναλυτής αγορών)

RAFAEL ALVES

RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS (41 ετών και πατέρας της 3χρονης Ibba dos Santos)

RAPHAEL BOHNE (επιχειρηματίας)

RAQUEL RIBEIRO MOREIRA (μεταπτυχιακός καθηγητής Λογοτεχνίας)

REGICLAUDIO FREITAS (επιχειρηματίας)

RENATO BARTNIK

RENATO LIMA

RONALDO CAVALIERE (43 ετών, εμπορικός αντιπρόσωπος)

ROSANA SANTOS XAVIER

ROSANGELA MARIA DEOLIVEIRA

ROSANGELA SOUZA

RUBIA SILVA DE LIMA (41χρονο μέλος του πληρώματος)

SARAH SELLALANGER (παιδίατρος)

SILVIA CRISTINA OSAKI (κτηνίατρος και καθηγήτρια στο Federal University of Paraná-UFPR)

SIMONE MIRIAN RIZENTAL

THIAGO ALMEIDA PAULA (εμπορικός αντιπρόσωπος)

TIAGO AZEVEDO

WLISSES OLIVEIRA (επιχειρηματίας)

Το αεροσκάφος, που είχε κατασκευάσει η γαλλοϊταλική ATR, μετέφερε «57 επιβάτες» και είχε «τέσσερα μέλη πληρώματος», σύμφωνα με τον αερομεταφορέα Voepass.

Εκτελούσε πτήση από την Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά (νότια) προς το διεθνές αεροδρόμιο Γκουαρούλιους, στη Σαν Πάουλου.

Έπειτα από απότομη απώλεια ύψους, συνετρίβη στις 13:25 (τοπική ώρα·19:25 ώρα Ελλάδας) στη Βινιέντου, κοινότητα 76.000 κατοίκων, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πόλη Σαν Πάουλου, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», τόνισε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμος της Βαλίνιους, που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης στη γειτονική πόλη Βινιέντου.