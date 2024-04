Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Τελετής Αφής Ολυμπιακής Φλόγας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Στο πλαίσιο της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας για την πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 «Παρίσι 2024», η Ολυμπιακή Φλόγα θα περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία των 60 χρόνων λειτουργίας του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 στις 17:38. Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στο Πανεπιστήμιο Πατρών θα διεξαχθεί στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου της Πρυτανείας του Ιδρύματος (Κτίριο Διοίκησης). Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να το εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/teleti- afis-olybiakis-flogas-sto- panepistimio-patron/

Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική στιγμή που θα κοσμεί πλέον την ιστορία του Πανεπιστημίου Πατρών στο διάβα των ετών. Η διεκδίκηση της «στάσης» της Ολυμπιακής Φλόγας στο Ίδρυμα πραγματοποιήθηκε ύστερα από αίτημα της Πρυτανικής Αρχής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία ανταποκρίθηκε θετικά.

Είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα στοιχεία που σχετίζονται με την διοργάνωση:

H εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό

Πέρας προσέλευσης: ώρα: 17:00 (αυστηρά)

Υποχρεωτική δήλωση της παρουσίας των ενδιαφερόμενων με απάντηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] μέχρι τη Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024 και ώρα 13:00

Επίσκεψη σχολείων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών

Στο πλαίσιο επισκέψεων σχολικών μονάδων από την ευρύτερη περιοχή αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024, οι μαθητές του Γυμνασίου Ανδρούσας με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς τους παρακολούθησαν μάθημα στο εργαστήριο Φαρμακοχημείας από τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής, κ. Ε. Φουστέρη. Στη συνέχεια το σχολείο επισκέφθηκε την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών όπου η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας, κ. Ελένη Ν. Αλμπάνη υποδέχθηκε τους μαθητές – εκκολαπτόμενους Επιστήμονες αλλά και τους ενημέρωσε για τη λειτουργία του Ιδρύματος, τα Τμήματα καθώς και για τις προοπτικές δραστηριοποίησης των φοιτητών με κυρίαρχο γνώμονα τα ενδιαφέροντά τους μέσω των εθελοντικών φοιτητικών επιστημονικών αλλά και πολιτιστικών ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι μαθητές φανέρωσαν το ενδιαφέρον τους μέσω των εύστοχων ερωτήσεων τους αλλά και της συζήτησης που αναπτύχθηκε. Τέλος, στους μαθητές μοιράστηκαν αναμνηστικά δώρα ως ενθύμια της επίσκεψής τους στο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα.

Επίσκεψη στελεχών της Καρναβαλικής Ακαδημίας Πατρών και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χρήστος Μπούρας μαζί με τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής, Αναπλ. Καθ., Βασίλη Βασιλειάδη και με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθ. Παύλο Αβραμίδη υποδέχθηκαν στην Πρυτανεία του Ιδρύματος στελέχη της Καρναβαλικής Ακαδημίας Πατρών για την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας. Στη συνάντηση συζητήθηκε η προοπτική συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών στη Μεγάλη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού με Άρμα και Καρναβαλικό Γκρουπ όπως επίσης για τη διοργάνωση του Καρναβαλικού Χορού του Πανεπιστημίου. Βέβαια ακολουθούν επόμενες στοχευμένες συναντήσεις με τον Δήμο Πατρέων και ΚΟΔΗΠ. Οι στόχοι του Μνημονίου Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με την Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών για τη σύναψη Πολιτιστικής, Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής συνεργασίας είναι οι εξής:

Συνεργασία στο ετήσιο φεστιβάλ υποδοχής νέων φοιτητών Welcome UP.

Συνεργασία με τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Θεατρικών Σπουδών, Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε τομείς που άπτονται του Πατρινού Καρναβαλιού.

Διοργάνωση από κοινού πολιτιστικών ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων).

Καταγραφή της βιβλιογραφίας και δημιουργία μόνιμου αποθετηρίου μεταπτυχιακών εργασιών και λοιπών δημοσιεύσεων, με θέμα το Πατρινό Καρναβάλι.

Διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών με κύριο άξονα το Πατρινό Καρναβάλι.

Εκδόσεις θεματικών βιβλίων για το ιστορικό υπόβαθρο και τις κοινωνιολογικές προεκτάσεις του θεσμού του Πατρινού Καρναβαλιού.

Κάθε άλλη δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τους εταίρους.

16.4.24 |«Μετά την Αποφοίτηση: Διαμορφώνοντας τον Επαγγελματικό Βίο» | 12:00-14:00

Το Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική δράση «Μετά την Αποφοίτηση: Διαμορφώνοντας τον Επαγγελματικό Βίο» Τρίτη 16 Απριλίου 2024, 12:00-14:00, για φοιτητές/τριες και αποφοίτους/τες. Η εγγραφή σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού σας e-mail. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε (εδώ)

