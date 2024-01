Λιονέλ Μέσι: Στις 21 Φεβρουαρίου το ντοκιμαντέρ για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ένα ακόμη ντοκιμαντέρ για το Μέσι βγαίνει σε κυκλοφορία. Στις 21 Φεβρουαρίου κάνει πρεμιέρα στο Apple+ το ντοκιμαντέρ για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

"Messi's World Cup: The Rise of a Legend" είναι ο τίτλος του, με τον Μέσι και άλλους συμπαίκτες του να εξιστορούν τον θρίαμβο της Αργεντινής στα γήπεδα του Κατάρ το 2022.

Το trailer κυκλοφόρησε με τον Μέσι να το ποστάρει στον λογαριασμό του και να γράφει: "Μια νίκη που ετοιμαζόταν για 17 χρόνια. Ανυπομονώ να μοιραστώ την ιστορία μου μαζί σας. Το Messi's World Cup: The Rise of a Legend κάνει πρεμιέρα στις 21 Φεβρουαρίου".

