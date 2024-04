Πάτρα: Το Θέατρο Λιθογραφείον θα φιλοξενήσει μουσική παράσταση της ομάδας M.o.t.S

Το Θέατρο Λιθογραφείον θα φιλοξενήσει την ομάδα M.o.t.S που θα παρουσιάσει μια musical satyre - μουσική παράσταση με πρωτότυπες συνθέσεις και ποίηση του Λάμπου Αθνσπλος.

Την Παρασκευή 12/4/2024, στις 21:00

Τηλ. επικοινωνίας: 2610 328394.

Η ομάδα Μ.o.t.S - Masterz of the Stringz απαρτίζεται από 5 μουσικούς- performers που παριστάνουν ήρωες ενός 3D θεάτρου σκιών. Με έντονο σαρκασμό γκρεμίζουν τους εαυτούς τους ενώ σατυρίζουν τσαλαβουτώντας στο χάος, την αντιφατικότητα της σύγχρονης κοινωνίας. Με το λυρισμό συντηρούν μια αναλαμπή του παλιού κόσμου που φαίνεται να χάνεται. Αναμειγνύουν το πανκ με την όπερα το stand up comedy με το sit down tragedy.

Άλλοι ζυμώνουνε τυρί

άλλοι ζυμώνουνε κρασί

άλλοι ζυμώνουν μπύρα.

Οι M.o.t.S ζυμώνουνε τα νεύρα τους

σ' αυτό έχουνε πείρα.

Σα στριγκάκια τα τεντώνουν και στον ήλιο τα απλώνουν

Σα στεγνώσουν έρχονται

ο Στρίγκο Σταρ

ο Λένον πλένων με Λενόρ

τα μαζεύουν

τα φορούν και την παλεύουν

Οι καιροί είναι corrumpue

et la vache , la vache qui rit

- Εσ κε του παλεβέ πα?

- Ζενε πε πά παλεβέ.