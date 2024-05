Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές μας αξίζουν ένα καλύτερο παρόν για να έχουμε όλοι μας ένα καλύτερο μέλλον

Δήλωση του βουλευτή Αχαΐας και τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών:

«Οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές μας αξίζουν ένα καλύτερο παρόν για να έχουμε όλοι μας ένα καλύτερο μέλλον»

«Οι νοσηλευτές μας, το μέλλον μας. Η οικονομική δύναμη της φροντίδας» («Our nurses. Our Future. The economic power of care») είναι το φετινό σύνθημα για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Μαΐου. Αλλά ταυτόχρονα είναι το βαρύ παρελθόν και το ζωτικό παρόν του δημόσιου συστήματος υγείας, όπως αποδείχθηκε στην υπερδεκαετή κρίση και την πανδημία και όπως αποδεικνύεται στην καθημερινή μάχη που δίνουν οι νοσηλευτές μας στο διαλυμένο και απαξιωμένο από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ΕΣΥ.

Οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές μας είναι πάντα δίπλα στους ασθενείς, στις οικογένειές τους και στους γιατρούς δίνοντας πάντα τον καλύτερό τους εαυτό, απαλύνοντας με τις γνώσεις, τον επαγγελματισμό τους και την προσφορά τους τον σωματικό και ψυχολογικό πόνο των αρρώστων και των δικών τους ανθρώπων.

Είναι αυτοί που ακαταπόνητα βρίσκονται πάντα όπου τους χρειαστούν, που ξενυχτάνε και ξημερώνονται δίπλα στον αδύναμο από την ασθένεια συνάνθρωπο, που έχουν πάντα τη δύναμη να χαμογελάσουν και να παρηγορήσουν.

Και για όλα αυτά η «Πολιτεία» του κ. Μητσοτάκη και του κ. Γεωργιάδη «αντί του μάννα χολήν». Αδιαφορία και εγκατάλειψη του κλάδου. Δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό που λέει το δεύτερο μέρος του φετινού μότο της Διεθνούς Ημέρας των Νοσηλευτών, δηλαδή την οικονομική δύναμη που έχει η σωστή περίθαλψη και υγειονομική φροντίδα, ιεροί φύλακες και θεράποντες των οποίων είναι οι νοσηλευτές.

Στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμευόμαστε για προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ που θα καταστήσουν το δημόσιο σύστημα Υγείας επαρκές και χωρίς να φτάνουν οι άνθρωποι στα όρια της εξάντλησης, καθώς και κατοχύρωση μισθών αξιοπρέπειας για όλες τις βαθμίδες νοσηλευτών για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.