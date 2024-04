Πάτρα: Ξεκινά 20-4, η έκθεση "Αρμονίες σε ασυμφωνία, Φως και Μορφή"

Η έκθεση με τίτλο "Harmonies in Dissonance │ A Collective Odyssey of Light and Form - Αρμονίες σε ασυμφωνία │ Φως και Μορφή" που ξεκινά να παρουσιάζεται στην Πάτρα, στον χώρο πολιτισμού “Tatiana Dimou │ Artists” στην οδό Τσαμαδού 24, σε συνεργασία με το “Hellenic Diaspora Foundation”, θα δώσει την ευκαιρία στους φιλότεχνους να γνωρίσουν από κοντά το έργο κάποιων από τους πιο επιδραστικούς εικαστικούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα.

Κοινό χαρακτηριστικό των Takis, Stamos, Chrysa, Stephen Antonakos, Lukas Samaras, Christofer Macos και Yannis Bouteas, πέρα από την Ελληνική τους καταγωγή, είναι η πρωτοποριακή τους οπτική που δεν περιορίζεται σε συνοριακές γραμμές αλλά επιδρά στη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα και την ιστορία της τέχνης.

Τα προσωπικά τους βιώματα, τα έντονα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα, οι γιγαντιαίες αλλαγές στο αστικό και φυσικό περιβάλλον, λειτούργησαν ως καταλύτες στην θεώρησή τους για τον κόσμο και τη δημιουργία των έργων τους. Η εικαστική τους ματιά ακόμη και σήμερα συνομιλεί με αμεσότητα στη συνείδηση του σύγχρονου ανθρώπου.

Υπαρξιακές αλήθειες και ανέκδοτες αναμνήσεις κρυμμένες πίσω από χρώματα, γραμμές ή φόρμες, μας αποκαλύπτουν μία μοναδική, “άγνωστη” πρωτοπορία και μία εξαιρετική κληρονομιά για την σύγχρονη ελληνική εικαστική αντίληψη.

Κάθε έργο της έκθεσης αφηγείται την δική του ιστορία, μοναδική, διαχρονική και αυθεντική.