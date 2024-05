Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (26/5) οι αγώνες του Α' Γύρου της Α' φάσης του πρωταθλήματος Πόλο στη Β' Εθνική κατηγορία Ανδρών.

Με δύο νίκες - μία ήττα ξεκίνησε ο ΟΠΑΘΑ Πατρών

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Κυριακής και οι μέχρι στιγμής βαθμολογίες:

Α' ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου):

ΝΟ Αγ. Νικολάου - Τρίτων Αμαρουσίου 17-4, ΑΕ Χαϊδαρίου - ΣΚ Ροή 4-13, ΣΚ Ροή - ΝΟ Αγ. Νικολάου 12-12, Τρίτων Αμαρουσίου - ΑΕ Χαϊδαρίου 6-11.

Η Βαθμολογία (3 αγ.):

1. ΝΟ Αγ. Νικολάου 7

2. ΣΚ Ροή 7

3. ΑΕ Χαϊδαρίου 3

4. Τρίτων Αμαρουσίου 0

ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Κολυμβητήριο Ναυπλίου):

ΝΟ Καλαμάτας - ΑΟ Πετρούπολης 8-10, ΝΟ Ναυπλίου - ΟΠΑΘΑ 10-7, ΑΟ Πετρούπολης ΝΟ Ναυπλίου 9-12, ΟΠΑΘΑ - ΝΟ Καβάλας 11-2.

Η Βαθμολογία (3 αγ.):

1. ΝΟ Ναυπλίου 9

2. ΟΠΑΘΑ 6

3. ΑΟ Πετρούπολης 3

4. ΝΟ Καλαμάτας 0

ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Κολυμβητήριο Χαλκίδας):

Νίκη Βόλου - Μίλων 6-8, ΟΕΑΝΑΒ - ΝΟ Χαλκίδας 16-14, Μίλων - ΟΕΑΝΑΒ 17-13, ΝΟ Χαλκίδας - Νίκη Βόλου 6-13.

Η Βαθμολογία (3 αγ.):

1. Μίλων 9

2. Νίκη Βόλου 6

........................

3. ΟΕΑΝΑΒ 3

4. ΝΟ Χαλκίδας 0

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Κολυμβητήριο Καβάλας):

Νέος Ηρακλής - ΝΟΘΑ Καβάλας 6-7, ΣΑΠΚ Νεάπολης - ΧΑΝΘ 6-8, ΝΟΘΑ Καβάλας - ΣΑΠΚ Νεάπολης 8-6, ΧΑΝΘ - Νέος Ηρακλής 12-11.

Η Βαθμολογία (3 αγ.):

1. ΝΟΘΑ Καβάλας 9

2. ΧΑΝΘ 6

3. Νέος Ηρακλής 3

4. ΣΑΠΚ Νεάπολης 0

Δείτε τα αποτελέσματα του Σαββάτου ΕΔΩ.

Ο Β' Γύρος θα διεξαχθεί 22 και 23 Ιουνίου.

Μετά και τη διεξαγωγή του Β' Γύρου θα ακολουθήσει η Τελική φάση των Play Off (θα μετάσχουν οι δύο πρώτες στην τελική βαθμολογία κάθε Ομίλου της Α' φάσης) και των Play Out (12-14/7). Οι δύο πρώτες στην τελική κατάταξη των Play Off ανεβαίνουν στην Α2 Ανδρών και οι δύο τελευταίοι στην τελική κατάταξη των Play Out υποβιβάζονται στη Γ' Εθνική.

Στόχος είναι η παραμονή στην κατηγορία.

Αναλυτικά το ρόστερ:

Τερματοφύλακες:

Μπακούλιας Μάριος

Βουτσινάς Χριστόδουλος

Γκανασούλης Γιώργος



Φουνταριστοί:

Γελάσιος Δημήτρης

Σπανογιάννης Χάρης

Φούντας Γιώργος

Γραμματικόπουλος Σπύρος

Περιφεριακοί:

Προδρομίτης Νίκος

Γελάσιος Πάρης

Προδρομίτης Δημήτρης

Εμερετλής Ανδρέας

Ηλιόπουλος Γιώργος

Ζάχος Οδυσσέας

Τασιόπουλος Αλέκος

Κρίκης Θανάσης

Κωνσταντόπουλος Αιμίλιος

Μπάρλος Χρυσόστομος

Τρίχας Άγγελος

Καρράς Γιώργος

Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος

Κοτζάμπασης Παντελής

Μιχαλόπουλος Φίλλιπος

Προδρομίτης Χρήστος

Πριόβολος Ανδρεας

Προπονητές: Παναγιώτης Χριστοφής, Μάκης Λυκούδης.

Την αποστολή θα ακολουθήσουν ο Γενικός Αρχηγός Τυροδήμος Σπύρος και ο Γενικός Γραμματέας και υπεύθυνος της ομάδας Κίμωνας Τασσόπουλος.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΑΘΑ

Ο Όμιλος Παρακτίων Αλιαίων Θαλασσίων Αθλημάτων (ΟΠΑΘΑ) Πατρών ιδρύθηκε το 1967, ενώ το 1990 ενεργοποιήθηκε η ανδρική ομάδα πόλο που έχει αγωνιστεί σε όλες τις εθνικές κατηγορίες, πλην της Α1 Εθνικής, δηλαδή σε Α2, Β', Γ' και Δ' Εθνική.

Αναλυτικά:

Α2 ΕΘΝΙΚΗ

2003-2004 ΟΠΑΘΑ (10ος)

2004-2005 ΟΠΑΘΑ (11ος)

Β ΕΘΝΙΚΗ

1998-1999 OΠAΘA

1999-2000 OΠAΘA

2000-2001 OΠAΘA

2001-2002 OΠAΘA

2002-2003 OΠAΘA

2005-2006 ΟΠΑΘΑ

2014-2015 OΠAΘA

2017-2018 ΟΠΑΘΑ

2023-2024 ΟΠΑΘΑ

Γ' ΕΘΝΙΚΗ

1990-1991 OΠAΘA

1991-1992 OΠAΘA

1997-1998 OΠAΘA

2006-2007 ΟΠΑΘΑ

2012-2013 OΠAΘA

2013-2014 OΠAΘA

2015-2016 OΠAΘA

2016-2017 OΠAΘA

2018-2019 OΠAΘA

2019-2020 OΠAΘA

2020-2021 OΠAΘA

2021-2022 ΟΠΑΘΑ

2022-2023 ΟΠΑΘΑ

Δ' ΕΘΝΙΚΗ

2007-2008 ΟΠΑΘΑ

2008-2009 OΠAΘA

2009-2010 OΠAΘA

2010-2011 OΠAΘA

2011-2012 OΠAΘA