Χρυσά Βατόμουρα 2024: Νικητές Γιον Βόιτ, Σιλβέστερ Σταλόνε- Η χειρότερη ταινία της χρονιάς

Λίγες ώρες προτού οι προβολείς στραφούν στο Dolby Theater για την τελετή απονομής των 96ων Βραβείων Όσκαρ, τα 44α Razzie Awards ανακοίνωσαν τις χειρότερες ταινίες και ερμηνείες της χρονιάς.

Η ταινία τρόμου «Winnie the Pooh: Blood and Honey» σάρωσε στα Χρυσά Βατόμουρα, κερδίζοντας τα «βραβεία» χειρότερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου, χειρότερου ντουέτου και χειρότερου remake/rip-off/sequel.



Ο Σιλβέστερ Σταλόνε και η Μέγκαν Φοξ κέρδισαν στις κατηγορίες δεύτερου ανδρικού και δεύτερου γυναικείου ρόλου για τις ερμηνείες τους στο «Expend4bles», ενώ η Φοξ έλαβε επιπλέον, το βραβείο χειρότερης πρωταγωνίστριας για το «Johnny & Clyde». Ο Γιον Βόιτ αναδείχτηκε χειρότερος ηθοποιός της χρονιάς για το «Mercy».



Οι φετινοί νικητές ανακοινώθηκαν την «Oscar Eve» από το κωμικό ντουέτο Mean Gays (Aaron Goldenberg και Jake Jonez), σε μια virtual τελετή διάρκειας 14 λεπτών.



Η λίστα με τους νικητές:

Χειρότερη Ταινία: «Winnie the Pooh: Blood and Honey»

Χειρότερος Ηθοποιός: Γιον Βόιτ, «Mercy»

Χειρότερη Ηθοποιός: Μέγκαν Φοξ Φοξ, «Johnny & Clyde»

Χειρότερο Ριμέικ/RIP-Off/Σίκουελ: «Winnie the Pooh: Blood and Honey»

Χειρότερη Ηθοποιός Β΄ Ρόλος: Μέγκαν Φοξ, «Expend4ables»

Χειρότερος Ηθοποιός Β΄ Ρόλος: Σιλβέστερ Σταλόνε, «Expend4ables»

Χειρότερο Ντουέτο: Pooh & Piglet στο «Winnie the Pooh: Blood and Honey»

Χειρότερος Σκηνοθέτης: Ρις Φρέικ-Γουότερφιλντ, «Winnie the Pooh: Blood and Honey»

Χειρότερο Σενάριο: Ρις Φρέικ-Γουότερφιλντ, «Winnie the Pooh: Blood and Honey»

Βραβείο Razzie Redeemer: Στην υποψήφια το 1998 (για το «The Beautician and the Beast») και νυν πρόεδρο του SAG/AFTRA, Φραν Ντρέσερ

