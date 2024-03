Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

Βροχές στα ηπειρωτικά αναμένονται για σήμερα, με εξαίρεση την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο, ενώ βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές του Αιγαίου, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματά του.

Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων υπάρχει κυρίως για τις θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές του κεντρικού και νοτιοδυτικού Αιγαίου. Στην Αττική αναμένονται βροχές και καταιγίδες με μικρή πιθανότητα χαλαζόπτωσης, ενώ στον νομό Θεσσαλονίκης θα σημειωθούν βροχοπτώσεις χαμηλής έως μέτριας έντασης.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των επεισοδίων βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για σήμερα κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 16 έως 18 ° C στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, τους 17 έως 19 ° C στο Αιγαίο και τους 20 έως 22 ° C στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 4-5 Μποφόρ στο Ιόνιο και τα 6-7 Μποφόρ στο Αιγαίο.

Αύριο, από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι, βροχές θα σημειωθούν κυρίως στη Μακεδονία, στα δυτικά της Θράκης και στη Θεσσαλία, ενώ βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα σποραδικών χαλαζοπτώσεων θα σημειωθούν στο βόρειο, ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα με σταδιακή εξασθένηση. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι βελτιωμένος.

Χθες το βράδυ σημειώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά της χώρας και στο Ιόνιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι έως σήμερα το πρωί καταγράφηκαν 57 χιλιοστά βροχής από τον μετεωρολογικό σταθμό Τρικάλων Κορινθίας του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν, επίσης, στην Πεζούλα Καρδίτσας (52 χιλιοστά), στο Περτούλι Τρικάλων (46) και στην Κερασιά Πέλλας (45).