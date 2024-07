Σημαντική πρόταση της Π.Ε.Δ.Δ.Ε. στην τελική ευθεία για την έγκρισή της

Μια πολύ θετική εξέλιξη για την ΠΕΔ.ΔΕ ήταν η επιτυχής αξιολόγηση στο Στάδιο Α της πρότασης που έχει υποβάλει στο Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2021/2027, όπως αναφέρει με ανακοίνωσή της και συνεχίζει:

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε ότι η Διαχειριστική Αρχή μας έχει αποστείλει μέσω του ΟΠΣ ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία η πρόταση έργου με ακρωνύμιο DARE, η οποία υποβλήθηκε με Επικεφαλής Εταίρο την Π.Ε.Δ.Δ.Ε., στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων πέρασε επιτυχώς το στάδιο Α της αξιολόγησης και έχει προκριθεί στο Στάδιο Β.

Στο Στάδιο Β η Π.Ε.Δ.Δ.Ε. ως Επικεφαλής Εταίρος σε συνεργασία με τους λοιπούς εταίρους θα κληθεί να υποβάλει το τελικό Τεχνικό Δελτίο της πρότασης, συνοδευόμενο από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι : ‘’D.A.R.E.’’ (DEVELOPMENT & ENHANCEMENT OF ADVENTURE TOURISM PRODUCTS AND ACTIVITIES IN GREECE AND ITALY ). Στόχος του έργου είναι να ενδυναμώσει τις διασυνοριακές κοινότητες στις εμπλεκόμενες περιοχές να διαφοροποιήσουν τα τουριστικά προϊόντα τους, προσελκύοντας ένα διαφορετικό τμήμα ταξιδιωτών που αναζητούν μοναδικές και προκλητικές εμπειρίες, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για τοπικές επιχειρήσεις και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια της σταθερής πολιτικής και των πρωτοβουλιών της Π.Ε.Δ.Δ.Ε. στην υποστήριξη της Τουριστικής Ανάπτυξης της ΠΔΕ με προγράμματα που έχει υλοποιήσει επί σειρά τετραετιών.

Υπενθυμίζουμε ότι με την διαρκώς ενημερωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήσαμε σε προηγούμενο πρόγραμμα, παρέχεται για πρώτη φορά συνεχής και διαρκής ενημέρωση όλα τα τελευταία αυτά χρόνια, για τις συναφείς τουριστικές δραστηριότητες που υλοποιούνται από τους Δήμους, από άκρη σε άκρη της εδαφικής περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας. Δράσεις που σχετίζονται με τον πολιτισμό την τέχνη, τον αθλητισμό, τις κοινωνικές πρωτοβουλίες και κάθε άλλη ενδιαφέρουσα δραστηριότητα.

Έχοντας εμπιστοσύνη στην δυναμική και στην αξιοπιστία της πρότασής μας είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την επιτυχή της αξιολόγηση και την οριστική της έγκριση στο επόμενο στάδιο.