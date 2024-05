Σοφία Κουρτίδου: Δέχτηκε πρόταση γάμου on air από τον Γιάννη Σεβδικαλή-ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιάννης Σεβδικαλής και η Σοφία Κουρτίδου τραγούδησε το «Just The Way You Are» του Μπρούνο Μαρς για το επεισόδιο του Just the 2 of Us που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου 25 Μαΐου και απέσπασαν την υψηλότερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή.

Ωστόσο, μια μεγάλη έκπληξη περίμενε την τραγουδίστρια. Ο σύντροφός της, άρχισε να τραγουδάει μόνος του ένα κομμάτι όλο νόημα. O Γιάννης Σεβδικαλής είπε ξανά Μπρούνο Μαρς, αλλά αυτή τη φορά το «Marry you» για να γονατίσει στη συνέχεια και να κάνει πρόταση γάμου στη Σοφία Κουρτίδου.

Με δάκρυα στα μάτια η τραγουδίστρια αγκάλιασε τον σύντροφό της και του είπε το «ναι». Στο κοινό βρίσκονταν οι γονείς και του ενός και του άλλου που επίσης δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους.

Μετά από την πρόταση γάμου, τόσο η Βίκυ Σταυροπούλου, όσο και η Δέσποινα Βανδή δάκρυσε από τη θέση της στην κριτική επιτροπή.

«Είναι ευλογία το ότι έχουμε βρεθεί»

Πριν λίγο καιρό η ηθοποιός είχε πει στην εκπομπή «Στούντιο 4» ότι: «Εγώ, που με βάψατε τώρα, αυτή την κατάσταση έχω συνέχεια». Συνέχισε λέγοντας: «Παιδιά, εμείς κάθε μέρα κλαίμε. Μακάρι αυτό το δάκρυ της συγκίνησης να τρέχει πάντα. Δεν υπάρχει κάτι ομορφότερο από αυτό. Μακάρι να μπορούμε να ζούμε τέτοιες στιγμές, να είμαστε τόσο γεμάτοι και να ερχόμαστε σε επαφή με τα συναισθήματά μας».

Τέλος, δήλωσε: «Η αγάπη είναι για να τη βροντοφωνάζουμε κι εμείς σίγουρα αυτό που αισθανόμαστε, δεν το κρύβουμε. Είμαστε ευγνώμονες κάθε μέρα για όλο αυτό που ζούμε και για το ότι έχουμε βρεθεί είναι ευλογία».