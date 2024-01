Πάτρα: Μία ιδιαίτερη σινε-προβολή από τον "Γυμνό Οφθαλμό" την Τετάρτη 31/1/2024

Ήταν Κυριακή, 26 Νοεμβρίου του 1996. Μία το μεσημέρι.

Εξήντα, περίπου, πιστοί γυμνοφθαλμίτες κινηματογραφόφιλοι έχουν το βλέμμα στραμμένο στην Μεγάλη Οθόνη του αγαπημένου κινηματογράφου "Άστυ", στην Πλατεία Όλγας χωρίς να γνωρίζουν απολύτως τίποτα για την ταινία, που πρόκειται να δουν...

Τριάντα χρόνια μετά, με την Αχαϊκή πρωτεύουσα να έχει μετατραπεί σε πόλη των "σκοτωμένων κινηματογράφων" (ένας από αυτούς , δυστυχώς, και το "Άστυ"), ο "γυμνός οφθαλμός", αυτή την φορά στην Μεγάλη Οθόνη του Θεάτρου "Λιθογραφείον", νιώθει την ανάγκη να ξαναδοκιμάσει τους πιστούς του, προβάλλοντας "...μια ταινία...μα ποιά ταινία;"

Τον Νοέμβριο του 1996 εξήντα. Τον Ιανουάριο του 2024 πόσοι;

Η προβολή μπορεί να θεωρηθεί και μια ψηλάφηση της πληγής.

Η Πάτρα έχασε τους κινηματογράφους της. Τι συμβαίνει με τους πιστούς της Μεγάλης Οθόνης;

Τελικά, πόσο βαθιά είναι η πληγή;

Να θυμίσουμε πως την περασμένη Τετάρτη 24/1/2024 στις 9 το βράδυ, είχε προγραμματιστεί η προβολή του ντοκυμαντέρ "MΙΛΑΝ ΚΟΥΝΤΕΡΑ: Από το Αστείο στην Ασημαντότητα - MILAN KUNDERA: From The Joke to Insignificance" του 65χρονου Τσέχου σκηνοθέτη Μίλος Σμιντμάγιερ - Miloslav Šmídmajer, παραγωγής Τσεχίας του 2021.

Κι αυτή η προβολή, όπως και της ταινίας "Ομολογία" του Κώστα Γαβρά, που προηγήθηκε, έγινε με την υποστήριξη του Τσεχικού Κέντρου Αθήνας.