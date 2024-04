Κύπρος: «Μέκκα» του παγκόσμιου διαδικτυακού πορνό- Στο μικροσκόπιο της Βουλής πέντε εταιρείες

Έπρεπε να τεθεί κάτω από το μικροσκόπιο της ΕΕ, για να αφυπνισθούν Βουλή και κυβέρνηση στην Κύπρο, η δραστηριότητα διεθνών κολοσσών παραγωγής και διανομής διαδικτυακού πορνό, με έδρα τη Λευκωσία και τη Λεμεσό.

Την Ευρωπαϊκή Ένωση την αφορά κυρίως το θέμα της πρόσβασης ανηλίκων σε τέτοιο υλικό και γι' αυτό τον λόγο από σήμερα επιβάλλει όρους. Οι ίδιες οι εταιρείες αντιδρούν με αγωγές κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην Κύπρο, το θέμα έχει και οικονομική διάσταση, πέραν βεβαίως αυτής που αφορά το περιεχόμενο του υλικού. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, όπως έγραψε η εφημερίδα «Πολίτης», έχει εγγράψει το θέμα για αυτεπάγγελτη εξέταση από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, καθώς οι απαντήσεις που πήρε σε επιστολή του προς το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δεν ήταν ικανοποιητικές και για άγνωστο λόγο, το περιεχόμενό της χαρακτηρίστηκε «εμπιστευτικό».

Οι εταιρείες με έδρα την Κύπρο, σύμφωνα με τον «Πολίτη» είναι πέντε: Η XHamster – Hammy Media ltd (ομίλου Wisebits), η Stripchat – Technius ltd, η Faphouse – Tecom ltd και η Virtual Taboo – Camon Trading ltd στη Λεμεσό. Επίσης η Pornhub – Ayio Freesites ltd (ομίλου Aylo) στο Δάλι.

Χαλινάρι από την ΕΕ

Από σήμερα οι εταιρείες πορνογραφικού περιεχομένου Pornhub, Stripchat και Xvideos, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρούς κανόνες βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Όπως μετέδωσε το Euronews, αυτές οι ειδικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν την υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης κινδύνου στην Επιτροπή, τη θέσπιση μέτρων μετριασμού για την αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων που συνδέονται με την παροχή των υπηρεσιών τους, τη συμμόρφωση με πρόσθετες υποχρεώσεις διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων, και την παροχή πρόσβασης σε δεδομένα για ερευνητές. Οι πρόσθετες διατάξεις τέθηκαν σε εφαρμογή σήμερα για το Pornhub και το Stripchat και την ερχόμενη Τρίτη για το XVideos.

Ο DSA καθιστά τις καθορισμένες πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες υπεύθυνες για τη διασφάλιση ασφαλέστερων, πιο διαφανών διαδικτυακών χώρων. Πρέπει να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικό τρόπο τους συστημικούς κινδύνους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται μεταξύ άλλων για τον μετριασμό των κινδύνων για την ευημερία των ανηλίκων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τoυ DSA από αυτές τις πλατφόρμες, ιδίως όσον αφορά στα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο και την αντιμετώπιση της διάδοσης παράνομου περιεχομένου. Τα πρόστιμα για παραβίαση των κανόνων μπορεί να φτάσουν έως και το 6% του παγκόσμιου τζίρου τους.

Πολλά εκατομμύρια χρήστες

Οι τρεις πλατφόρμες, εμπίπτουν σε αυτές που έχουν χαρακτηριστεί ως πολύ μεγάλες καθώς πρόκειται για ιστότοπους τους οποίους επισκέπτονται κατά μέσο όρο περισσότεροι από 45.000.000 Ευρωπαίοι κάθε μήνα.

Εταιρείες όπως το Pornhub υπόκεινται σε πιο αυστηρό έλεγχο επειδή δεν έκαναν όσα θα έπρεπε για να εμποδίσουν τη μεταφόρτωση στις πλατφόρμες τους παράνομου περιεχομένου, όπως βίντεο βιασμού παιδιών και μη συναινετικής και εκδικητικής πορνογραφίας. Οι ρυθμιστικές αρχές και τα πολιτικά όργανα της ΕΕ ασκούν εδώ και χρόνια πιέσεις, ώστε οι συγκεκριμένες πλατφόρμες να εφαρμόσουν μέτρα για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών για να εμποδίσουν τους ανηλίκους να έχουν πρόσβαση στους ιστότοπους τους.

