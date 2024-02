Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών: Ρεσιτάλ Πιάνου του Κωνσταντίνου Λιάνου στα πλαίσια του PODIUM Νέων Καλλιτεχνών

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 8.30μ.μ. συνεχίζεται το πρόγραμμα Συναυλιών του 26ου PODIUM Νέων Καλλιτεχνών, με ρεσιτάλ Πιάνου του ανερχόμενου σολίστα πιάνου Κωνσταντίνου Λιάνου, σε ένα πρόγραμμα απαιτητικό τόσο από την πλευρά των τεχνικών δεξιοτήτων όσο και της εκφραστικής αρτιότητας.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των J.S. Bach, l.v.Beethoven (Sonata Waldstein), R. Schumann, M. Balakirev (The Lark) και το Mefisto Waltz του F. Liszt.

Ο Κωνσταντίνος Λιάνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 2005. Ξεκίνησε τα πρώτα μαθήματα πιάνου σε ηλικία μόλις 4 ετών, όπου αμέσως ξεχώρισε για την ιδιαίτερη μουσική του αντίληψη αλλά και το πηγαίο μουσικό του ταλέντο. Τον Ιούνιο του 2023 έλαβε το δίπλωμα πιάνου (άριστα παμψηφεί, Α’ βραβείο και το χρυσό μετάλλιο του Ωδείου) με καθηγήτρια την διακεκριμένη σολίστ Έλενα Χριστοδούλου από το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο και Ωδείο Αtheneum (Atheneum Conservatoire). Η κριτική επιτροπή αποτελούνταν από τους εξαίρετους Δημήτρη Τουφεξή, Διονύση Μαλλούχο και Θανάση Αποστολόπουλο. Επίσης, τον Ιούνιο του 2022 έλαβε το Πτυχίο Αρμονίας με Άριστα με την καθηγήτρια και συνθέτιδα Ελένη Αναγνωστοπούλου από το Τονικό Ωδείο. Πρόσφατα, ο Κωνσταντίνος Λιάνος έδωσε ένα ατομικό ρεσιτάλ με μεγάλη επιτυχία στο πλαίσιο του Αthens piano city festival που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα. Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2023 έλαβε μέρος στο αφιέρωμα piano days στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών όπου έκλεισε τη συναυλία λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές. Τον Νοέμβριο του 2021 εξελέγη κατόπιν ακρόασης και συμμετείχε στο σεμινάριο του διεθνούς πιανίστα Jean Luis Steuerman που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εκτός αυτού, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια των καταξιωμένων πιανιστών Δημήτρη Τουφεξή και Θανάση Αποστολόπουλου.

Ο Κωνσταντίνος Λιάνος έχει αποσπάσει αρκετά πρώτα βραβεία από σημαντικούς πανελλήνιους διαγωνισμούς πιάνου όπως ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πιάνου Μαρίας Χαιρογιώργου-Σιγάρα, ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μουσικής της UNESCO (Club for Unesco Art-Literature and Science of Greece) και ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πιάνου της Χ.Ο.Ν., καθώς και το δεύτερο βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό πιάνου “Φίλωνας”.

Φέτος αποφοίτησε από το Μουσικό Σχολείο Ιλίου και πέρασε πέμπτος στο Μουσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι Συναυλίες πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Συναυλιών του Ωδείου, με ελεύθερη είσοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2610-277740, στον ιστότοπο του Ωδείου www.fe-odeiopatron,gr και στο fb.