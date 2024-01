Σπεύστε, η DUR σας υποδέχεται σε ένα μεγάλο χειμερινό Bazaar

Η DUR παρουσιάζει ένα μοναδικό Bazaar στο κατάστημα Μαιζώνος 97 & Αγ. Νικολάου στην Πάτρα, προσκαλώντας τους φίλους του brand να ανανεώσουν τη γκαρνταρόμπα τους.

Μοναδικά κομμάτια χειμερινής συλλογής σε τιμές που ξεκινούν από 25€. Στο Bazaar της DUR, οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν δικά τους τα must have βαμβακερά πουλόβερ και πλεκτά σε προνομιακή τιμή από 25€, καθώς και πουκάμισα ιδανικά για all day εμφανίσεις από 15€. Τα παντελόνια, από 29€, θα απογειώσουν την εμφάνιση του σύγχρονου άνδρα, ενώ τα μπουφάν, με αρχική τιμή 69€, συνδυάζουν άνεση και στιλ και ζεστασιά για μια ολοκληρωμένη χειμερινή εμφάνιση.

Η DUR καλεί το ανδρικό κοινό να καλύψει κάθε ανάγκη με προσεγμένα ενδύματα σε μοναδικές τιμές.

www.dur.gr