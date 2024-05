Eurovision 2024: Το Nemo είναι το πρώτο non binary άτομο που νικά το διαγωνισμό

Με το μότο «United by Music» πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο μεγάλος τελικός του 68ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, που φιλοξενήθηκε φέτος στη σκηνή του Malmo Arena στη Σουηδία, μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1 και τον παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

To Nemo, με το τραγούδι «The Code», χάρισε την πρωτιά στην Ελβετία στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό της Eurovision 2024.

Το Nemo συγκέντρωσε 591 πόντους με το τραγούδι «The Code», και εξασφάλισε το βραβείο για τη χώρα του. Η Κροατία ήρθε δεύτερη καθώς απέσπασε 547 πόντους, ακολούθησε η Ουκρανία που πήρε 453 πόντους, ενώ τελευταία βγήκε η Νορβηγία με 16 συνολικά πόντους από κριτικές επιτροπές και κοινό. Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής δόθηκε στην Ελβετία και το Nemo, ενώ η Κύπρος, την οποία εκπροσώπησε η Silvia Kapsis με το τραγούδι «Liar», έλαβε τη 15η θέση. Η Μαρίνα Σάττι με το «ZARI» έδωσε τον καλύτερό της εαυτό και κατέκτησε την 11η θεση με 126 βαθμούς.

Το Nemo, που ήταν ένα από τα φαβορί για να κερδίσουν τον διαγωνισμό με το τραγούδι του, The Code, έδωσε μια εξαιρετική ερμηνεία ισορροπώντας πάνω σε ένα γιγαντιαίο, περιστρεφόμενο δίσκο - ενώ παράλληλα έδειξε τις φωνητικές του ικανότητες αγγίζοντας κάποιες από τις πιο ψηλές νότες (το ρεφρέν είναι εμπνευσμένο από τον «Μαγικό αυλό» του Μότσαρτ, που συνήθως τραγουδιέται από σοπράνο).

«Κάποιος με ρώτησε αν έχω μαγνήτες στα παπούτσια μου», είπαν. «Και είπα, γαμώτο, αυτό θα ήταν μια καταπληκτική ιδέα - γιατί τότε δεν θα χρειαζόταν να ανησυχώ για την ισορροπία όλη την ώρα. «Είναι πάντα λίγο τρομακτικό, αλλά αυτό είναι που το κάνει ξεχωριστό για μένα», είχε δηλώσει ο ίδιος για την εμφάνιση του, σύμφωνα με το BBC.

O πρώτος non binary καλλιτέχνης που βρέθηκε στην κορυφή του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού

Το Nemo είναι ένας non binary 24χρονος τραγουδιστής και ράπερ που γεννήθηκε στο Biel, μια μικρή δίγλωσση πόλη της Ελβετίας. Αν και το Nemo παίζει βιολί, πιάνο και ντραμς από μικρό παιδί, έγινε διάσημο εν μία νυκτί το 2016, όταν μια από τις εμφανίσεις του έγινε viral, ενώ έχει κυκλοφορήσει δύο EPs και είχε επτά τραγούδια στο επίσημο ελβετικό Singles Chart. Και δεν είναι άγνωστο σε τηλεοπτικό διαγωνισμό, καθώς τερμάτισε πέμπτο στη δεύτερη σεζόν του The Masked Singer Switzerland.

Στη μουσική του, το Nemo ασχολείται με προσωπικά θέματα όπως η ταυτότητα φύλου, η ψυχική υγεία και η θέση του ατόμου σε αυτόν τον κόσμο. Το Nemo είναι ο πρώτος non-binary νικητής στην ιστορία της Eurovision. Στην πραγματικότητα, το 2024 είναι η πρώτη χρονιά που η Eurovision φιλοξένησε ανοιχτά μη δυαδικούς ερμηνευτές, καθώς η συμμετοχή της Ιρλανδίας, Bambie Thug, είναι επίσης non binary.

Σε συνέντευξή του στο Eurovoix, το Nemo εξήγησε τι σημαίνει γι' αυτό η συμμετοχή του ως μη δυαδικός καλλιτέχνης. Είπε: «Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να αφήσω τους ανθρώπους που είναι μη δυαδικοί, τρανς, οτιδήποτε, να γνωρίζουν ότι είναι τέλειοι όπως είναι. Και αισθάνομαι ότι [η συμμετοχή στη Eurovision] πραγματικά στέλνει αυτό ως σημάδι. Για μένα, το να εμφανιστώ ως ο εαυτός μου και να ερμηνεύσω το τραγούδι μου, να μιλήσω για το ότι είμαι non-binary, να μιλήσω για την εμπειρία του να βρω τον αληθινό μου εαυτό και να εκδηλωθώ... αυτό είναι ένα μεγάλο προνόμιο που έχω και θέλω να το χρησιμοποιήσω».

Το μήνυμα αποδοχής και ενσωμάτωσης είναι μεγαλύτερο για το Nemo από την πραγματική νίκη στον διαγωνισμό

Τον Νοέμβριο του 2023, το Nemo ανακοίνωε δημοσίως σε ένα άρθρο στην SonntagsZeitung ότι είναι μη δυαδικός, και αυτό είναι και το θέμα του τραγουδιού «The Code»: «Η αλήθεια μου είναι να αισθάνομαι άνετα με τον εαυτό μου και να συνειδητοποιώ ότι είμαι μη δυαδικός», δήλωσε ο Nemo στο Eurovisionworld. «Το να είμαι μη δυαδικός είναι ένα μεγάλο μέρος της αλήθειας μου. Απλά αυτή η αίσθηση ότι μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και να είμαι ο εαυτός μου όπου κι αν πάω είναι το μεγαλύτερο μέρος της αλήθειας μου.

Σε μια κοινωνία όπου οι μειονότητες έχουν σαφώς ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουν, το να ανέβει στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου και να μοιραστεί ένα μήνυμα αποδοχής και ενσωμάτωσης είναι μεγαλύτερο για τον Nemo από την πραγματική νίκη στον διαγωνισμό: «Αυτό ακριβώς είναι το μεγαλύτερο μέρος», επιβεβαιώνει το Νέμο. «Το γεγονός ότι μπορώ να εμφανιστώ ως ο εαυτός μου και να παρουσιάσω τον εαυτό μου με τον τρόπο που είμαι είναι κάτι περισσότερο από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ. Ελπίζω οι άνθρωποι να βλέπουν ότι είμαι τέλειος όπως είμαι, γιατί κανείς δεν μπορεί να μου πει το αντίθετο (ή σε εσάς)».

Νίκη για την Ελβετία 36 χρόνια μετά τη Σελίν Ντιόν

Η νίκη του Nemo έφερε την Ελβετία στην πρώτη θέση για τρίτη φορά στα χρονικά του θεσμού, καθώς η τελευταία φορά που είχε κερδίσει η χώρα ήταν το 1988 με τη Σελίν Ντιόν (Celine Dion).

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision του 1988 έχει μείνει στην ιστορία ως μια από τις πιο συναρπαστικές ψηφοφορίες στην ιστορία του διαγωνισμού. Η συμμετοχή της Ελβετίας Ne Partez Pas Sans Moi που ερμήνευσε η Celine Dion νίκησε τον Scott Fitzgerald του Ηνωμένου Βασιλείου, με μόλις έναν πόντο διαφορά.

