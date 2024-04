Ο Βρετανός ηθοποιός Χένρι Καβίλ ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς

Η κωμική, κατασκοπευτική περιπέτεια «The Ministry of Ungentlemanly Warfare», όπου συμπρωταγωνιστούν οι Χένρι Γκόλντινγκ και Κάρι Έλγουις, ξεκίνησε μόλις να παίζεται στα σινεμά της Βορείου Αμερικής. Η σκηνοθεσία, το σενάριο και η συμπαραγωγή είναι του διάσημου Βρετανού σκηνοθέτη Guy Ritchie

Το σενάριο είναι βασισμένο στο βιβλίο του 2014 Churchill's Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII του Damien Lewis.

Να θυμίσουμε πως ο Χένρι Καβίλ είχε συνεργαστεί με τον Γκάι Ρίτσι και το 2015 στην χαριτωμένη κατασκοπευτική περιπέτεια "Κωδικό όνομα U.N.C.L.E." όπου συμπρωταγωνίστησε με την Αλίσια Βικάντερ και τον Άρμι Χάμερ.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