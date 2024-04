Ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Ματαρό με θρυλική Ελευθεριάδου και πέρασε κι αυτός στον τελικό της Ευρώπης

ΟΟλυμπιακός έδωσε συνέχεια στις "ερυθρόλευκες" προκρίσεις του τελευταίο διημέρου, συνέτριψε με 16-12 τη Ματαρό και προκρίθηκε στον έκτο τελικό Champions League της ιστορία του διεκδικώντας το τέταρτο τρόπαιό του.

Ο Ολυμπιακός της Ευρώπης (προπονητής ο μέχρι πέρυσι τεχνικός του ΝΟΠ, Δημήτρης Κραβαρίτης) "χτυπάει" και στο άθλημα που έχει φέρει τις περισσότερες επιτυχίες στον σύλλογο σε διασυλλογικές διοργανώσεις.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να δέχεται δύο αποβολές στα πρώτα τρία λεπτά, έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο με τέσσερις, χωρίς η Ματαρό να το εκμεταλλεύεται.

Οι διαδοχικές εξαιρετικές άμυνες και τα μπλοκ από αμφότερες της ομάδες κράτησαν το μηδέν στα πρώτα 3:30, με τη Νικόλ Ελευθεριάδου να βρίσκει πρώτη δίχτυα στον ημιτελικό από το σημείο του πέναλτι.

Με το ίδιο νόμισμα απάντησε η Σιμόν φαν ντε Κρατς για τη Ματαρό, με τη Βασιλική Πλευρίτου να δίνει λίγο αργότερα ξανά το προβάδισμα για τις "ερυθρόλευκες" με ωραία εκτέλεση από τα άκρα.

Η Σιμόν φαν ντε Κρατς με το δεύτερο προσωπικό της γκολ, αυτή τη φορά από τη θέση του φουνταριστού ισοφάρισε για το τελικό 2-2 στο πρώτο οκτάλεπτο.



Το δεύτερο οκτάλεπτο ξεκίνησε ιδανικά για τον Ολυμπιακό, καθώς με τη Χριστίνα Σιούτη να ανοίγει λιγαριασμό με τα αντίπαλα δίχτυα εκμεταλλεύτηκε για πρώτη φορά την παίκτρια παραπάνω.



Έκτοτε, η ισπανική ομάδα έτρεξε ένα μίνι σερί 3-0. Αρχικά με τη βοήθεια της τύχης και του δοκαριού από τη θέση του φουνταριστού η Μπερτράν ισοφάρισε σε 4-4.

Λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα η Ματαρό γύρισε την κατάσταση με γκολ στην κόντρα, ενώ η Ούγγρα Κέζτελι πέτυχε το έκτο τέρμα της ισπανικής ομάδας και έδωσε αέρα δύο γκολ.

Πριν το φινάλε του δεύτερου οκταλέπτου, η Χριστίνα Σιούτη έστειλε το ματς στο -1 για τον Ολυμπιακό.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 3-4, 6-2, 5-4



Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Σάββατο 20 Απριλίου

Σαν Αντρέου - Σαμπαντέλ 9-14

Ολυμπιακός - Ματαρό 16-11

Κυριακή 21 Απριλίου

Σαμπαντέλ - Ολυμπιακός

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

- Η ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού συνεχίζει στους «4» του Conference League όπου θα αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα στις 2 και στις 9 Μαΐου.

- Η ομάδα μπάσκετ Ανδρών του Ολυμπιακού βρίσκεται στους «8» της EuroLeague και διεκδικεί σε σειρά best of five απέναντι στην Μπαρτσελόνα την πρόκριση στο Final Four για τρίτη συνεχόμενη σεζόν.

- Η Κ19 του Ολυμπιακού βρίσκεται στον τελικ του Youth League την Δευτέρα (22/4).

- Η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού βρίσκεται στους «8» του LEN Champions League και διεκδικεί την πρόκριση στο Final Four όντας σε πλεονεκτική θέση.

- Η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού βρίσκεται στους «4» του EHF European Cup και αντιμετωπίζει το Σάββατο (20/4, 15:00) τη Φερεντσβάρος.

- Η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού βρίσκεται στον τελικό του Final Four του LEN Champions League.

- Σημειώνεται πως και η ομάδα βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού μετά από εξαιρετική πορεία στο φετινό CEV Champions League έφτασε και ως τους «8» του CEV Cup.

- Εκτός προημιτελικών, έφτασαν μέχρι τους "32" το γυναικείο μπάσκετ και τους «16» το γυναικείο βόλεϊ. Επτά ομάδες του ίδιου συλλόγου στα προημιτελικά -τουλάχιστον- της Ευρώπης σε μια σεζον δεν έχει προηγούμενο!