Ήττα για τον Δήμο Ασημακόπουλο στο παγκόσμιο μουάι τάι της Πάτρας- ΦΩΤΟ

Με δύο σπουδαίες νίκες, αλλά και σημαντικές αναμετρήσεις για την Εθνική Ομάδα κύλησε η 4η ημέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Μουάι Τάι, το οποίο διεξάγεται στο Ε.Α.Κ. Πάτρας “Δημήτρης Τόφαλος” 31/5/24 – 10/6/24

Απολογισμός της σημερινής ημέρας μία νίκη με διακοπή για την αθλήτριά μας, Φωτεινή Βλάμη σε μία εντυπωσιακή αναμέτρηση με την Ισραηλινή πρωταθλήτρια και μία ακόμη νίκη για τη Χριστίνα Ζάμπουρα, η οποία επικράτησε απέναντι στην Τυνήσια πρωταθλήτρια, περνώντας στους ημιτελικούς του Πρωταθλήματος!

Ο Δήμος Ασημακόπουλος Ασημακόπουλος έκανε μεγάλη προσπάθεια αλλά δεν κατάφερε να επικρατήσει απέναντι στον Καναδό αντίπαλό του. Ακολούθησε ένσταση από ελληνικής πλευράς για τους κριτές...

O Γιώργος Χάλαρης, η Δέσποινα Αποστολίδου, η Αλεξάνδρα Χατζάκη και ο Παύλος Μπάμης έδωσαν σκληρές μάχες, κερδίζοντας την εμπειρία της αναμέτρησης, ωστόσο δεν κατάφεραν να προκριθούν στην επόμενη φάση.

Την Τετάρτη, 5 Ιουνίου, αγωνίζονται οι:

Δήμητρα Αγαθαγγελίδου Elite -48kg Ring C

Γεωργία Σγουρού Elite -71kg Ring A

Γιάννης Στοφορίδης Elite +91kg Ring C

Αφροδίτη Κάρμεν Τσαβδαρίδη U23 -45g Ring C

Χρυσάνθη Φρατζεσκάκη U23 -57kg Ring B

Ραφαήλ Χαγκάν U23 +91kg Ring C

"Είμαστε υπερήφανοι για κάθε προσπάθεια και επιτυχία των αθλητών μας

Χορηγός επικοινωνίας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Μουάιτάι 2024, είναι το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και οι αγώνες μεταδίδονται καθημερινά, στον ΑΝΤ1+

Ευχαριστούμε χορηγούς της Ομοσπονδίας μας, Digital IQ, Dragon, Top Ten, Olympus Sport, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Λουτράκι "Υδρία", @onskinofficial, για την πολύτιμη συνεισφορά τους" αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.