Εύη Χατζοπούλου: Ο «μηχανισμός» προώθησης της Πάτρας μέσω του Καρναβαλιού και της Μαρίνας – Η εικόνα του προορισμού

Η Πάτρα με το καρναβάλι, δηλαδή με αυτό που οι περισσότεροι την έχουν ταυτίσει, με την ξέφρενη διασκέδαση, έχει λίγο μια έντονη προσωπικότητα, βγάζει μια ζωντάνια, βγάζει μια πολιτισμικότητα, θεωρείται ότι είναι φιλόξενη, γιατί στο καρναβάλι όλοι έρχονται να διασκεδάσουν τρεις μέρες, άρα πιστεύουν ότι έχουν λάβει όλη τη φιλοξενία της πόλης, και αυτό είναι που η ίδια η πόλη το έχει χτίσει.

Αντίστοιχα, από την άλλη πλευρά, ο τουρίστας, έρχεται και βλέπει τα φυσικά στοιχεία της πόλης, δηλαδή βλέπει ένα ιστορικό αστικό κέντρο, βλέπει την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, διάφορες παράκτιες περιοχές, στα οποία πολλές φορές οι τουρίστες, που κατά κύριο λόγο έρχονται για το καρναβάλι, δεν γνωρίζουν όλα αυτή την κληρονομία που έχει η Πάτρα σε φυσικά στοιχεία, δεν γνωρίζουν όλους αυτούς τους χώρους που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί.

Πλέον, επειδή το όνομα της Πάτρας, είναι συνδεδεμένο με το καρναβάλι, αυτό που πιστεύει κάποιος όταν θα έρθει στον προορισμό θα αισθανθεί ότι θέλει να ανήκει στην πόλη, κοινωνικοποιείται και αντίστοιχα θέλει μια αυθεντικότητα.

Το τελευταίο κομμάτι της ταυτότητας του προορισμού, έχει να κάνει με την αυτό-εικόνα. Η αυτό- εικόνα, έχει να κάνει με τα στοιχεία που θέλει να προβάλει, προορισμός, έχει να κάνει με μία εμπειρία σύνδεσης, που συνδέεται στον συγκεκριμένο προορισμό, με την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά. Είναι αυτό που θέλει να βγάλει στους τουρίστες, είναι η εξερεύνηση και η ανακάλυψη. Αυτό αντανακλάται και όταν έρχεται κάποιος να επισκεφτεί τον προορισμό και αναμένει να δει αυτό το μείγμα παραδόσεων, αλλά αναζητά πλέον ο σύγχρονος τουρίστας, και ένα σύγχρονο δυναμισμό. Αυτό είναι που εκλείπει λίγο στην πόλη, δεν υπάρχει αυτός ο σύγχρονος δυναμισμός, που θα ήθελε να δει κάποιος.

Έχω βρει από μια έρευνα του INSETE, με αξιολογήσεις στη Δυτική Ελλάδα, στην οποία δείχνει ότι γενικότερα οι τουρίστες που έχουν έρθει στην περιοχή, έχουν αφήσει κριτικές στα social media και δείχνει ότι είναι ικανοποιημένοι από την κουλτούρα της πόλης, όχι απλά ικανοποιημένοι, με άριστα έχουν βαθμολογήσει την κουλτούρα της πόλης. Λίγο χαμηλότερα είναι το food & services που παρέχει η πόλη. Άρα στις αξιολογήσεις από αυτούς που ήδη έχουν έρθει πάμε καλά. Το θέμα είναι, πώς να φέρουμε περισσότερο κόσμο στην περιοχή, γιατί οι ίδιοι οι επισκέπτες καταγράφουν ότι βρήκαν αρκετά πράγματα, και αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, για το προσωπικό, θεώρησαν πολλοί ότι είναι value for money, αλλά, το θέμα μας είναι, πώς να προσελκύσουμε περισσότερους επισκέπτες, στην Πάτρα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σταθώ, στο χάσμα ταυτότητας, στο πρίσμα της ταυτότητας της πόλης, που δημιουργεί κάποια χάσματα, από τις προσδοκίες και την πραγματικότητα. Ο τουρίστας, προσδοκά, μία ξέφρενη διασκέδαση καρναβαλιού, όλο το χρόνο, γιατί αυτή είναι η ταυτότητα, αυτή τη στιγμή της Πάτρας. Σε οποίον λες για την Πάτρα, το πρώτο πράγμα συνειρμικά που θα του έρθει στο μυαλό του, είναι το καρναβάλι. Είναι ένα ισχυρό brand name, το οποίο, ωραία, το εκμεταλλευόμαστε, αλλά μας φτάνουν αυτές οι τρεις ημέρες του καρναβαλιού να μιλάμε για τουρισμό; Όχι. Για αυτό είμαστε εδώ γιατί αναζητούμε περισσότερες λύσεις. Άρα, πρέπει κάποιος, αυτή την ξέφρενη διασκέδαση που περιμένει, συνήθως την περιμένει και όταν θα έρθει και άλλες στιγμές στην περιοχή και εδώ είναι που θα πρέπει να φτιάξουμε μια εικόνα, πιο ισχυρή, για τα υπόλοιπα ιστορικά στοιχεία, που παρέχει ο προορισμός Πάτρα, μια μοναδική ταυτότητα, που έχει να κάνει με την κληρονομιά που διαθέτει.

Από την άλλη, υπάρχει μια παράκτια ζώνη, που θεωρείται ανεκμετάλλευτη, και σήμερα πάρα πολύ έχει γίνει πολύ εκτενής αναφορά στη μαρίνα, η οποία χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί, γιατί, πάλι το νούμερο ένα στο μυαλό κάποιου τουρίστα, όταν του μιλάς για την Πάτρα, και μια περιοχή που είναι δίπλα στη θάλασσα, περιμένει να έχει και μια μαρίνα, η οποία αντικατοπτρίζει την θέση της πόλης στη χώρα, άρα, χρειάζεται μια ανάδειξη της ακτογραμμής και αντίστοιχα ένας εκσυγχρονισμός στη μαρίνα.

Και το τελευταίο στοιχείο, έχει να κάνει με την καινοτομία. Μπορεί να βγει λίγο πιο μπροστά, να εκσυγχρονιστεί λίγο η πόλη, από το κομμάτι του να παρέχουμε πληροφορίες στα αγγλικά που είναι το βασικό, μέχρι και το να φτιάξουμε κάποια QR, κάποια μηνύματα με τα οποία μπορεί κάποιος να περιηγηθεί στην πόλη ή διαδρομές, που θα δίνουμε στον ίδιο τον τουρίστα, από το κινητό του, που δεν γνωρίζει τα μέρη, να του φτιάξουμε δηάδή εμείς ένα ταξίδι εμπειρίας.