Η απόφαση σηματοδοτεί μια νίκη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΕΕ συγκρούστηκε με ορισμένες μεγάλες πλατφόρμες πορνό, οι οποίες υποστήριζαν τους τελευταίους μήνες ότι δεν ενέπιπταν στο όριο των μηνιαίων επισκέψεων για να αντιμετωπίσουν επιπλέον κανόνες ελέγχου περιεχομένου. Το Pornhub ισχυριζόταν πως έχει 33.000.000 χρήστες κάθε μήνα, ενώ το Stripchat είπε ότι το επισκέπτονται σχεδόν 32.000.000 Ευρωπαίοι κάθε μήνα. Η Xvideos δεν τήρησε την προθεσμία για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους αριθμούς χρηστών και αργότερα αποκάλυψε ότι είχε περισσότερους από 160.000.000 χρήστες μηνιαίως στην ΕΕ.

Οι κανόνες της ΕΕ αφορούν βεβαίως και τα μεγάλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok. Οι εταιρείες θα πρέπει να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό μεγάλων διαδικτυακών κινδύνων όπως η βία κατά των γυναικών και η προστασία των ανηλίκων, και θα πρέπει να περάσουν από εξωτερικούς ελέγχους.

Οι Βρυξέλλες έχουν καταγράψει 22 πλατφόρμες που υπόκεινται στους κανόνες – οι οποίοι περιλαμβάνουν την ανάγκη θέσπισης μέτρων επαλήθευσης ηλικίας για την προστασία των ανηλίκων και τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης διαφημίσεων που δημοσιεύονται στους ιστότοπους τους.

Στην Κύπρο η έδρα τους, Έλληνας ο ιδρυτής

H Κύπρος εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί την έδρα των μεγαλύτερων εταιρειών διαδικτυακού πορνό στον κόσμο και ουδείς ασχολήθηκε.

Στο protothema.gr είχαμε δημοσιεύσει από το 2019 πληροφορίες και στοιχεία για την εταιρεία MindGeek, η οποία πέρυσι μετονομάστηκε σε Aylo και διαθέτει υπερσύγχρονα γραφεία τόσο στο Δάλι (έξω από τη Λευκωσία) όσο και στη Λεμεσό. Είναι μια πολυεθνική εταιρεία που κυριαρχεί στο διαδικτυακό πορνογραφικό τοπίο με δεκάδες ιστοσελίδες και πολλά εκατομμύρια χρήστες.

Η «διάσημη» πορνοστάρ Stoya στο ντοκιμαντέρ «Pornocracy: The New Sex Multinationals» αναφέρεται στην εμπειρία της από τη συνεργασία της με τη MindGeek (Aylo), όταν είχε επισκεφθεί τα γραφεία της εταιρείας σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Όπως είχε πει, συνάντησε διάφορους άντρες με ελληνικά επώνυμα και βαριά ελληνική προφορά οι οποίοι δήλωναν πως κατάγονται από το Κεμπέκ του Καναδά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ελληνική ρίζα στην προϊστορία της εταιρείας. Μετά την τεράστια επιτυχία του YouTube, ο Ελληνοκαναδός Στέφανος Μάνος από το Κεμπέκ σκέφτηκε με δύο φίλους του να φτιάξει μια ανάλογη πλατφόρμα αποκλειστικά με πορνογραφικό υλικό, στο οποίο θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. Έφτιαξαν την εταιρεία Brazzers στο Μόντρεαλ, η οποία προμηθευόταν υλικό από την παραδοσιακή βιομηχανία πορνό, η οποία τότε δεν είχε αντιληφθεί την τεράστια διείσδυση του διαδικτύου και πουλούσε τα DVD που παρήγαγε σε χαμηλές τιμές. Η εταιρεία Brazzers (ειδικευόταν σε γυναίκες με μεγάλο στήθος) άρχισε να δημιουργεί και άλλες ιστοσελίδες και να επεκτείνεται στο διαδικτυακό πορνό με απίστευτα γρήγορους ρυθμούς. Το 2009 οι αμερικανικές αρχές στράφηκαν κατά του ομίλου εταιρειών Mansef στον οποίο ανήκε η Brazzers και δέσμευσε κεφάλαια $7.000.000 για διάφορες φορολογικές παραβάσεις στις ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, ο Μάνος και οι συνεργάτες του πούλησαν τη Mansef στον Fabian Thylmann από τη Γερμανία, ο οποίος μετονόμασε τον όμιλο σε Manwin Inc., που δανειοδοτήθηκε γενναία, με την εμπλοκή πρώην στελεχών της Goldman Sachs, για να επεκταθεί. Φαίνεται όμως πως προέκυψαν και πάλι υποψίες φοροδιαφυγής και ο Thylmann το 2012 εκδόθηκε από το Βέλγιο, όπου ζούσε, στη Γερμανία. Φαίνεται πως υπήρξε διακανονισμός και έτσι δεν υπήρξε καμία ποινική διαδικασία. Ο Thylmann πούλησε τον όμιλο Manwin Inc έναντι $73.000.000 και ο όμιλος μετονομάστηκε σε MindGeek. Την περίοδο εκείνη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η MindGeek είχε 15 δισεκατομμύρια κλικ κάθε μήνα και έσοδα που ξεπερνούσαν τα $100.000.000 τον χρόνο. Ταυτόχρονα, διατηρούσε γραφεία σε πολλές χώρες, μεταξύ άλλων και στην Κύπρο. Η Aylo (πρώην MindGeek) διαχειρίζεται τις ποιο δημοφιλείς ιστοσελίδες πορνογραφικού υλικού μεταξύ των οποίων το YouPorn, το Pornhub, το Redtube, το Xtube, GayTube, Tube8. Παράλληλα, έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε άλλες ιστοσελίδες μη πορνογραφικού περιεχομένου αλλά και σε διαδικτυακές υπηρεσίες με υψηλή ποιότητα.



