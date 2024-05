Η Πάτρα και η Αχαΐα παρούσες στο Διεθνές Συνέδριο Μεσογειακών Χωρών στην Κύπρο

Εκπρόσωπος της Ελλάδας συνέδριο Μεσογειακών Χωρών στην Κύπρο ήταν ο Πρόεδρος του «Συνδέσμου των Απανταχού Αχαιών» Αλέξανδρος Κωστόπουλος.

Σε ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Μπουρδούλης στην ομάδα "Πάτρα, η πόλη της Καρδιάς μας" στο Facebook αναφέρει:

"Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το 3ο Συνέδριο των Μεσογειακών Χωρών στο ξενοδοχείο Four Seasons, στη Λεμεσό της Κύπρου, στο οποίο συζητήθηκαν οι επιπτώσεις στην οικονομία, από την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας (digital technology, artificial intellingence) κ.λ,π.

Την Ελλάδα εκπροσώπησε ως εισηγητής ο κ. Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Πρόεδρος του «Συνδέσμου των Απανταχού Αχαιών», με την ιδιότητά του Προέδρου του «Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών» (ΣΕΟΔΙ).

Το θέμα της εισήγησης του κ. Κωστόπουλου ήταν: «Πλοήγηση στον εξελισσόμενο ρόλο της οικονομικής διοίκησης» (Navigating the evolving role of Financial Leadership).