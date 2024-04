Η Πολυφωνική της Πάτρας σε εκδήλωση για τη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα περάσει από την Πάτρα στις 25 Απριλίου του 2024, στο ταξίδι της προς το Παρίσι για την 33η Ολυμπιάδα.

Κατά την διέλευσή της, θα σταθεί τιμητικά στο σπίτι που γεννήθηκε ο δημιουργός του Ολυμπιακού Ύμνου, ο Κωστής Παλαμάς. Μία μικρή τελετή απόδοσης τιμής οργανώνεται αυτή την ημέρα, στις 16.30 μ.μ., στην οδό Κορίνθου 241, από την Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς»

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πολυφωνικής, για την προετοιμασία και υλοποίηση της εκδήλωσης αυτής, η Στέγη Γραμμάτων συνεργάζεται με φορείς Πολιτισμού της πόλης. Αυτό διότι ο Ολυμπιακός Ύμνος διατυπώνει το σύνολο των Ολυμπιακών ιδεωδών στη σημερινή εποχή και προβάλλει πανανθρώπινες αξίες. Ενδιαφέρει η ανάδειξη της σημασίας του, ως πολιτιστικού γεγονότος, στο ποιητικό τοπόσημο, που έχει εδραιωθεί στη πόλη μας.

Η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» συνεργάζεται με την ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΤΡΑΣ, η οποία υπό την διεύθυνση του Καλλιτεχνικού της Διευθυντή Μο Σταύρου Σολωμού, έχει την ευθύνη του καλλιτεχνικού μέρους της εκδήλωσης. Σημαντική είναι εδώ, η συνεισφορά της καταξιωμένης mezzo soprano Ειρήνης Καράγιαννη, στην επιμέλεια του προγράμματος.

Παράλληλα το Λύκειο των Ελληνίδων Πάτρας θα τιμήσει την εκδήλωσή, με την παρουσίαση του στο δρώμενο, ενώ σημαντική θα είναι και η συνεισφορά του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Πάτρα (Διευθύντρια: Γεωργία Πετροπούλου Conan), που θα μετέχει με απαγγελίες, θα εισάγει το ακροατήριο στο κλίμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, με τραγούδι και χορογραφία των μαθητών του Ινστιτούτου (σύνθεση: «Le Coach» του Soprano), ενώ το μέλος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελληνογαλλικής φιλίας, Mariette Karamanli, θα χαιρετήσει την εκδήλωση.

Στο πλαίσιο της όλης εκδήλωσης, η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ (Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος) και η ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Διεύθυνση: Σταύρος Σολωμός) του Οργανισμού, θα αποδώσουν τον Ολυμπιακό Ύμνο, ως πράξη απόδοσης τιμής στον Κωστή Παλαμά και το έργο του (σύνθεση: Σπύρου Σαμάρα). Παράλληλα θα ερμηνευτούν τα έργα: «1492 The Conquest of Paradise» και «Chariots of fire» του Vangeli Papathanassiou, αλλά και το έργο «Θριαμβικός παιάν» του Σταύρου Σολωμού (απαγγελία: Μιχάλης Αντωνέλλος, κρουστά: Γιώργος Λαμπράκος), που θα ερμηνευτεί για πρώτη φορά και του οποίου η σύνθεση έγινε αποκλειστικά για τη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας.

Η mezzo soprano Ειρήνη Καράγιαννη, θα απαγγείλει τα έργα: «Ονειρεμένος Ύμνος» του Κωστή Παλαμά, «7ος Ολυμπιόνικος» του Πίνδαρου και το «Φως της Ολυμπίας» του Τάκη Δόξα. Η ίδια θα ερμηνεύσει επίσης, τα έργα: «Ελλάδα» του Κωστή Παλαμά, σύνθεση του Μιχάλη Βούρτση και «Άρια της Ολυμπιάδας», από την όπερα «Αλέξανδρος ο Μέγας» σε λιμπρέτο του Αλέκου Δαφνομήλη, σύνθεση Ιωσήφ Μπενάκη. Πιάνο θα παίξει η καθηγήτρια πιάνου, Λούση Χριστοδούλου.

Το Ολυμπιακό Κίνημα, εκπροσωπείται στην εκδήλωση, από τον επικεφαλής της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής στο Παρίσι , συμπολίτη, Πέτρο Συνοδινό, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος. Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει ο Αλέξης Κωστάλας.

Προσκαλούμε τους συμπολίτες μας να παραστούν στην εκδήλωση της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», τιμώντας τον Ποιητή και το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων.