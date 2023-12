The Social One: Επανακυκλοφορεί το βιβλίο Πατρινού συγγραφέα Μάριου Μάντζου για τον Γιούργκεν Κλοπ

Μετά την επιτυχία που σημείωσε στη διεθνή αγορά η αγγλική του έκδοση του The Social One για τον Γιούργκεν Κλοπ, το εξαντληθέν ελληνικό βιβλίο του Έλληνα δημοσιογράφου και συγγραφέα από την Πάτρα Μάριου Μάντζου επανακυκλοφορεί αναθεωρημένο από τις Εκδόσεις Δίχτυ.

Το The Social One εξηγεί πώς ο Γιούργκεν Κλοπ και η ομάδα της Λίβερπουλ αποτέλεσαν έναν ονειρικό συνδυασμό.

Το 2015, ένας ρομαντικός Γερμανός που ονειρεύτηκε να γίνει γιατρός, βρήκε σφυγμό στην πόλη του Λίβερπουλ και μετέτρεψε μία διασωληνωμένη ομάδα σε ένα από τα κορυφαία κλαμπ του πλανήτη.

Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν αποτελεί απλά τον αναμορφωτή της Λίβερπουλ, αλλά και μία αυθεντική πατρική φιγούρα, που δημιούργησε ένα υπέροχο εργασιακό περιβάλλον, με πίστη στις αρχές της συλλογικότητας και αληθινή αγάπη για τον συνάνθρωπο.

Στο προπύργιο του σοσιαλισμού, ο Κλοπ, ένας άνθρωπος που ισχυρίζεται ότι δεν θα ψήφιζε ποτέ τη Δεξιά, μίλησε στην καρδιά της πόλης, έγινε επίτιμος Scouser και αποτέλεσε -στα μάτια πολλών- η μετενσάρκωση του θρυλικού ηγέτη της Λίβερπουλ, Μπιλ Σάνκλι.

Βαθύ και συναρπαστικό, αυτό το λεπτομερές πορτρέτο του Κλοπ δεν είναι απλώς ένα ποδοσφαιρικό βιβλίο, αλλά μια σπουδαία μελέτη ενός ηγέτη, που παρέχει οικειοθελώς μαθήματα ζωής, με τροφή για σκέψη σε φιλάθλους και μη.

