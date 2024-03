Urban Film LUX 2024 : Ο Ευρωπαϊκός Κινηματογράφος ξανά στην Πάτρα

Η πόλη της Πάτρας μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό κινηματογραφικό προορισμό από τις 28 έως τις 31 Μαρτίου, φιλοξενώντας το Urban Film LUX.

Αυτή η μοναδική εκδήλωση προσκαλεί τους κινηματογραφόφιλους να βυθιστούν σε επιλεγμένες ταινίες που έχουν διακριθεί για την ποιότητα και την πρωτοτυπία τους.

Κάθε βράδυ, από τις 21:30, η κινηματογραφική αίθουσα του Πάνθεον θα φωτιστεί από τις εικόνες και τις ιστορίες που ξεχώρισαν το 2023 στην Ευρωπαϊκή κινηματογραφική σκηνή.

Το φετινό Urban Film LUX, που γίνεται θεσμός στην πόλη, είναι μια συνδιοργάνωση του Europe Direct Δυτικής Ελλάδας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Routelab, με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, του Ionian TV και της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας.

Πρόγραμμα Προβολών:

Πέμπτη 28/3, 21.30: Fallen Leaves

Παρασκευή 29/3, 21.30: On the Adamant

Σάββατο 30/3, 21.30: Smoke Sauna Sisterhood

Κυριακή 31/3, 21.30: The Teachers' Lounge

Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους, με την προκράτηση θέσεων να πραγματοποιείται στο ταμείο του Πάνθεον.

Διαγωνισμός Βαθμολόγησης Ταινιών:

Tο κοινό έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει ενεργά στην επιλογή του νικητή του Βραβείου Κοινού LUX και να διεκδικήσει συναρπαστικά δώρα, μεταξύ των οποίων και ένα ταξίδι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τελετή απονομής του Βραβείου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα του Routelab Event στο Facebook. Σας περιμένουμε στο Urban Film LUX για να ζήσουμε μαζί την απόλυτη εμπειρία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου!



https://www.facebook.com/RouteLabEvent

Κινηματογραφική αίθουσα : Πάνθεον, Δημ. Γούναρη 34 - Πάτρα