Πολ Μέσκαλ: Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι έπαθε πανικό στις ερωτικές σκηνές με τον Άντριου Σκοτ στο «All of Us Strangers»

Ο Πολ Μέσκαλ μίλησε για την ανασφάλεια που αισθάνεται ως ηθοποιός κατά τη διάρκεια ερωτικών σκηνών.

Ο 28χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι μερικές φορές αισθάνεται πανικό γυρίζοντας αυτού του είδους τις σκηνές, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Πρόσφατα, ο Ιρλανδός γύρισε σκηνές σεξ με τον Άντριου Σκοτ, γνωστό από τον ρόλο του στο «Fleabag» και στο «Sherlock», για την ταινία «All of Us Strangers».

Η ταινία ακολουθεί τον μοναχικό σεναριογράφο Άνταμ του Άντριου Σκοτ καθώς συναντά τα πνεύματα των νεκρών γονιών του και ερωτεύεται τον γείτονά του στον ουρανοξύστη που μένει στο Λονδίνο.

Ο Μέσκαλ παραδέχτηκε ότι αισθάνθηκε πολύ ευάλωτος κατά τη διάρκεια των πολύ προσωπικών και τρυφερών στιγμών που γύρισε με τον Σκοτ.

Ο ηθοποιός είπε στον σεναριογράφο και σκηνοθέτη του «All of Us Strangers», Άντριου Χέιγκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης για το περιοδικό AnOther: «Κάποιες φορές αισθάνθηκα πανικό. H υποκριτική έχει την ικανότητα να είναι το πιο ντροπιαστικό πράγμα που κάνει οποιοσδήποτε από εμάς».





Στη συνέχεια είπε: «Όταν βρίσκεσαι σε μια σκηνή όπου είναι αυξημένη [η ντροπή] - ας πούμε, αν το σώμα σου είναι εκτεθειμένο ή αν υπάρχει συναισθηματικό βάρος σε μια σκηνή - παραδόξως, αν δουλεύεις με καλούς ηθοποιούς, μπορείς απλά να βάλεις μια "φούσκα" γύρω σου και να το παλέψετε μαζί. Ο Άντριου Σκοτ είναι απλά εξωφρενικά καλός».

Ο ηθοποιός συνέχισε να επαινεί τον συμπρωταγωνιστή του, λέγοντας ότι η εγγύτητά τους στην πραγματική ζωή επέτρεψε μια οικειότητα και εμπιστοσύνη στην οθόνη που είχε μόνο μερικές φορές με άλλους ανθρώπους, όπως η Ντέιζι Έντγκαρ-Τζοουνς στο «Normal People» και η Σίρσα Ρόναν στο «Foe».

Η ταινία είναι μια διασκευή του μυθιστορήματος του Ιάπωνα συγγραφέα Taichi Yamada του 1987, «Strangers».

