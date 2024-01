Γευστικές περιπέτειες fine dining στο Bodegas

Η ετερόκλητη, μαξιμαλιστική extravaganza που διακρίνει τις πολυσύχναστες σάλες του Bodegas, χαρακτηρίζει και το πολυσυλλεκτικό μενού του.

Το δημοφιλές wine bar - café - restaurant του πεζόδρομου της Ρήγα Φεραίου δημιουργήθηκε άλλωστε με… ελιτίστικη φιλοδοξία για γευστικές περιπέτειες fine dining και ανταγωνιστική κάβα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ο Λευτέρης Ανδριόπουλος, εκ των τριών συνυπευθύνων, εμμένει στην παροχή της «πεντάστερης γαστρονομικής εμπειρίας» που διαρκώς τολμάει και καινοτομεί, μιλώντας στο The Best Magazine για τον ανανεωμένο κατάλογο του εστιατορίου. Υπογραμμίζει πως το Bodegas έχει εξελιχθεί σε brand name που ανέτρεψε ό,τι μίζερο και συμβατικό επικρατούσε παλιότερα στην πατρινή εστίαση. Ευφάνταστα πιάτα με διεθνείς αναφορές και premium κρέατα ιδιαίτερων κοπών σμίγουν από αυτή τη χειμερινή σεζόν με sushi. Το ασιατικό στοιχείο μάλιστα έκανε το ντεμπούτο του με ενθουσιώδη ζήτηση από την πρώτη στιγμή, μας επιβεβαίωσε ο κ. Ανδριόπουλος.

Εδώ, λοιπόν, μπορείτε να δοκιμάσετε στο δείπνο σας από σολωμό ψητό με ντολμά γαρίδας και φιμέ ψαριού, μέχρι τάρτα κοτόπουλο, τραχανότο μανιταριών, ribeye Αργεντινής Devesa, Usa black angus dry aged. Ταυτόχρονα, προσφέρονται maki και inside out specials με τόνο, λαβράκι, χέλι κ.α. Το μεσημέρι προστέθηκαν όμως και πιο παραδοσιακά πιάτα όπως trendy σουβλάκια προβατίνας και κότσι.

Σεφ σταθερά ο Πέτρος Τσάμης, ο οποίος επιμελείται με γόνιμη έμπνευση δυο μενού στη διάρκεια της ημέρας, έχοντας τις κεραίες του δεκτικές σε όσα συμβαίνουν στο πανελλήνιο και παγκόσμιο γαστριμαργικό στερέωμα. Για επιδόρπιο έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε τάρτα σοκολάτας, εκμέκ με τσουρέκι, τιραμισού κακάο, κανταΐφι με παγωτό….

Εννοείται πως το Bodegas αποτελεί την πιο κατάλληλη πρόταση για δημοσίευμα με πρωταγωνιστές τα πιάτα αυτά καθαυτά, μέσα στον παλμό της καρδιάς της πόλης, τον οποίο αντανακλά με την αντίστοιχη ενέργεια για τις δικές του υπερβάσεις. Έχετε αντίρρηση;

Bodegas| Ρήγα Φεραίου 147, Πάτρα | Τ: 2610 221 113