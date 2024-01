Πατρινό Καρναβάλι 2024: Η βασίλισσα Γεωργία Σακκά συστήνεται στο thebest.gr

Who is who

H φετινή Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού Γεωργία Σακκά είναι απόφοιτος της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού ΧορόΧρονος, Τόπος Τέχνης & Παιδείας, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα και απόφοιτος της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού DanseArte, Κέντρο Χορού & Τεχνών Τατιάνας Λοβέρδου στην Πάτρα, έχει παρακολουθήσει πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια, έχει συμμετάσχει σε χοροθεατρικές παραστάσεις και έχει συνεργαστεί σε χορευτικά δρώμενα με δημοφιλείς καλλιτέχνες.

Από το 1998 έως το 2009 συμμετείχε κάνοντας πρωταθλητισμό στην αγωνιστική ομάδα ρυθμικής γυμναστικής της Γ.Ε. Πάτρας, κατακτώντας το Πρωτάθλημα Νοτιοδυτικής Ελλάδας και 19 μετάλλια σε όλη την Ελλάδα. Τον Αύγουστο του 2019 συμμετείχε στις τελετές έναρξης και λήξης. των Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων στην Πάτρα με τον χορογράφο Garry Mardon.