Και Ρώσος εκατομμυριούχος

Μια άλλη μεγάλη εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών πορνογραφικού υλικού είναι η Hammy Media που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα Xhamster, με πολλά εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Λεμεσό, στη Λ. Μακαρίου και ελέγχεται από έναν Ρώσο πολυεκατομμυριούχο.

Ισχυρό χαρτί στον επιχειρηματικό πόλεμο της πορνογραφίας στο Internet θεωρείται και η εταιρεία Ferry slip που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα Nakenprat. Η εταιρεία έχει επίσης έδρα τη Λευκωσία και οι ρίζες της βρίσκονται στη Νορβηγία. Το κοινό της ιστοσελίδας προέρχεται κυρίως από τις σκανδιναβικές χώρες και από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Άλλη παγκόσμια «κυπριακή» εταιρεία διαχείρισης ιστοσελίδων πορνό είναι η Youngtek Solutions που ελέγχει τις TNAFlix και EMPFlix. Τα γραφεία βρίσκονται στη Λευκωσία και οι μοναδικοί επισκέπτες στις ιστοσελίδες της αγγίζουν το 1.000.000 ημερησίως.

Κολοσσός του διαδικτυακού πορνό είναι και η Fraserside Holdings η οποία είναι μέλος του ομίλου Private Media Group που προβάλλει αλλά και παράγει ταινίες για ενηλίκους με συμμετοχή σε 38 πλατφόρμες 24 χωρών παγκοσμίως.

Υπερκατανάλωση Σεξ

Οι έρευνες που έχουν γίνει σε σχέση με την πορνογραφία μέχρι τον Ιανουάριο του 2024 κατέδειξαν πως κάθε μήνα περισσότεροι από 5,81 δισεκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται πορνογραφικούς ιστότοπους παγκοσμίως (στατιστικά από τους 3 κορυφαίους ιστότοπους).

Επίσης το 2023 προβλήθηκαν 165 δισεκατομμύρια βίντεο πορνό, κάτι που μεταφράζεται σε 33 βίντεο ανά ενήλικα στον κόσμο. Διαπιστώθηκε επίσης πως κάθε χρόνο, προβάλλονται παγκοσμίως 17,8 τρισεκατομμύρια ώρες πορνό. Αν μιλάγαμε για ένα άτομο θα έπρεπε να βλέπει ασταμάτητα πορνό για 20.000 αιώνες!

Το 93% των αγοριών εκτίθενται σε πορνό με κάποια μορφή πριν συμπληρώσουν τα 18 χρόνια τους. Στα κορίτσια το αντίστοιχο ποσοστό είναι 62%. Το ανησυχητικό είναι πως το 15% των αγοριών και το 9% των κοριτσιών έχουν δει και παιδική πορνογραφία.

Περίπου το 25% όλων των αναζητήσεων στις διαδικτυακές εφαρμογές σχετίζονται με πορνογραφία.

Οι γυναίκες αποτελούν το 60% και οι γυναίκες το 40% των χρηστών ιστοσελίδων πορνογραφικού περιεχομένου. Το 69% της αγοράς διαδικτυακού περιεχομένου pay-per-view αφορά αγορά περιεχομένου πορνό. Υπολογίζεται ότι το 30% της βιομηχανίας του διαδικτύου σχετίζεται με πορνογραφία.

Σύμφωνα με μια έκθεση του 2021, υπάρχουν 420.000.000 σελίδες πορνογραφικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, ενώ σχεδόν το 35% όλων των λήψεων από το διαδίκτυο σχετίζονται με πορνογραφία.

Περίπου το 25% των εργαζομένων έχουν πρόσβαση σε πορνογραφία από υπολογιστή εργασίας, σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας Nielsen.

Η βιομηχανία πορνό έχει παγκόσμιο τζίρο ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων τα 12 με 14 προέρχονται από τις ΗΠΑ.

