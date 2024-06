Αγώνες γεμάτοι συγκινήσεις στο παγκόσμιο μουάι τάι της Πάτρας- ΦΩΤΟ

Η 5η ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μουάι Τάι στο Ε.Α.Κ. Πάτρας «Δημήτρης Τόφαλος», 31/5/24 – 10/6/24, ήταν γεμάτη δυνατές αναμετρήσεις και αξιοσημείωτες επιτυχίες για την Ελληνική Αποστολή.

Η Γεωργία Σγουρού πέτυχε μια εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην αντίπαλό της, επιδεικνύοντας εξαιρετική τεχνική και αφοσίωση. Νίκη και για τον Ραφαήλ Χαγκάν με εγκατάλειψη του αντιπάλου.

Ο Ιωάννης Στοφορίδης κέρδισε τον αγώνα του με εγκατάλειψη του αντιπάλου, ενισχύοντας τη θέση της Ελληνικής μας Ομάδας στη διοργάνωση.

Η Αφροδίτη Κάρμεν Τσαβδαρίδη, η Χρυσάνθη Φρατζεσκάκη και η Δήμητρα Αγαθαγγελίδου δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση, παρά τις σπουδαίες προσπάθειές τους. Ωστόσο είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν στην μεγαλύτερη -μέχρι σήμερα- διοργάνωση της Ομοσπονδίας μας!!

Οι αναμετρήσεις της Εθνικής μας συνεχίζονται με τους:

Μάριος Γκούσο U23 -67kg Ring C

Χρήστος Ζουμπούλης U23 -57kg Ring C

Αναστασία Σαραφίδου Elite -63.5kg Ring A

Ιωάννης Στοφορίδης Elite +91kg Ring A

Ραφαήλ Χαγκαν U23 +91kg Ring B

Γιώργος Χριστόπουλος U23 -81kg Ring C

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας για τη συμμετοχή τους.

