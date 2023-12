Πόσο χρονών είναι ο Άγιος Βασίλης;

Η εμφάνιση του Άγιου Βασίλη σηματοδοτεί την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου κάθε χρόνο και μικροί και μεγάλοι τον περιμένουν κάθε Παραμονή Χριστουγέννων για να πάρουν τα δώρα τους, κάνοντας τα πάντα για να μην βρίσκονται στη naughty list του.

Γράμματα έχουν ήδη γραφτεί και σταλεί, καμινάδες έχουν καθαριστεί και κάλτσες στα τζάκια περιμένουν να γεμίσουν με δώρα, ενώ γάλα και μπισκότα θα τον περιμένουν στα σαλόνια των σπιτιών. Είναι τόσα πολλά αυτά που γνωρίζουμε για τον Άη Βασίλη και τις αγαπημένες του συνήθειες, ένα μεγάλο όμως ερώτημα παραμένει και αυτό δεν είναι άλλο από το πόσο χρονών είναι.

Η απάντηση υπάρχει και σίγουρα αποτελεί έκπληξη.

Αν νομίζετε ότι κρίνοντας από τα ροδαλά μάγουλά του και την κατάλευκη γενειάδα του πως είναι γύρω στα 70 ή 80, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα history.com, ο μοναχός που με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε στον Άγιο Βασίλη γεννήθηκε στη σημερινή Τουρκία το 280 μ.Χ., γεγονός που τον καθιστά 1.743 ετών!

Ονομάστηκε Νικόλαος και τελικά αγιοποιήθηκε χάρη στα καλά του έργα, στα οποία συμπεριλαμβανόταν η προσφορά της περιουσίας του στους φτωχούς, τους οποίους ταξίδευε μακριά για να βοηθήσει. Με την πάροδο του χρόνου, ο θρύλος του Αγίου Νικολάου μεγάλωσε και έγινε γνωστός ειδικά ως προστάτης των παιδιών.

Λέγεται ότι οι Ολλανδοί έφεραν την ιστορία του Αγίου Νικολάου, γνωστή σε αυτούς ως Sint Nikolaas ή Sinterklaas, στην Αμερική όταν μετανάστευσαν εδώ τη δεκαετία του 1700. Μεταξύ των παραδόσεων που ήρθαν μαζί με το παραμύθι ήταν να δίνουν δώρα στα παιδιά στις 6 Δεκεμβρίου, ημέρα γιορτής του Αγίου Νικολάου. Αλλά μόλις το 1823 συνδέθηκε για πρώτη φορά με τα Χριστούγεννα, χάρη στη δημοσίευση του ποιήματος του Clement Clarke Moore, “A Visit from St. Nicholas” (επίσης γνωστό ως “‘Twas the Night Before Christmas”). Σε αυτό, ο Άγιος Νικόλαος περιγράφεται ως ο χαρακτήρας που γνωρίζουμε και αγαπάμε σήμερα: ένα “πολύ χαρούμενο ξωτικό” που οδηγεί ένα έλκηθρο που το σέρνουν τάρανδοι και κατεβαίνει από την καμινάδα για να παραδώσει παιχνίδια την παραμονή των Χριστουγέννων.

Περίπου μισό αιώνα αργότερα, ο σκιτσογράφος Thomas Nast του Harper’s Weekly, έδωσε στον Άγιο Βασίλη τη σύγχρονη εμφάνισή του όταν τον απεικόνισε με κόκκινη στολή και σκούφο. Το 1931, εμφανίστηκαν οι πρώτες διαφημίσεις της εταιρείας Coca-Cola με πρωταγωνιστή τον Άγιο Βασίλη, ενισχύοντας περαιτέρω τον θρύλο. Στις εικονογραφήσεις του Haddon Sundblum, τα μάγουλά του είναι πιο κόκκινα, η γενειάδα του μεγαλύτερη και η στολή του διαθέτει το λευκό γούνινο τελείωμα που είναι τόσο αναγνωρίσιμο σήμερα. Οι άλλες μεγάλες στιγμές του Άγιου Βασίλη στην ποπ κουλτούρα θα περιλάμβαναν πολλαπλές εμφανίσεις στην κινηματογραφική οθόνη, όπως η διάσημη εμφάνισή του στην ταινία Miracle on 34th Street. Στην αγαπημένη ταινία του 1947, η Νάταλι Γουντ είναι ένα νεαρό κορίτσι που πιστεύει ότι ο Άγιος Βασίλης του πολυκαταστήματος, τον οποίο υποδύεται ο βραβευμένος με Όσκαρ Έντμουντ Γκουέν, είναι ο πραγματικός.

Ευτυχώς, παρά την προχωρημένη ηλικία του, ο Άγιος Βασίλης δεν φαίνεται να… συνταξιοδοτείται, αντιθέτως συνεχίζει να σκορπά χαρά σε μικρούς και μεγάλους.