Στόχος της εκδήλωσης αποτελεί η ενημέρωση των φοιτητών/τριών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με ζητήματα επαγγελματικής αποκατάστασης και την περαιτέρω ενδυνάμωση τους. Η διαμόρφωση του επαγγελματικού βίου αποτελεί μία δια βίου διαδικασία που απαιτεί την ενεργή και στοχοθετημένη ενασχόληση του ατόμου, προκειμένου να αποφέρει τα βέλτιστα δυνατά οφέλη σε ζητήματα επαγγελματικής αποκατάστασης. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα γίνει αναφορά στο πλαίσιο που διέπει την επιλογή καριέρας, στις ποικίλες ανάγκες των εργαζομένων και στην σχέση μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού βίου. Θα γίνει ιδιαίτερη μνεία στις στάσεις και αξίες που επηρεάζουν τα συγκεκριμένα πλαίσια και στον τρόπο με τον οποίο ασκείται επιρροή. Επιπρόσθετα, θα παρατεθούν στρατηγικές αναγνώρισης και αξιοποίησης των αξιών αυτών, προκειμένου να χρησιμεύσουν ως άγκυρα στην σημερινή ευμετάβλητη και αβέβαιη αγορά εργασίας. Θα δοθεί επίσης χρόνος στους συμμετέχοντες/ουσες να αναφέρουν δικές τους τυχόν απορίες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εδώ.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Τ. Μιχαλακέα, Αναπλ. Προϊστ. του Tμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης στα τηλέφωνα 2610 969662, 2610 969637.

22.4.24 | Εκδήλωση με τίτλο: «Η Παιδική Παχυσαρκία στο Προσκήνιο-Καλές Πρακτικές»

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Joint Action «Health4EUKids» σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ, το Εργαστήριο Υγιεινής, την Παιδιατρική Κλινική και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία» του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και ώρα 17.00-21.00 στο Επίκεντρο (Νόρμαν 16 & Αγ. Διονυσίου, Πάτρα), την εκδήλωση με τίτλο: «Η Παιδική Παχυσαρκία στο Προσκήνιο-Καλές Πρακτικές». Αναλυτικές πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/i- paidiki-pachysarkia-sto- proskinio-kales-praktikes-22- 04-2024/

Αποτελέσματα για τη Δράση Εrasmus+ KA131 Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές ακαδ. έτους 2024-2025

Σχετικά με τη δράση Erasmus+ KA131 κινητικότητα για Σπουδές ακαδ. έτους 2024-2025, η αρμόδια Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των αιτήσεων ανά Τμήμα σύμφωνα με την κατάσταση: Αποτελέσματα SMS 2024-2025.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι/ες στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/ apotelesmata-gia-ti-drasi- erasmus-ka131-kinitikotita- foititon-gia-spoudes-akad- etous-2024-2025/

Τηλεδιάλεξη με θέμα: «Από το Πανεπιστήμιο στην πολυεθνική σκηνή: Επαγγελματικές ευκαιρίες, δεξιότητες και προκλήσεις»

Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών σάς προσκαλεί στην τηλεδιάλεξη που θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 17:30

ο Δρ. Πέτρος Γαλανάκης, Medical Director Greece & Cyprus, AstraZeneca

με θέμα: «Από το Πανεπιστήμιο στην πολυεθνική σκηνή: Επαγγελματικές ευκαιρίες, δεξιότητες και προκλήσεις». Η τηλεδιάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του κύκλου σεμιναρίων του Τμήματος Φαρμακευτικής που αποσκοπεί στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με το χώρο της φαρμακευτικής βιομηχανίας και εν γένει της φαρμακευτικής αγοράς, και απευθύνεται στο ευρύ κοινό.

Το podcast του BEST Athens, «BEST Talks» είναι πλέον γεγονός!

Ένα podcast με πρωταγωνιστές φοιτητές που μέσα από τα επεισόδια μοιράζονται σκέψεις, εμπειρίες, όνειρα και ανησυχίες για το παρόν και το μέλλον, εξερευνώντας παράλληλα πολλές πτυχές της ζωής. Το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και οι συζητήσεις τους έτοιμες να ακουστούν. Powered by BEST Athens. Το BEST (Board of European Students of Technology) είναι ένας φοιτητικός εθελοντικός οργανισμός που δραστηριοποιείται σε 34 χώρες, μέσω του οποίου φοιτητές πολυτεχνικών σχολών από όλη την Ευρώπη έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να αναπτύξουν δεξιότητες και να έρθουν σε επαφή με την αγορά εργασίας. Το BEST Athens δραστηριοποιείται τα τελευταία 25 χρόνια στο ΕΜΠ και απευθύνεται σε όλους τους σπουδαστές του, ενώ δίνει σε αυτούς την ευκαιρία να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού ανά την Ευρώπη. Διεθνή συνέδρια, ακαδημαϊκά σεμινάρια και διαγωνισμοί μηχανικής είναι μερικές από τις ευκαιρίες που δημιουργούμε για τη φοιτητική κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στα social media του BEST Athens:

Facebook: BEST Athens (https://www.facebook.com/ BEST.Athens

Instagram: best_athens (https://www.instagram.com/ best_athens/

LinkedIn: BEST Athens (https://www.linkedin.com/ company/12646042

Website: BEST Athens (http://best.ntua.gr/index. php/events/

Spotify: BEST Talks

https://open.spotify.com/show/ 627i25q2JqmVBq33V4ErXl?si= 37601ff26eae4c71&nd=1&dlsi= 11da1ad5c44b458b

